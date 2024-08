myPhone N23 Plus 5G niedrogi smartfon z niezłym wyposażeniem

Firma mPTech uzupełniła serię smartfonów myPhone N23 o nowe urządzenie, które jest lepiej wyposażone od swoich starszych braci i pracuje pod kontrolą Androida 14 i ma więcej pamięci. Cena jest jednak wciąż atrakcyjna.

mPTech wprowadza na rynek nowy smartfon, model myPhone N23 Plus 5G. Ma on stanowić odpowiedź na rosnące potrzeby oszczędnych użytkowników w zakresie szybkości i wydajności. Urządzenie obsługuje sieci komórkowe najnowszej generacji i pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Android 14. Jak zapewnia producent, jest to połączenie innowacyjnych technologii z intuicyjnym użytkowaniem.

Ewolucja wizualna i technologiczna serii myPhone N23, wyrażona w najnowszym smartfonie, to między innymi większy wyświetlacz IPS o przekątnej 6,78 cala i rozdzielczości FullHD+. Powinno to zapewnić wyjątkową jakość obrazu. Zwiększona częstotliwość odświeżania do 120 Hz gwarantuje z kolei płynność animacji i duży komfort podczas korzystania z aplikacji.

Za płynne działanie interfejsu systemowego oraz zainstalowanych w pamięci aplikacji i gier odpowiada układ MediaTek Dimensity 6020. Współpracuje on z 8 GB RAM-u LPDDR4X (+ 8 GB pamięci wirtualnej) oraz 256 GB pamięci masowej UFS 2.0 (+ do 1 TB na karcie pamięci microSD). Miejsca nie powinno tu na nic zabraknąć.

myPhone N23 Plus 5G ma trzy aparaty fotograficzne z tyłu, w tym główną jednostkę o rozdzielczości 50 Mpix. Z kolei do robienia zdjęć selfie służy przedni aparat o rozdzielczości 8 Mpix. Z kolei akumulator o pojemności 5000 mAh dba o to, żeby to wszystko mogło długo pracować z dala od ładowarki.

Najnowszy smartfon marki myPhone nie tylko pozwala na korzystanie z sieci 5G, ale oferuje również łączność Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 i NFC. Jest tu również odbiornik nawigacji satelitarnej, a także czytnik linii papilarnych, gniazda Jack 3,5 mm i USB-C, a także dwa sloty na karty nanoSIM.

sierpień 2024 214 g, 8.96 mm grubości 8 GB RAM 256 GB, microSD do 1000 GB - 50 Mpix + 2 Mpix + 0.3 Mpix + 8 Mpix 6.78" - IPS LCD (1080 x 2460 px, 396 ppi) MediaTek Dimensity 6020, 2,20 GHz Android v.14.0 5000 mAh, USB-C

Dostępność i cena

myPhone N23 Plus 5G jest dostępny w sklepie internetowym na stronie mptech24.com w kolorze Midnight Blue. Cena smartfonu wynosi 899 zł.

