Huawei odpala promocje na urodziny. Tańsze zegarki, smartfony, laptopy

Sklep internetowy Huawei.pl obchodzi czwarte urodziny. Z tej okazji od 18 września do 1 października 2023 r. na klientów czekają liczne promocje. Smartfony, smartwatche, słuchawki, laptopy i tablety Huawei można kupić nawet o 36% taniej, często z dodatkowymi prezentami. Przy zakupie tych produktów można także zapłacić mniej za wybrane akcesoria.

Internetowy sklep Huawei.pl ruszył 19 września 2019 roku. Były to jeszcze czasy, gdy Huawei wznosił się na fali rosnącej popularności, a ambasadorem marki był Robert Lewandowski, który wraz z producentem zachęcał do zakupów.

Od tego czasu minęły już 4 lata i jak wiemy, sporo się zmieniło w Huaweiu. Sklep Huawei.pl jednak dalej prężnie działa i ogłasza okazje z okazji urodzin.

Huawei.pl: promocje na czwarte urodziny

Z okazji czwartych urodzin sklepu Huawei.pl przygotowano specjalne kupony rabatowe o wartości 50 zł, 150 zł i 500 zł. Aby odebrać kupon, wystarczy podczas dokonywania zakupu być zalogowanym na stronie oferty: https://consumer.Huawei.com/pl/offer/#anniversary.

Dodatkowo sklep przygotował prezenty i możliwość dokupienia dodatkowych akcesoriów w obniżonych cenach.

Na co warto zwrócić uwagę w promocji Huawei? Producent proponuje ultralekki laptop klasy premium, Huawei MateBook X Pro 2022 z procesorem Intel i7, 16 GB pamięci RAM oraz dyskiem 512 GB, który w promocji po uwzględnieniu kodu rabatowego kosztuje jedynie 6699 zł, a kupujący go otrzymają w prezencie specjalne etui. Standardowa cena to 8499 zł.

Warto też zwrócić uwagę na 16‑calowy Huawei MateBook 16s 2022 z procesorem Intel i7, 16 GB pamięci RAM i dyskiem o pojemności 1 TB, który w promocji po uwzględnieniu kodu rabatowego wyceniono na 5349 zł. Standardowa cena to 7499 zł.

Z kolei kupując nowszego Huawei MateBook 16s 2023 z procesorem Intel i9, 16 GB pamięci RAM i dyskiem o pojemności 1 TB można nie tylko obniżyć jego cenę o 150 zł, lecz także otrzymać w prezencie tablet Huawei MatePad 2022 (4 GB / 128 GB) o wartości 899 zł oraz specjalne etui.

Korzystnie można też kupić fotosmartfon Huawei Mate 50 Pro z 8 GB RAM, którego cena z okazji urodzin sklepu wynosi 3999 zł. Cena standardowa to 5999 zł.

Promocyjną ofertą objęty został również popularny Huawei Watch GT3 Pro 46 mm Classic, który w ramach promocji wyceniony został na 1299 zł, gdy cena sugerowana to 1499 zł.

Kupony są ważne do 1 października 2023 r. i nie łączą się ze sobą. Szczegóły i regulamin promocji można znaleźć na stronie: https://consumer.Huawei.com/pl/offer/regulamin/4-urodziny-Huawei-store.

Wybrane oferty w urodzinowej promocji Huawei:

Produkt Cena poza promocją Cena promocyjna Najniższa cena z 30 dni Prezent Dodatkowe produkty w promocyjnych cenach HUAWEI MateBook X Pro 2023 (Intel i7 / 16 GB RAM / 1 TB SSD / niebieski) 9999 zł 9849 zł

(z kuponem) 9999 zł HUAWEI MatePad 2022 (4 GB / 128 GB) o wartości 899 zł; etui do laptopa mysz bezprzewodowa HUAWEI CD23 za 9,90 zł HUAWEI MateBook X Pro 2022 (Intel i7 / 16 GB RAM / 512 GB SSD / szary) 8499 zł 6699 zł

(z kuponem) 7199 zł etui do laptopa mysz bezprzewodowa HUAWEI CD23 za 9,90 zł, plecak HUAWEI CD60 za 9,90 zł HUAWEI MateBook 16s 2022 (Intel i7 / 16 GB RAM / 1 TB SSD / szary) 7499 zł 5349 zł

(z kuponem) 5499 zł etui do laptopa mysz bezprzewodowa HUAWEI CD23 za 9,90 zł, plecak HUAWEI CD60 za 9,90 zł HUAWEI MateBook 16s 2023 (Intel i9 / 16 GB RAM / 1 TB SSD / szary) 7999 zł 7849 zł

(z kuponem) 7999 zł HUAWEI MatePad 2022 (4 GB / 128 GB) o wartości 899 zł; etui do laptopa mysz bezprzewodowa HUAWEI CD23 za 9,90 zł, plecak HUAWEI CD60 za 9,90 zł HUAWEI MateBook 14 2021 (Intel i5 / 16 GB RAM / 512 GB) 4999 zł 3199 zł 3199 zł etui do laptopa mysz bezprzewodowa HUAWEI CD23 za 9,90 zł; plecak HUAWEI CD60 za 9,90 zł; klawiatura HUAWEI z czytnikiem linii papilarnych za 149 zł HUAWEI MateBook D16 2022 (Intel i5 / 8 GB RAM / 512 GB) 3999 zł 3199 zł 3199 zł mysz bezprzewodowa HUAWEI CD23 za 9,90 zł; plecak HUAWEI CD60 za 9,90 zł HUAWEI MatePad 11.5” Wi-Fi (6 GB RAM / 128 GB) 1399 zł 1199 zł

(z kuponem) 1199 zł mysz bezprzewodowa HUAWEI CD23 za 9,90 zł; Rysik HUAWEI M-Pencil (2. gen) za 149 zł; klawiatura HUAWEI Smart Magnetic za 149 zł HUAWEI MatePad 11 Wi-Fi (6 GB RAM / 128 GB) 1999 zł 1549 zł

(z kuponem) 1599 zł klawiatura HUAWEI Smart Magnetic mysz bezprzewodowa HUAWEI CD23 za 9,90 zł; rysik HUAWEI M-Pencil (2. gen) za 149 zł; słuchawki HUAWEI FreeBuds 5 za 549 zł HUAWEI WATCH GT 3 Pro Classic 1499 zł 1299 zł 1299 zł dodatkowy pasek za 69,90 zł; qaga HUAWE Scale 3 BT za 99 zł; qłuchawki HUAWEI FreeBuds 5 za 549 zł HUAWEI FreeBuds Pro 2 899 zł 599 zł 899 zł etui opaska HUAWEI Band 8 za 199 zł; etui za 9,90 zł HUAWEI P60 Pro (12 GB RAM / 512 GB) 6299 zł 5999 zł 5999 zł etui opaska HUAWEI Band 8 za 199 zł; słuchawki HUAWEI FreeBuds 5i za 299 zł; słuchawki HUAWEI FreeBuds Pro 2 za 499 zł HUAWEI Mate 50 Pro (8 GB RAM / 256 GB) 5999 zł 3999 zł 3999 zł opaska HUAWEI Band 8 za 199 zł; słuchawki HUAWEI FreeBuds Pro 2 za 499 zł HUAWEI nova y90 1199 zł 799 zł 999 zł opaska HUAWEI Band 8 za 199 zł; słuchawki HUAWEI FreeBuds 5i za 299 zł



Źródło zdjęć: Telepolis.pl