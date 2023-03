Hama Passion Voyage - idealne słuchawki na podróż?

Hama prezentuje nowe słuchawki, które spodobają się osobom będącym często w podróży. Zostały zaopatrzone w funkcję ANC i baterię sprawiającą, że urządzenie może grać nawet przez 20 godzin.

Po uniwersalnym słuchawko głośniku Passion Turn, przyszedł czas na kolejną premierę słuchawek marki Hama. Tym razem producent przedstawił propozycję dla osób spędzających sporo czasu w podróży. Hama Passion Voyage wyciszą dla ciebie otoczenie oraz zapewnią wielogodzinną rozrywkę.

Hama Passion Voyage - słuchawki do podróży z ANC

Podczas podróży autobusem, tramwajem, pociągiem lub samolotem trzeba mierzyć się z wieloma dźwiękami z zewnątrz. Często potrafi to zagłuszyć dźwięk ze słuchawek lub zmusić nas do podbicia głośności do niezdrowego poziomu. Hama Passion Voyage zostały tak skonstruowane, by sporej wielkości nauszniki szczelnie przylegały i pasywnie tłumiły dźwięki z otoczenia. Ponadto zastosowano tutaj również ANC, czyli technologię aktywnej redukcji szumów. W tym przypadku odcina nas to od hałasów z zewnątrz do poziomu 30 dB

Urządzenie zostało zaopatrzone w technologię łączności Bluetooth 5.0 z efektywnym zasięgiem do 10 metrów. Ponadto, Hama Passion Voyage są w stanie grać nawet przez 20 godzin. Oczywiście ten czas jest krótszy przy włączonym ANC.

Specyfikacja:

Słuchawki mobilne Hama Passion Voyage, dane techniczne:

Pasmo częstotliwości dla transmisji Bluetooth: 2402-2480 MHz

Impedancja słuchawek: 33 Ω

Impedancja mikrofonu: 2,2 kΩ

WBCV ≥ 75mV

Czułość słuchawek: 97 dB +/- 3 dB

Czułość mikrofonu: -38dB +/- 3dB

Maksymalny czas odtwarzania muzyki: 20 godz.

Maks. czas rozmów: 18 godz.

Maks. czuwanie: 8760 godz.

Pojemność baterii: 590 mAh

Słuchawki Bluetooth Hama Passion Voyage są oferowane w sugerowanej cenie detalicznej 449 zł.

