Nothing zaprasza na premierę nowych, lepszych słuchawek

Firma Nothing niedługo pokaże światu swoje najnowsze słuchawki bezprzewodowe. Będzie to następca modelu Ear (1), pierwszego produktu firmy Carla Pei, odpowiedzialnego wcześniej za markę OnePlus.

Najpierw były słuchawki, potem smartfon. Tak zaczynała firma Nothing, założona przez Carla Pei. Teraz nadszedł czas, by pierwszy w historii produkt tej firmy doczekał się następcy. Ten zostanie zaprezentowany światu już za kilkanaście dni, 22 marca 2023 roku.

Premierę słuchawek Nothing Ear (2) będzie można śledzić na stronie wydarzenia od godziny 16:00 polskiego czasu.

Firma Nothing zapowiada, że jej nowe słuchawki zapewnią lepszy dźwięk oraz lepszą czystość i będą po prostu lepsze. I póki co nie wiemy o tych słuchawkach więcej. Znamy jednak ich możliwy wygląd, który mocno nawiązuje do poprzedników.

