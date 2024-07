Marka Hammer wspiera ratowników GOPR

Marka Hammer, należąca do firmy mPTech, przedłużyła współpracę z Grupą Karkonoską GOPR na kolejne lata. Dzięki temu ratownicy będą nadal korzystać z zaawansowanego sprzętu, który wspiera ich w codziennych działaniach, takich jak patrole na szlakach, szkolenia czy akcje ratunkowe.

Od 2021 roku Hammer jest partnerem technologicznym karkonoskiego GOPR-u, dostarczając ratownikom kilkadziesiąt wzmocnionych telefonów, takich jak Hammer Construction z dalmierzem laserowym, Hammer Blade 4 z termometrem oraz Hammer Blade V 5G z noktowizją. Polski producent przekazał również smartwatche Hammer Watch Plus oraz inne akcesoria, w tym uchwyty samochodowe Hammer Mount. Nowa umowa przewiduje dostarczenie kolejnych partii sprzętu oraz gwarancję wsparcia technicznego.

Bardzo się cieszymy, że możemy dalej wspierać ratowników karkonoskiego GOPR-u w ich wymagającej i odpowiedzialnej służbie. Decyzja o przedłużeniu współpracy jest dla nas dowodem zaufania, za co dziękujemy. Podobnie jak przez ostatnie lata, Grupa Karkonoska może liczyć na nasze pełne wsparcie. Będziemy na bieżąco aktualizować flotę telefonów, żeby ratownicy mogli korzystać z naszych najnowszych rozwiązań.

– powiedziała Aleksandra Dworak, pełniąca obowiązki dyrektora generalnego firmy mPTech

Sprzęt używany przez ratowników GOPR musi charakteryzować się odpowiednią wytrzymałością i funkcjonalnością. W przypadku smartfonów marki Hammer potwierdzają to certyfikaty oraz militarne standardy wytrzymałości. Urządzenia te przeszły również ekstremalne testy wewnętrzne, co ma zagwarantować ich niezawodność w każdych warunkach pogodowych.

Niezawodna łączność w każdych warunkach pogodowych to podstawa do prowadzenia działań ratowniczych, w związku z tym miło nam poinformować, że przedłużamy współpracę z firmą Hammer, która dostarcza naszej Grupie sprzęt sprawdzający się w górach, niezależenie czy pada deszcz, śnieg czy świeci słońce. To dla nas bardzo cenne wsparcie, dzięki czemu możemy ratować jeszcze skuteczniej.