Huawei MatePad Pro 13.2 oficjalnie. To potężny tablet z 5G

Huawei jest na fali wznoszącej. Po przywróceniu łączności 5G do swoich telefonów teraz chiński gigant zaprezentował topowy tablet z dużym ekranem i najnowszym standardem komunikacji.

Huawei zaprezentował niedawno serię smartfonów Huawei Mate 60, która dziś też doczekała się kolejnego wariantu Huawei Mate 60 RS Ultimate Design. Nowy smartfon różni się od standardowych przedstawicieli serii bardziej dynamicznym, sportowym wzornictwem.

Jednocześnie Huawei zaprezentował całkiem nowe urządzenie – tablet Huawei MatePad Pro 13.2. Jak sama nazwa wskazuje, urządzenie wyróżnia się rzadko spotykanym w świecie tabletów ekranem o przekątnej aż 13,2 cala i sporej rozdzielczości 2.8K, czyli 2880 x 1920. Ekran z matrycą OLED zapewnia jasność sięgającą 1000 nitów, odświeżanie 144 Hz, ściemnianie PWM 1440 Hz. Producent obiecuje profesjonalne odwzorowanie kolorów pełne wsparcie dla standardów HDR.

Huawei podkreśla też rekordowo płaską obudową o grubości zaledwie 5,5 mm oraz niewielką wagą całego urządzenia – 580 g. Mimo takich parametrów na obudowie znalazło się miejsce na 6 głośników, w tym dwa niskotonowe, z dźwiękiem w technologii Huawei Histen Sound. Tablet jest także wyposażony w cztery mikrofony.

Sercem tabletu jest układ Kirin 9000s, czyli nowa jednostka 7 nm stworzona przez Huaweia we współpracy z chińskim SMIC. To nieco tajemniczy układ, którym producent zbytnio się nie chwali, faktem jest, że nowa jednostka ma rdzenie do 2,62 GHz, GPU Maleoon 910, zintegrowaną pamięć podręczną SRAM oraz modem 5G, co daje dostęp do sieci mobilnej najnowszej generacji. Poza nią tablet działa w sieciach Wi-Fi 6, z akcesoriami łączy się przez Bluetooth 5.2 LE, a za lokalizację odpowiada moduł GNSS łączący systemy GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo i QZSS.

Kulturę pracy zwiększać ma układ chłodzenia z komorą parową o wielkości 52000 mm², a wydajność gwarantuje 12 lub 16 GB pamięci RAM w połączeniu z pamięcią wewnętrzną 256 albo 512 GB, lub nawet 1 TB.

Z tyłu odbudowy producent umieścił dwa aparaty – główny 13 Mpix (f/1,8, PDAF) oraz szerokokątny 8 Mpix (f/2,2), natomiast z przodu w ekranowym wycięciu znalazł się aparat 16 Mpix z dodatkowym czujnikiem ToF.

Mimo płaskiej obudowy, wewnątrz udało zmieścić się akumulator o sporej pojemności 10 100 mAh z ładowaniem SuperCharge 88 W. Całość pracuje pod kontrolą systemu HarmonyOS 4 z pakietem aplikacji, które mają zapewnić wygodę pracy jak na komputerze PC, w tym specjalną edycję pakietu WPS Office.

Tablet wchodzi do sprzedaży w Chinach, gdzie można go kupić w zestawie z rysikiem M-Pencil 3 o czułości 10 tys. poziomów nacisku oraz klawiaturą. Najtańszy wariant 12 + 256 GB kosztuje 5199 juanów, czyli około 3080 zł. Topowa wersja 16 GB + 1 TB z klawiaturą i rysikiem oznacza wydatek 8299 juanów, czyli ponad 4900 zł.

