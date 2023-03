Nuarl Next1 – nowe słuchawki na polskim rynku. Mają LDAC i ANC

Japońska marka Nuarl wprowadza do Polski high-endowe słuchawki bezprzewodowe z LDAC i ANC. Dzięki autorskim przetwornikom model Next1 ma gwarantować świetną jakość dźwięku.

Nuarl Next1 to japońskie high-endowe słuchawki bezprzewodowe (TWS), wyposażone w opracowany przez dział R&D firmy nowy przetwornik dynamiczny M2 Nuarl Driver. Ma on membranę 10 mm z LCP (Liquid Crystal Polymer) i – jak zapewnia producent – gwarantuje niezwykle czyste i szczegółowe brzmienie o szerokim paśmie przenoszenia, które sięga ponad 40 kHz. Potwierdzeniem tego jest certyfikat Hi-Res Wireless, przyznawany przez JAS (Japan Audio Society).

Nowy przetwornik dynamiczny wyróżnia się świetną wydajnością i wytrzymałością. Dzięki temu zachowuje on rewelacyjną jakość dźwięku nawet podczas equalizacji za pomocą systemu PDE (Pure Direct Equalizer), co docenią szczególnie użytkownicy, którzy chcą bardziej precyzyjnie dopasować brzmienie do własnych preferencji.

– zachwala japoński producent słuchawek

TWS-y o wielu brzmieniach, w dodatku z ANC

Słuchawki Neural Next1 zostały wyposażone w system Pure Direct Equalizer (PDE), dzięki któremu użytkownicy mogą korzystać nie tylko ze specjalnych trybów (ANC, ambient, gamingowy), ale również autorskiego korektora. Umożliwia on tworzenie do pięciu własnych profili brzmienia (spośród 10 miliardów kombinacji) oraz szybkie przechodzenie między nimi. Brzmienie słuchawek może być dzięki temu dopasowane do gustu użytkownika oraz aktualnie słuchanych gatunków muzycznych.

Japońskie słuchawki mają hybrydowy system aktywnej redukcji szumu (ANC), który efektywnie zbiera odgłosy z otoczenia (mikrofony na przednim panelu) oraz z komory wewnętrznej. Umożliwia to bardziej precyzyjne analizowanie danych i generowanie fal niwelujących szum, przy zachowaniu wysokiej jakości dźwięku i niskiego ciśnienia w kanale słuchowym. Dzięki temu Next1 nie męczą nawet przy dłuższych odsłuchach.

Nuarl Next1 wyposażone są w technologię AIVC. To oparty na sztucznej inteligencji system redukcji szumu podczas rozmów, który stworzyła firma intelliGO. Umożliwia to bardziej precyzyjne rozpoznawanie głosu podczas rozmowy i efektywne wycinanie odgłosów z otoczenia. To z kolei przekłada się na czysty dźwięk podczas połączeń głosowych.

Kodek LDAC i zaawansowane funkcje

Firma Nuarl w słuchawkach Next1 wykorzystała moduł obsługujący standard Bluetooth 5.3. Wspiera on kodeki SBC i AAC, a także LDAC. Ten ostatni gwarantuje najwyższą przepustowość przy bezprzewodowym przesyłaniu dźwięku. Słuchawki mają tryb “Best effort” dla łączności LDAC, który automatycznie dopasowuje parametry przesyłu do warunków otoczenia.

Japońska firma wyposażyła swój produkt w wiele dodatkowych funkcji, które usprawniają jego obsługę. To między innymi opcja automatycznego ponownego parowania, gdy używana jest jedna słuchawka czy tryb multipoint, co umożliwia jednoczesne podłączenie do dwóch źródeł. Można na przykład słuchać muzyki z laptopa, a TWS-y przełączą się na smartfon, gdy nadejdzie połączenie głosowe.

Nuarl Next1 umożliwiają włączenie/wyłączenie trybów ANC i ambient sound (wpuszczanie odgłosów z otoczenia podczas słuchania muzyki). Słuchawki mają dodatkowo specjalny tryb gamingowy o niskim poziomie opóźnień, który powinien się sprawdzić podczas grania na smartfonach, komputerach czy konsolach.

Antybakteryjne tipsy i świetne wykonanie

Firma Nuarl do zestawu z Next1 dodaje autorskie nakładki silikonowe Block Ear+7, które dostępne są czterech rozmiarach (S, MS, M i L). To rozwiązanie o właściwościach antybakteryjnych, które wyróżnia się specjalnie opracowanym kształtem. Block Ear+7 są idealnie dopasowane do tulejek Next1, co przekłada się na świetną jakość dźwięku. Tipsy te idealnie pasują do uszu i dobrze tłumią odgłosy z otoczenia.

Nuarl Next1 mają eleganckie obudowy, które zostały zaprojektowane przez Akihiro Momozakiego (z Battles Design). Wyróżniają się one przednimi panelami z zaokrąglonymi krawędziami oraz stylowo wkomponowanymi osłonami mikrofonów. Kopułki dostępne są do tego w kolorze czarnym lub białym, a w zestawach można znaleźć dopasowane kolorystycznie etui.

Słuchawki są bardzo lekkie oraz zostały ergonomicznie wyprofilowane, dzięki czemu komfortowo spoczywają w uszach. Dodawane do zestawu silikonowe “żagielki” stabilizują słuchawki w małżowinie podczas biegania lub wykonywania innych aktywności fizycznych.

Długi czas pracy i troska o bezpieczeństwo

Słuchawki Nuarl Next1 mają wbudowane baterie, które gwarantują do 7,5 godziny ciągłego odtwarzania muzyki lub 6 godzin z włączoną funkcją ANC (dla kodeków AAC/SBC). Model nawet podczas korzystania z kodeka LDAC może pracować bez przerwy przez 5 godzin. Etui z funkcją ładowania wydłuża ten czas do około 20 godzin. Akcesorium to można ładować przez port USB-C, jak również bezprzewodowo. Wystarczy postawić etui na standardowej ładowarce bezprzewodowej lub smartfonie z aktywną funkcją zwrotnego ładowania bezprzewodowego.

Firma Nuarl tworzyła model Next1 zgodnie z wytycznymi HBSE (Hazard Based Safety Engineering). Dzięki temu użytkownicy mogą korzystać z funkcji ograniczenia poziomu głośności, która zapobiega uszkodzeniom słuchu. Wbudowane baterie zamknięte są dodatkowo w aluminiowych osłonach, co zwiększa wytrzymałość ogniw na wysoką temperaturę oraz uszkodzenia mechaniczne.

Aplikacja Nuarl Connect

Japońska marka przygotowała również autorską aplikację Nuarl Connect, która dostępna jest na urządzenia z systemami Android oraz iOS. Daje ona dostęp do ustawień modelu Next1 i umożliwia szybkie zarządzanie zaawansowanymi funkcjami. Dzięki obsłudze trybu multipoint można zarządzać TWS-ami nawet z urządzenia, z którego aktualnie nie jest odtwarzany dźwięk.

Dostępność i cena

Słuchawki Nuarl Next1 można już kupić w Polsce. Do wyboru mamy wersję czarną i białą, a w zestawie znajdziemy dodatkowo etui z funkcją ładowania, przewód USB-C, silikonową przystawkę z "żaglem", nakładki Block Ear+7 w kilku rozmiarach oraz instrukcję obsługi. Cena detaliczna słuchawek wynosi 1199 zł.

