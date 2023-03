Znana marka wróciła do Polski. Zobacz, co ma w ofercie

Być może najstarsi Górale wśród naszych czytelników pamiętają monitory ViewSonic. Marka ta niemal znikła z polskiego rynku na kilkanaście lat, by wrócić z nową gamą produktów i nową energią.

ViewSonic zajmuje się wyłącznie urządzeniami do pokazywania obrazu, a więc monitorami i projektorami do różnych zastosowań i o różnych gabarytach. Miałam okazję przetestować fenomenalny projektor laserowy ultrakrótkiego rzutu, a następnie przyjrzeć się innym modelom. Wśród monitorów również było na czym zawiesić oko – ViewSonic szykuje ciekawą ofertę dla wymagających grafików i graczy, a także sporo atrakcyjnych cenowo modeli do domu i biura.

Monitory ViewSonic wróciły do Polski

Ze względu na moją pracę i zainteresowanie, przede wszystkim przyciągnęły mnie monitory ViewSonic ColorPro z fabrycznie kalibrowanymi matrycami, posiadające certyfikat Pantone. Szczególnie ciekawie zapowiada się model VP2776 z matrycą Nano-IPS, zdolną wyświetlić 95% palety DCI-P3. Wyróżnia go także kalibrator w zestawie – w każdej chwili można skontrolować precyzję wyświetlanych barw i dopasować kolory na drugim monitorze na dwumonitorowym stanowisku Warto wiedzieć, że gdy kalibrator nie jest używany, służy do sterowania menu OSD monitora.

Z tyłu jego obudowy znajduje się lampa LED, pozwalająca na pracę w ciemni przy oświetleniu chłodnym, ciepłym lub żółtym. Osłonę matrycy można oczywiście zdjąć – jest mocowana na magnesy. Przy tym bez problemu zasili laptopa – może podawać do 90 W przez USB-C. Jego przekątna to 27 cali, a rozdzielczość to 2560 x 1440. Ma też większego brata (VP-2786-4K) o jeszcze lepszych parametrach i rozdzielczości 4K przy przekątnej 32 cale.

W serii ColorPro znajdują się też inne monitory, przeznaczone dla animatorów, projektantów CAD, montażystów filmowych itp. Poniżej możesz zobaczyć monitor ViewSonic ColorPro VP3268a-4K z rozbudowanym hubem USB, obsługą HDR-10 i certyfikatem Pantone.

Dla biura ViewSonic przygotował praktyczne monitory z serii VG, które powalczą cenami na rynku biznesowym. Świetnym przedstawicielem serii jest model VG2756-2K z ergonomiczną stopką, funkcjami ochrony wzroku, hubem USB i możliwością szeregowego łączenia z innymi monitorami.

Do telekonferencji zaś świetny będzie VG2440V z webcamem FHD (oczywiście z fizyczną zasłoną) i mikforonami z aktywną redukcją hałasów z otoczenia.

W ofercie znajdą się także monitory przenośne, w tym mobilny monitor 15,6 cala VP16-OLED, przeznaczony dla fotografów pracujących w terenie. Ten monitor wyświetli całą paletę DCI-P3 i jest oczywiście fabrycznie skalibrowany i zatwierdzony przez Pantone. Jego stopka pozwoli pracować w pionie i w poziomie, w dowolnych warunkach, ma też możliwość montażu na statywie.

Nie zabraknie też monitorów dla graczy. Tu gratką jest model XG2431. To jak dotąd jedyny monitor gamingowy z certyfikatem BlurBusters 2.0. Ten model wygląda niepozornie – przekątna 24 cale, zero podświetlenia i skromna stopka sprawiają, że bliżej mu do stylu biurowego niż e-sportowego. Monitor stosuje jednak matrycę z częstotliwością odświeżania 240 Hz, czasem reakcji 0,5 ms i obsługę FreeSync Premium. Ten model będzie dostępny w Polsce jeszcze w marcu.

Oczywiście nie zabraknie też zakrzywionych potworów ultrawide i drogich monitorów dla wybrednych graczy – na czele z kosztującym 2,5 tysiąca dolarów monitorze 4K z matrycą Mini Led, obsługą G-Sync i Nvidia Reflex. Poniższy przewodnik ułatwi Ci orientację w seriach, przeznaczeniach i cenach monitorów ViewSonic:

Ten slajd został wyświetlony na prawdopodobnie najciekawszym produkcie, jaki widziałam podczas prezentacji. To ekran interaktywny IFP6552, przeznaczony dla edukacji. Jest niemal niezniszczalny. Jego twardość została oceniona na 9H. Szyba chroniąca ekran na moich oczach wytrzymała uderzenia pięścią i skrobanie nożem, niestraszna mu piłka lecąca przez klasę ani mycie płynem do szyb. Najważniejsze jest tu jednak oprogramowanie. To bardzo ciekawe połączenie chmury i aplikacji dla Androida, pozwalające przygotować interaktywne lekcje i modyfikować je „w locie”. Nauczyciel może na przykład szybko znaleźć grafiki i filmy, które odpowiedzą na pytania uczniów, a lekcję przygotowaną wcześniej może poprowadzić z dowolnej klasy.

Projektory małe i duże

Projektor laserowy 4K marki ViewSonic już przetestowałam i do tej pory żałuję, że musiałam go odesłać. Producent ten ma w ofercie także projektory znacznie większe, w tym do kin, a także domowe, biurowe i przenośne maleństwa, które z powodzeniem zabierzesz na działkę. Poniżej możesz zobaczyć trzy takie modele.

Ten z niebieską obudową i nóżką to M1 Mini Plus – kieszonkowy projektor DLP LED o rozdzielczości 854 x 480. Można przesyłać na niego obraz przez Wi-Fi, a jego pobór mocy to zaledwie 20 W przy jasności 50 ANSI Lumenów. Złożona nóżka zabezpiecza obiektyw na czas transportu.

Model M2e jest nieco większy i spełni wymagania osób pragnących rozdzielczości 1080p. On również został wyposażony w Wi-Fi, Bluetooth, może odtwarzać film z karty SD i dysku USB. Jego pobór mocy to już 75 W. Źródłem światła jest lampa LED RGBB. W zestawie jest prosty pilot.

Chcesz oglądać film 4K w plenerze? Nie ma sprawy. Niebawem dostępny będzie też projektor DLP LED X10-4KE. Jego wzornictwo niesamowicie mi się spodobało. Ma rączkę do łatwego przenoszenia, gniazda z tyłu chroni magnetyczna osłona, a na pokładzie jest uproszczony Android. Warto odnotować, że projektor ten jest kompatybilny ze standardem Rec. 709, ma niezłe głośniki Harman/Kardon i sporo funkcji smart.

Wydaje się praktyczny, obraz daje dość jasny, a przy tym pracuje zaskakująco cicho, jak na takie gabaryty.

Mam nadzieję, że niebawem dowiemy się więcej o polskich cenach nowości ViewSonic. Spodziewaj się też testów niektórych z opisanych wyżej sprzętów. Który wydaje Ci się najbardziej interesujący? Daj nam znać w komentarzach.

