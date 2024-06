Samsung Galaxy S24 FE może być bardzo wtórny

Samsung Galaxy S24 Fan Edition niebawem zawita na rynku, a do sieci trafiają pierwsze informacje na temat przystępnej cenowo propozycji Koreańczyków. Póki co nie napawają one jakoś szczególnie optymizmem.

Samsung Galaxy S24 FE to fotograficzna powtórka z rozrywki

Według doniesień Galaxy S24 FE będzie wyposażony w ten sam główny sensor aparatu, co jego poprzednik: Samsung ISOCELL GN3. To ten sam moduł fotograficzny, który Samsung eksploatuje w Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S24 i Galaxy S24+ oraz zarazem moduł, który znalazł się w ostatnim Galaxy S23 FE.

Nie zmieni się też nic w przypadku przedniego aparatu, który przewędruje do S24 FE prosto z S23 FE. To wysokiej jakości sensor 10 Mpix, który zastąpił średniej klasy moduły 32 Mpix znana z S20 FE i S21 FE.

I tyle wiemy z pewników — pozostałe moduły fotograficzne wciąż pozostają w sferze spekulacji, ale i też nie ma żadnych doniesień o planowanych zmianach. Stąd przypuszczenia, że i tutaj Koreańczycy nic nie zmienią.

Czy Galaxy S24 FE będzie się opłacał? Wszystko zależy od chipsetu

Samsungi serii FE do tej pory otrzymywały nieco starsze chipsety Snapdragon i Exynos w stosunku do swoich wiodących braci. Jednocześnie przy tym na tyle mocne, by zachować przewagę względem atakujących nieco niższą półkę modeli Galaxy A5x. Skoro nie zanosi się na jakieś fotograficzne rewolucje, to właśnie zastosowane układy SoC i konfiguracje pamięci RAM oraz wewnętrznej mogą okazać się kluczowymi czynnikami determinującymi stosunek jakości do ceny w S24 FE.

Warto przy tym pamiętać, że w 2024 roku Samsung postawił na Snapdragona jedynie w wariancie Ultra telefonu, a podstawowe modele S24 i S24+ otrzymały Exynosy. Może to sugerować, że to właśnie któryś Exynos, a więc chipset produkcji Samsunga zagości w S24 FE.

Samsung Galaxy S24 FE — kiedy premiera i jakie ceny?

Samsung Galaxy S23 FE wszedł do globalnej sprzedaży 5 października 2023 roku i właśnie w okolicy października należy spodziewać się jego bezpośredniego następcy. Cena wyniosła wtedy około 699 euro. Do Polski model ten dotarł jednak trochę później, bo na początku grudnia, z ceną startową 3199 zł za wariant 8/128 GB.

Jeśli faktycznie producent nie zdecyduje się tym razem na radykalne zmiany konstrukcyjne, a kursy walut nie przeżyją jakiejś rewolucji, cena Galaxy S24 FE może być zbliżona do premierowej ceny S23 FE.

