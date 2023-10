Samsung Galaxy S23 FE już jest. Oto, co musisz o nim wiedzieć

Po miesiącach zapowiedzi Samsung zaprezentował smartfon Galaxy S23 FE, czyli model Fan Edition dla sympatyków marki, którzy nie zdecydowali się na flagowe, droższe modele z serii Galaxy S23.

Samsung tym razem pominął jedną generację smartfonów Fan Edition. W styczniu 2022 roku swoją premierę miał Galaxy S21 FE, a teraz po blisko dwuletniej przerwie Samsung przedstawił model Galaxy S23 FE. Urządzenie wchodzi do globalnej sprzedaży od 5 października.

Samsung Galaxy S23 FE – najważniejsze cechy

Samsung Galaxy S23 FE to smartfon z ekranem Dynamic AMOLED Infinity-O o przekątnej 6,4 cala, rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2340) i o adaptacyjnym odświeżaniu 60 – 120 Hz. W ekran wkomponowany jest czytnik linii papilarnych.

Wyświetlacz jest chroniony szkłem Gorilla Glass 5, podobnie jak tył telefonu. Na boku znalazła się aluminiowa ramka.

Swoim zwyczajem Samsung nie ujawnia w pełni, jaki zastosował układ SoC. W oficjalnym komunikacie pojawia się tylko informacja o jednostce 4 nm. Wiadomo jednak, że chodzi o dwa układy: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (taktowanie do 2,8 GHz, GPU Adreno 730) oraz Samsung Exynos 2200 (do 2,8 GHz, GPU Xclipse 920). To, która jednostka znajdzie się w telefonie, zależy od rynku, co jest już dobrze znaną praktyką Samsunga. Na podstawie wcześniejszych modeli z dwoma układami do wyboru można podejrzewać, że u nas będzie to wersja z Exynosem 2200.

W obydwu wariantach Galaxy S23 FE użytkownik otrzyma 8 GB pamięci RAM oraz do wyboru 128 lub 256 GB pamięci wewnętrznej. Pod względem komunikacyjnym Galaxy S23 FE zapewni łączność 5G, LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC i USB 3.1 typu C. Smartfon ma też głośniki stereo z Dolby Atmos.

Sekcję fotograficzną w Galaxy S23 FE tworzą z tyłu trzy aparaty. Główny ma 50 Mpix (f/1,8, stabilizacja OIS), towarzyszy mu szerokokątny 12 Mpix (f/2,2, kąt widzenia 123˚), całość uzupełnia aparat 8 Mpix z teleobiektywem (f/2,4, zoom optyczny 3x, OIS). Do zdjęć selfie będzie można wykorzystać aparat 10 Mpix ( f/2,4).

Energię do pracy Galaxy S23 FE dostarcza akumulator 4500 mAh z ładowaniem 25 W, które według producenta ma pozwolić na zasilenie baterii do 50% w ciągu 30 minut. Jest też funkcja ładowania bezprzewodowego oraz zwrotnego. W zestawie nie będzie oferowana ładowarka, więc trzeba dokupić ją oddzielnie.

Wszystkim zarządza Android 13 z One UI 5 oraz dodatkami jak Samsung Knox i Samsung Knox Vault. Producent zapowiedział pięć lat aktualizacji poprawek bezpieczeństwa.

Samsung Galaxy S23 FE ma wymiary 158 x 76,5 x 8,2 mm i waży 209 g. Co ważne, obudowa zapewnia pyło- i wodoszczelność na wysokim poziomie IP68.

Samsung Galaxy S23 FE – dostępność i cena

Samsung Galaxy S23 FE powstał w kolorach miętowym, kremowym, grafitowym i fioletowym. Producent przygotował także specjalne edycje Indigo i Tangerine. Znamy na razie cenę dla rynku amerykańskiego – jest to 599 USD, czyli ok. 2656 zł. Spodziewana cena w Europie to 699 euro, czyli 3240 zł. Data premiery w Polsce i dokładna cena w złotych nie są znane.

Źródło zdjęć: Samsung

Źródło tekstu: wł., Samsung, Fone Arena