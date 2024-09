Hammer pokazał nowe smartfony i smartwatche, wszystkie w wytrzymałej formie

Polska marka Hammer, znana z produkcji wytrzymałych urządzeń, obchodzi swoje 10-lecie z przytupem. Podczas targów IFA 2024 firma zaprezentowała nowe smartfony z serii Construction, które stanowią technologiczny krok naprzód, a także pokazała swoją ofertę smartwatchy oraz limitowaną edycję produktów Military Edition.

Nowa generacja smartfonów Hammer

Nowe smartfony Hammer Construction 2 oraz Hammer Construction 2 Thermal 5G to odpowiedź na rosnące wymagania użytkowników, którzy oczekują od urządzeń nie tylko trwałości, ale i nowoczesnych funkcji. Urządzenia te obsługują technologię 5G, co zapewnia użytkownikom szybki dostęp do Internetu w każdej sytuacji, nawet w trudnych warunkach terenowych. Oferują one także wsparcie dla eSIM czy NFC oraz pracują pod kontrolą systemu Android 14. Czyni je to dobrymi narzędziem do pracy i codziennego użytku.

Wyróżnikiem obu modeli jest wyświetlacz o przekątnej 6,58 cala z rozdzielczością 1080 x 2408 pikseli i odświeżaniem na poziomie 120 Hz. Dzięki zastosowaniu szkła Gorilla Glass 5, ekran jest chroniony przed zarysowaniami i pęknięciami, co idealnie wpisuje się w charakter wytrzymałych urządzeń. Bateria o pojemności 6500 mAh ma z kolei zapewnić długi czas pracy, a dodatkowe funkcje, takie jak dalmierz laserowy, dodają praktycznych zastosowań.

Flagowym modelem w nowej serii jest Hammer Construction 2 Thermal 5G. To urządzenie wyróżnia się wbudowaną kamerą termowizyjną, która może okazać się niezwykle przydatna w pracach terenowych, budowlanych czy podczas aktywności outdoorowych. Główny aparat o rozdzielczości 108 Mpix, wspierany przez kamerę noktowizyjną, sprawia, że telefon powinien sobie świetnie poradzić w każdych warunkach oświetleniowych. Dodatkowo, przedni aparat o rozdzielczości 32 Mpix pozwala na wykonywanie wysokiej jakości zdjęć selfie. Użytkownicy mogą liczyć na 8 GB RAM-u (plus dodatkowe 8 GB wirtualnej pamięci) oraz 256 GB pamięci masowej.

Drugi z nowych modeli, Hammer Construction 2 5G, również oferuje kamerę noktowizyjną oraz aparat główny o rozdzielczości 50 Mpix, co czyni go godnym konkurentem dla innych smartfonów na rynku. Na wyposażeniu znalazło się też 6 GB RAM-u (plus 8 GB pamięci wirtualnej) oraz 128 GB pamięci masowej z możliwością rozszerzenia do 1 TB.

Premiera obu modeli zaplanowana jest na październik 2024 roku.

Smartwatche Hammer – funkcjonalność i wytrzymałość

Oprócz nowych smartfonów, Hammer rozwija swoją linię smartwatchy, wprowadzając na rynek model Hammer Watch 2 Lite. Zegarek ten wyposażono w 1,43-calowy wyświetlacz AMOLED oraz baterię o pojemności 370 mAh, co powinno pozwolić na długotrwałe korzystanie z urządzenia. Dzięki technologii Bluetooth 5.3, użytkownik może prowadzić rozmowy i odbierać powiadomienia bezpośrednio na zegarku.

Kolejną nowością jest Hammer Watch 2, którego premiera zaplanowana jest na listopad 2024 roku. Ten model wyposażono w większy, 1,5-calowy ekran AMOLED oraz wzmocnione szkło Gorilla Glass 3. Dzięki wodoodporności na poziomie 5 ATM oraz zaawansowanej łączności GPS, smartwatch ma się sprawdzić podczas aktywności outdoorowych.

Oba zegarki są kompatybilne z dedykowaną aplikacją Hammer App, dostępną zarówno na system Android, jak i iOS.

Limitowana seria Military Edition

Na specjalną uwagę zasługuje limitowana seria Hammer Military Edition, skierowana do miłośników outdooru i survivalu. Produkty z tej linii wyróżniają się unikalnym designem inspirowanym leśnym kamuflażem. W ramach tej edycji dostępne będą między innymi smartfony Hammer Blade V 5G, Hammer Construction 2 Thermal 5G, Hammer Construction 2 5G oraz zegarek Hammer Watch 2.

Premiera tej kolekcji zaplanowana jest na drugą połowę października 2024 roku.

10 lat Hammera

Hammer, świętując swoje 10-lecie, nie zwalnia tempa i wprowadza na rynek innowacyjne produkty, które łączą nowoczesne technologie z legendarną już wytrzymałością. Nowe smartfony z serii Construction oraz smartwatche z linii Hammer Watch 2 to świetny wybór dla osób szukających niezawodnych urządzeń, które sprostają wymagającym warunkom pracy i aktywności na świeżym powietrzu.

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, mPTech

Źródło tekstu: mPTech