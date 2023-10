Samsung z nowymi tabletami Galaxy Tab S9 FE: są bardzo płaskie i mają 5G

Samsung pokazał nie tylko smartfon Galaxy S23 FE, ale także płaskie tablety Galaxy Tab S9 FE i Galaxy Tab S9 FE+. Obydwa zapewniają obsługę rysikiem S Pen i powstały w wariantach z łącznością 5G.

Zobacz: Samsung Galaxy S23 FE już jest. Oto, co musisz o nim wiedzieć

Tablety Galaxy Tab S9 FE i Galaxy Tab S9 FE+ to urządzenia o podobnym wyglądzie i możliwościach, jednak różnią się rozmiarami i detalami wyposażenia.

I tak Galaxy Tab S9 FE ma wymiary 165,8 x 254,3 x 6,5 mm, waży 523 g (Wi-Fi) i 524 g (5G). Galaxy Tab S9 FE+ jest równie plaski, ma rozmiary 185,4 x 285,4 mm, a jego masa to 627 g (Wi-Fi) lub 628 g (5G).

Podstawowy model wyposażony jest w ekran 10,9 cala (2304 x 1440), wariant z plusem aż 12,4 cala (2560 x 1600), w obydwu edycjach jest to matryca IPS z odświeżaniem do 90 Hz.

Sercem nowych tabletów jest układ Samsung Exynos 1380 z grafiką Mali-G68 MP5. W Galaxy Tab S9 FE jego pracę wspiera 6 GB lub 8 GB pamięci RAM, a na pliki użytkownik otrzymuje 128 lub 256 GB. Model z plusem powstał w dwóch wariantach: 8 + 128 GB oraz 12 + 256 GB.

Tablety zapewniają łączność Wi-Fi 6, ale powstały też modele z 5G. Współpracę z akcesoriami zapewni Bluetooth 5.3. Na obudowach, które zapewniają pyło- i wodoszczelność IP68, znalazły się głośniki stereo AKG z Dolby Atmos.

Mniejszy tablet Galaxy Tab S9 FE ma z tylu aparat 8 Mpix, do rozmów wideo będzie można natomiast wykorzystać przedni 12 Mpix. W wariancie z plusem z tyłu obudowy znalazły się dwa obiektywy, w tym jeden szerokokątny – a za każdym z nich kryje się matryca 8 Mpix. Przedni aparat ma również 12 Mpix.

Energię do pracy Galaxy Tab S9 FE dostarcza akumulator 8000 mAh (do 18 godzin pracy), w tablecie z plusem znalazło się miejsce na baterię 10 090 mAh (do 20 godzin pracy). Obydwa modele można zasilić z mocą 45 W.

Tablety pracują pod kontrolą Androida 13 z One UI 5.1, mają też oprogramowanie Samsung Knox. Są też specjalne aplikacje tabletowe: Goodnotes, LumaFusion czy Clip Studio Paint. Są też funkcje specjalne dla posiadaczy telefonów Galaxy: możliwość wymiany treści metodą kopiuj/wklej, a także poprzez przeciągnięcie z urządzenia na urządzenie.

Obydwa warianty tabletów Galaxy Tab S9 FE będzie można obsługiwać dołączonym do zestawu rysikiem S Pen. Producent przygotował także inne, dostępne już oddzielnie akcesoria: rysik S Pen Creator Edition, klawiatury Book Cover Keyboard i Book Cover Keyboard Slim, a także etui Smart Book Cover i Outdoor Cover.

Tablety z serii Galaxy Tab S9 FE są dostępne w cenach 449 USD (ok. 1980 zł) w czterech kolorach: miętowym, srebrnym, szarym i lawendowym. W Europie ceny zaczynają się od 529 euro (ok. 2450 zł) i od 699 euro (3235 zł) – odpowiednio dla Galaxy Tab S9 FE i Tab S9 FE+. Warianty z 5G będą droższe o 100 euro (ok. 460 zł). Dokładne ceny w Polsce i data wprowadzenia nowych modeli nie są znane.

Zobacz: Huawei MatePad Pro 13.2 oficjalnie. To potężny tablet z 5G

Zobacz: Ulefone Armor Pad Lite: pancerny tablet z Androidem 13 Go

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Samsung

Źródło tekstu: wł., Samsung, Fone Arena