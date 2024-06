myPhone ma nowe zegarki na każdą kieszeń

Marka myPhone rozszerzyła swoje portfolio niedrogich zegarków o dwa nowe modele, Watch Adventure z GPS i Watch Classic 2 z funkcją rozmów Bluetooth.

myPhone Watch Adventure – towarzysz wakacyjnych wypraw

Model myPhone Watch Adventure ma 1,43-calowy, okrągły wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 466 x 466 pikseli. Na wyposażeniu znalazła się funkcję Always on Display, która pozwala na ciągłe wyświetlanie kluczowych danych, nawet gdy tarcza jest zablokowana. Urządzenie oferuje odbiornik GPS do śledzenia trasy w czasie aktywności na zewnątrz oraz akumulator o pojemności 370 mAh, która ma zagwarantować długotrwałą pracę. Przydatne w sytuacjach kryzysowych będą również kompas oraz przycisk SOS. W zestawie jest też dodatkowy silikonowy pasek do wymiany.

Zegarek jest odporny na wodę (do 3 atmosfer + usuwanie wody przez wibracje) i oferuje funkcje zdrowotne oraz Bluetooth Calling, co czyni go dobrym wyborem dla osób aktywnych. Oferuje ponad 50 trybów sportowych i monitoruje takie parametry, jak tętno, poziom tlenu we krwi, jakość snu i poziom stresu, a także HRV (zmienność rytmu serca), co może się przydać entuzjastom sportów wytrzymałościowych.

Model Adventure zapewnia sprawną komunikację z bliskimi. Umożliwia odbieranie i wykonywanie połączeń głosowych oraz odczytywanie powiadomień o wiadomościach SMS, e-mail i innych komunikatorach. To wszystko dzięki połączeniu Bluetooth 5.3.

myPhone Watch Classic 2 – uniwersalny dodatek do każdej stylizacji

myPhone Watch Classic 2 to elegancki smartwatch z 1,85-calowym ekranem TFT o rozdzielczości 240 x 284 pikseli. Umożliwia personalizację tarczy, na przykłąd poprzez ustawienie zdjęcia zwierzaka. Wyposażony jest w baterię 260 mAh. Funkcja Bluetooth Calling pozwala na prowadzenie rozmów telefonicznych bezpośrednio z zegarka, a także na obsługę powiadomień i sterowanie telefonem. Classic 2 jest więc praktycznym narzędziem komunikacyjnym.

Smartwatch oferuje różnorodne tryby sportowe, które wspierają utrzymanie formy fizycznej, a także funkcje monitorujące zdrowie, takie jak pomiar tętna, ciśnienia, poziomu tlenu we krwi, aktywności snu i stresu. Zawiera również tryb dla kobiet do śledzenia cyklu menstruacyjnego. Classic 2 współpracuje z Androidem, iOS i aplikacją SMART-TIME PRO, która ułatwia dostęp do danych z treningów i statystyk snu.

Dostępność i cena

Nowe zegarki myPhone są dostępne w sklepie internetowych producenta oraz w wybranych elektromarketach. Model Watch Adventure można kupić za 329 zł, a do wyboru są dwie wersje kolorystyczne: czarna i szara. myPhone Watch Classic 2 można wybrać w czarnej lub srebrnej wersji kolorystyczne, a jego cena to tylko 139 zł.

Źródło zdjęć: Shutterstock, mPTech

Źródło tekstu: mPTech