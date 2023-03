Tanie słuchawki z ANC? Jabra przygotowała prawdziwy hit

Jabra Elite 4 to nowe słuchawki TWS z aktywną redukcją szumów (TWS). Klientów kusić mają atrakcyjna cena oraz bogata funkcjonalność.

Rynek słuchawek TWS cały czas się rozrasta. W dalszym ciągu jednak istnieje spora przepaść między konstrukcjami budżetowymi, a oferującymi bogatą funkcjonalność produktami premium. Jabra Elite 4 to nowy model, który ma tę lukę wypełnić.

Jabra Elite 4 - niedrogie słuchawki z ANC

Słuchawki Jabra Elite 4 to słuchawki dokanałowe, będące ulepszoną wersją niedrogiego modelu Elite 3. Wyposażone zostały w przetworniki dynamiczne o średnicy 6 mm oraz zestaw czterech mikrofonów, które gwarantować mają wysoką jakość dźwięku podczas rozmów głosowych. To, co wyróżnia je na tle innych niedrogich modeli konkurencji, to m.in. funkcja aktywnej redukcji szumów (ANC), możliwość łączenia z kilkoma urządzeniami równocześnie (multipoint) oraz odporność na zachlapania na poziomie IP55.

Wbudowany akumulator ma pozwalać na 5,5 godzin nieprzerwanego słuchania muzyki przy włączonym ANC, natomiast po uwzględnieniu baterii w etui ładującym czas ten wzrasta do 22 godzin.

Jabra Elite 4 - cena i dostępność

Słuchawki Jabra Elite 4 można znaleźć w sklepach, a ich sugerowana cena to 469 zł. O tym, czy są warte tych pieniędzy, dowiecie się z pełnej recenzji, która niebawem pojawi się na łamach Telepolis.pl.

Zobacz: Kamery Xiaomi i mikrofony Jabra najpopularniejsze wśród Polaków

Zobacz: Jabra Elite 85t – słuchawki TWS warte każdej złotówki

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Jabra

Źródło tekstu: Jabra