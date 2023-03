Oppo Find X6 i X6 Pro już oficjalnie. Flagowce z rewelacyjnymi aparatami

Firma Oppo zaprezentowała dwa nowe, flagowe smartfony – Oppo Find X6 oraz wyśrubowany technicznie Oppo Find X6 Pro. Obydwa zachwycają świetnymi specyfikacjami, a największe wrażenie robią ich aparaty opracowane wraz z firmą Hasselblad.

Oppo Find X6 Pro

Oppo Find X6 Pro to prawdziwy flagowiec, który może konkurować z najlepszymi smartfonami na rynku. Wyposażony jest w ekran AMOLED LTPO o przekątnej 6,82 cala, rozdzielczości Quad HD+ (3168 x 1440), z odświeżaniem w zakresie 1-120 Hz i jasnością sięgającą aż 2500 nitów, co jest wartością rekordową w świecie smartfonów. Wyświetlacz chroniony jest szkłem Gorilla Glass Victus. W ekran wkomponowany jest czytnik linii papilarnych.

Obudowa telefonu powstała w dwóch wariantach – szklanym i skórzanym, w obydwu wersjach zapewnia pełną pyło- i wodoszczelność IP68. Smartfon wyposażony jest też w głośniki stereo z Dolby Atmos, zabrakło jednak wyjścia audio 3,5 mm.

Sercem Oppo Find X6 Pro jest układ Snapdragon 8 Gen 2, któremu towarzyszy nawet 16 GB pamięci RAM LPDDR5X i do 512 GB pamięci wewnętrznej UFS 4.0. Telefon zapewnia też pełne wsparcie dla najnowszych standardów łączności, jak 5G, Wi-Fi 7 (be) czy Bluetooth 5.3. Ma też NFC.

Najistotniejszą cechą Oppo Find X6 Pro jest sekcja foto. Okrągły moduł aparatów zajmuje niemal całą szerokość tylnej części telefonu, zaś główną rolę odgrywa tam matryca Sony IMX989 w formacie 1 cal, z optyką f/1,75, wsparciem dla OIS i 10-bitowego HDR.

Druga jednostka to aparat szerokokątny z matrycą 50 Mpix (Sony IMX890) o kącie widzenia 110° i przysłonie f/2,2. Można nim też robić zdjęcia makro 4 cm. Trzeci aparat również ma 50 Mpix z matrycą Sony IMX890, a do tego peryskopowy teleobiektyw (f/2,6, OIS), pozwalający uzyskać zoom optyczny 3x oraz cyfrowy aż 120x.

Przetwarzanie obrazu usprawnia własny procesor Oppo – MariSilicon X NPU – a wszystko firmuje marka Hasselblad. Dzięki tej współpracy aparaty w Oppo Find X6 Pro oferują unikatowe profile obrazowania: Hasselblad Natural Colour, Hasselblad Pro czy tryb Hasselblad Xpan.

Z przodu znalazł się z kolei aparat 32 Mpix (Sony IMX709 w układzie RGBW, z przysłoną f/2,4).

Oppo Find X6 Pro wyposażony jest w akumulator 5000 mAh z szybkim ładowaniem przewodowym 100 W SuperVOOC i bezprzewodowym 50 W Qi. Telefonem dyryguje Android 13 z ColorOS 13.1.

Oppo Find X6 Pro wchodzi do sprzedaży w Chinach, gdzie jego cena zaczyna się od 5999 juanów (3800 zł) za model 12 GB + 256 GB. Na razie nie wiadomo jednak, czy i kiedy smartfon pojawi się na globalnych rynkach.

Oppo Find X6

Niżej pozycjonowany Oppo Find X6 wygląda dość podobnie, również ma duży moduł aparatów z tyłu, a specyfikacja jest tylko trochę mniej wyśrubowana. Widać to już po niższej odporności obudowy – IP64.





Ekran w Oppo Find X6 to matryca AMOLED o przekątnej 6,74 cala, rozdzielczości 1.5K (2772 x 1240), odświeżaniu do 120 Hz, która zapewnia jasność do 1450 nitów.

Moc do pracy dostarcza Dimensity 9200 (4 nm, CPU do 3,05 GHz, GPU Immortalis-G715), czyli najnowszy, topowy układ MediaTeka, któremu pomaga do 16 GB pamięci RAM w standardzie LPDDR5X oraz wewnętrzna UFS 4.0 do 512 GB.

Sekcja foto w Oppo Find X6 jest bardzo podobna do tej z modelu Pro. Tworzą ją trzy aparaty 50 Mpix: główny z matrycą Sony IMX890 (f/1,8, OIS), szerokokątny z sensorem Samsung S5KJN (112°, f/2,0, makro 3 cm) oraz telefoto z matrycą Sony IMX890 i peryskopowym obiektywem (zoom 3x, cyfrowy 12x) i OIS. Nie zabrakło wsparcia firmy Hasselblad i procesora NPU – MariSilicon X. Przedni aparat jest taki sam, jak w modelu Pro – to matryca 32 Mpix (Sony IMX709, przysłona f/2,4).

Smartfon wyposażony jest też w akumulator 4800 mAh z szybkim ładowaniem 80 W. Całością zarządza Android 13 z interfejsem ColorOS 13.1.

Oppo Find X6 wchodzi do sprzedaży w Chinach w cenie od 4499 juanów (2852 zł) za wersję 12 + 256 GB. Plany dystrybucji globalnej nie są znane.

