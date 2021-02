Jabra Elite 85t – słuchawki TWS warte każdej złotówki

Aktualnie na rynku przeżywamy zalew wszelkiej maści słuchawek typu TWS. Wydaje się, że każda marka choćby trochę związana z elektroniką stara się mieć taki produkt w swojej ofercie. Jaki jest tego efekt? Ano taki, że na sklepowych półkach mamy masę bardzo podobnych modeli, wśród których trudno wyłuskać te naprawdę warte zakupu.

Specyfikacja:

Słuchawki dokanałowe,

Przetworniki dynamiczne o średnicy 12 mm,

masa 7 gram (pojedyncza słuchawka), 45,1 gram (etui),

wymiary etui 170 x 115 x 45 mm,

pasmo przenoszenia 20 - 20 000 Hz,

Bluetooth 5.1,

Obsługiwane kodeki: SBC, AAC,

czas pracy na jednym ładowaniu 5,5-7 h (słuchawki), 25-31 h (z etui),

odporność na pot i zachlapania (IPX4),

aktywna redukcja szumów (ANC),

ładowanie bezprzewodowe (Qi),

cena: 899 zł

Zadanie to jest jeszcze trudniejsze, kiedy wkraczamy w segment premium i zaczynamy rozmawiać o kwotach czterocyfrowych lub bardzo zbliżonych. Tymczasem właśnie w ten segment celują słuchawki Jabra Elite 85t, które przyszło mi testować. W sklepach znajdziemy je za 899 zł. Co dostajemy w tej cenie? M.in. wybitną funkcję aktywnej redukcji szumów (ANC) i nawet 7 h odtwarzania muzyki na jednym ładowaniu – przynajmniej według deklaracji producenta. No ale takie obietnice znajdziemy też w materiałach marketingowych modeli kilkukrotnie tańszych. Czy w takim razie Jabra Elite 85t są w stanie uzasadnić swoją wysoką cenę? Sprawdziliśmy to w praktyce.

Co w zestawie?

W pudełku poza słuchawkami i etui znajdziemy wyłącznie podstawowe akcesoria: krótki przewód USB i dwie pary tipsów w rozmiarach S i L (M założone fabrycznie na słuchawki).

