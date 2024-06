Galaxy Watch FE oficjalnie. Samsung prezentuje zegarek dla fanów

Samsung zaprezentował nowy zegarek, model Galaxy Watch FE. Urządzenie jeszcze w tym miesiącu trafi do sprzedaży w Polsce i nie powinien być bardzo drogi.

Powoli zbliżamy się do wydarzenia Galaxy Unpacked, które ma się odbyć 10 lipca 2024 roku w Paryżu. Tego dnia mamy oficjalnie zobaczyć nowe produkty koreańskiej firm: składane smartfony, zegarki, smart-obrączkę czy słuchawki bezprzewodowe. Wiemy już na pewno, jakie urządzenie nie zadebiutuje w stolicy Francji – to smartwatch Galaxy Watch FE (Fan Edition), który właśnie oficjalnie ujrzał światło dzienne i jeszcze w czerwcu trafi do sprzedaży.

Naszym celem jest dostarczenie jak największej liczbie użytkowników możliwości monitorowania stanu zdrowia i sprawności fizycznej. Towarzyszymy im w budowaniu nawyków niezbędnych do poprawiania swojej kondycji i osiągania swoich celów każdego dnia. Jesteśmy podekscytowani nowym zegarkiem Galaxy Watch FE w naszym portfolio urządzeń wearables. Dzięki temu możemy oferować większej liczbie ludzi dostęp do spersonalizowanych informacji zdrowotnych, które zachęcają ich do utrzymania motywacji i poprawy zdrowia w dzień i w nocy.

– powiedział Junho Park, wiceprezes i szef zespołu Galaxy Ecosystem Product Planning w pionie MX Business Samsung Electronics

Styl i wytrzymałość

Samsung Galaxy Watch FE ma wymiary 39,3 x 40,4 x 9,8 mm i waży 26,6 g. Jak podaje producent, zegarek zyskał odświeżony wygląd i sposób działania inspirowane kultowym designem serii Galaxy Watch. Urządzenie trafi do sklepów w trzech kolorach: czarnym, różowego złota i srebrnym. Paski z kolei charakteryzują się niebiesko-pomarańczowymi przeszyciami, które mają stać się oryginalnym dopełnieniem każdej stylizacji. Pasek można wymienić za pomocą jednego kliknięcia.

Najnowszy zegarek Samsunga oferuje szeroką gamę nowych tarcz, dzięki którym można mu nadać indywidualny charakter. Wyświetlacz Super AMOLED o średnicy 1,2 cala i rozdzielczości 396 x 396 pikseli chroniony jest szafirowym szkłem o wysokiej wytrzymałości. Ma to zapobiec zarysowaniom podczas codziennego użytkowania.

Motywacja i troska o zdrowie

Samsung Galaxy Watch FE wyposażony został w zaawansowany czujnik Samsung BioActive i oferuje szereg funkcji, które wspomagają dbanie o sprawność i kondycję. Są wśród nich zaawansowane funkcje dotyczące nocnego odpoczynku, od monitorowania cykli snu, po spersonalizowane wskazówki, a także pomocne w stworzeniu środowiska sprzyjającemu relaksowi. Użytkownicy nowego smartwatcha zyskują również dostęp do pakietu funkcji monitorowania serca. Funkcja alarmu pozwala wykryć nadzwyczaj wysokie lub niskie tętno, a funkcja powiadamiania o nieregularnej pracy serca (Irregular Heart Rhythm Notification – IHRN) daje możliwość na proaktywne monitorowanie rytmu serca oraz wykrycia migotania przedsionków (AFib). Nie zabrakło tu również możliwości pomiaru ciśnienia krwi oraz funkcji EKG.

Zegarek pozwala śledzić ponad 100 różnych treningów. W przypadku biegaczy, zaawansowana analiza biegania nie tylko pozwala analizować ogólne wyniki, by zmaksymalizować wydajność, ale także dostarcza wskazówek pozwalających zapobiegać urazom, wspomagając w osiągnięciu biegowych celów. Personalizowane strefy tętna pozwalają użytkownikom wyznaczać własne cele w oparciu o swoje możliwości fizyczne, zapewniając optymalne doświadczenia podczas biegania.

Galaxy Watch FE ma pomóc użytkownikom osiągać swoje cele zdrowotne i utrzymać motywację. Funkcja analizy składu ciała dostarcza kompleksowych danych o ciele i sprawności fizycznej, pozwalając śledzić postępy. Jest też dostęp do wiadomości motywujących do poprawy sprawności fizycznej, które mają wspomóc użytkowników w osiągnięciu założonych celów.

Najnowszy zegarek firmy Samsung jest napędzany dwurdzeniowym procesorem Exynos W920 1,18 GHz, który współpracuje z 1,5 GB RAM-u i 16 GB pamięci masowej. Seria FE funkcjonuje w ekosystemie połączonych urządzeń Galaxy. Użytkownicy mogą szybko i z łatwością zlokalizować swój telefon, kiedy zostanie on odłączony od zegarka przy pomocy funkcji Znajdź telefon. Zdalne sterowanie aparatem smartfonu Galaxy jest możliwe dzięki funkcji Camera Controller, aby zmienić tryb i kąt lub zrobić zbliżenie prosto z nadgarstka. Zegarek Galaxy Watch FE umożliwia korzystanie z płatności zbliżeniowych dzięki wbudowanemu modułowi NFC.

Całość jest zasilana akumulatorem o pojemności 247 mAh i pracuje pod kontrolą systemu Wear OS Powered by Samsung z interfejsem One UI 5 Watch.

Dostępność i cena

Samsung Galaxy Watch FE będzie dostępny w sprzedaży w Polsce od 26 czerwca 2024 roku. Polska cena nie została jeszcze podana, natomiast z wcześniejszych doniesień wynika, ze w Europie zegarek ma kosztować około 199 euro (863 zł).

Zobacz: Czas na droższe Samsungi. Pęka kolejna granica

Zobacz: Samsung Galaxy S24 FE może być bardzo wtórny

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, Samsung

Źródło tekstu: Samsung