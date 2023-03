O słuchawkach Nothing Ear (2) wiemy coraz więcej

Dokładnie za tydzień, 22 marca 2023 roku, ma się odbyć oficjalna premiera nowych bezprzewodowych słuchawek firmy Nothing. Tymczasem wiemy coraz więcej na ich temat. Czego więc możemy się spodziewać?

22 marca 2023 roku odbędzie się premiera nowych słuchawek marki Nothing. Wydarzenie, które rozpocznie się o godzinie 16:00 polskiego czasu, będzie można śledzić na stronie wydarzenia. Tymczasem Carl Pei, założyciel firmy "Nic", w wywiadzie dla Forbsa podzielił się dodatkowymi informacjami na temat nowego sprzętu. Powiedział on między innymi, że douszne słuchawki oraz Phone (2), które pojawią się w tym roku, zapewnią coś więcej swoim użytkownikom.

Zobacz: Nothing zaprasza na premierę nowych, lepszych słuchawek

Słuchawki Nothing Ear (2) będą odporne na działanie pyłów i wody na poziomie IP54. Taką samą ochronę mają testowane przez nas słuchawki Nothing Ear (Stick). Pierwsze słuchawki firmy miały certyfikat IPX4.

Potwierdzono również, że Ear (2) obsługuje kodek LHDC 5.0, oferując strumieniowe przesyłanie dźwięku w wysokiej rozdzielczości. To duży postęp w stosunku do wcześniejszych słuchawek Nothing, które obsługują tylko kodek audio AAC.

Firma Nothing pochwaliła się, że przetestowała nadchodzące słuchawki na ponad 120 smartfonach. To o 50 więcej niż w przypadku Nothing Ear (1), więc można się spodziewać lepszego działania nowych słuchawek. Wzrosła również liczba osób, które pracowały nad Nothing Ear (2), do ponad 700. Wśród nich znajdują inżynierowie architektury oraz eksperci od narzędzi.

Aby zapewnić bezproblemowe połączenie, wydłużyliśmy czas testowania funkcji Bluetooth w Ear (2). Jeśli w okresie testowania trwającym ponad 1000 godzin pojawiły się dwie nieprawidłowości, uznaliśmy tę funkcję za niestabilną i przerobiliśmy ją do perfekcji.

– poinformowała firma Nothing

Z wcześniejszych doniesień wynika, że nowe słuchawki Nothing zachowają przetworniki 11,6 mm oraz podobny, przezroczysty design swoich poprzedniczek. Dostępna ma być również aktywna redukcja szumów (ANC) oraz etui z ładowaniem bezprzewodowym. To ostatnie ma wydłużyć czas pracy słuchawek z 6 godzin do około 36 godzin (bez ANC). To nieco lepszy wynik niż wcześniej. Każda słuchawka Nothing Ear (2) ma ważyć 4,5 g, czyli o 0,2 g mniej niż wcześniejszy model.

Na więcej informacji o nowych słuchawkach Nothing musimy jeszcze trochę poczekać.

Zobacz: Hama Passion Voyage - idealne słuchawki na podróż?

Zobacz: Nothing Phone (2): Carl Pei potwierdza kluczową cechę smartfonu

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: @Onleaks x @Smartprix

Źródło tekstu: Forbes, Nothing