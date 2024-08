Fotopojedynek Huawei vs Samsung. Która Ultra lepsza?

W dzisiejszym starciu fotograficznym przyjrzymy się dwóm gigantom świata smartfonów – modelom Samsung Galaxy S24 Ultra i Huawei Pura 70 Ultra. Oba urządzenia oferują bogate arsenały aparatów, które obiecują doskonałe zdjęcia w różnych warunkach. Czy lepsze będą ujęcia z 200 Mpix aparatu Samsunga, czy może z 1-calowej matrycy 50 Mpix w aparacie Huawei? Sprawdźmy, który z tych smartfonów lepiej sobie radzi z codziennymi wyzwaniami fotograficznymi.

W segmencie smartfonów z najwyższej półki, Samsung Galaxy S24 Ultra i Huawei Pura 70 Ultra to modele, które przyciągają uwagę między innymi zaawansowanymi systemami aparatów. Ich obecność sprawia, że można te urządzenia nazwać smartfonami fotograficznymi. A który z nich jest lepszy pod tym względem? Tu zdania są podzielone i wiele zależy od autora opinii czy przeprowadzonego testu porównawczego. Sam również się o taki test pokusiłem, ale o wybór tego lepszego pozwolę sobie poprosić Ciebie, drogi Czytelniku i droga Czytelniczko.

Zanim jednak przejdę do porównania konkretnych zdjęć, kilka słów o tym, z czym mamy do czynienia w przypadku obu urządzeń.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24 Ultra to tegoroczny topowy flagowiec Samsunga, który został wyposażony w imponujący zestaw aparatów, na czele którego stoi główna jednostka o rozdzielczości 200 Mpix. Wspierana jest ona przez 12-megapikselowy ultraszerokokątny aparat oraz dwa teleobiektywy: 10 Mpix z zoomem optycznym 3x oraz 50 Mpix z zoomem optycznym 5x. Aparaty te pozwalają na robienie dobrych jakościowo zdjęć w niemal każdych warunkach, w czym pomagają zaawansowane funkcje, wspierane przez sztuczną inteligencję. Do tego możemy nagrywać filmy w jakości do 8K@30fps.

Zobacz: Kupiłem Samsunga Galaxy S24 Ultra. Dla mnie to ideał, choć z kilkoma „ale” (test)

styczeń 2024 232 g, 8.6 mm grubości 12 GB RAM 1000 GB, (opcje: 256 GB, 512 GB) LTE do 2000Mbps 200 Mpix + 12 Mpix + 50 Mpix + 10 Mpix + 12 Mpix 6.8" - Dynamic AMOLED (1440 x 3120 px, 505 ppi) Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, 3,40 GHz Android v.14.0 5000 mAh, USB-C

Huawei Pura 70 Ultra

Huawei Pura 70 Ultra z kolei stawia na 1-calową matrycę Sony IMX989 o rozdzielczości 50 Mpix w głównym aparacie, która świetnie sobie radzi między innymi w warunkach słabego oświetlenia. Aparat ten jest wspierany przez 40-megapikselową jednostkę z obiektywem ultraszerokokątnym oraz teleobiektyw peryskopowy z zoomem optycznym 5x i matrycą o rozdzielczości 50 Mpix. Zaletą tego aparatu jest autofocus działający już z odległości 5 cm, pozwalając na zrobienie spektakularnych zdjęć makro, nieosiągalnych dla koreańskiego konkurenta. Wideo w tym smartfonie można nagrywać w rozdzielczości 4K przy 60 klatkach na sekundę.

Zobacz: Huawei Pura 70 Ultra – test króla fotografii mobilnej

kwiecień 2024 226 g, 8.4 mm grubości 16 GB RAM 512 GB - 50 Mpix + 40 Mpix + 50 Mpix + 13 Mpix 6.8" - OLED (1260 x 2844 px, 457 ppi) Kirin 9010, 2,30 GHz Inny EMUI 14.2 5200 mAh, USB-C

Ultry w rękach DxOMark

W rankingu DxOMark Huawei Pura 70 Ultra uzyskał znaczącą przewagę nad Samsungiem Galaxy S24 Ultra (163 punkty vs 144 punkty), między innymi dzięki lepszej wydajności w warunkach słabego oświetlenia i bardziej zaawansowanemu trybowi portretowemu. Z kolei Galaxy S24 Ultra wyróżnia się pod względem wszechstronności, dzięki możliwościom zoomu i nagrywaniu w wyższej rozdzielczości.

Wybór między Samsungiem Galaxy S24 Ultra a modelem Huawei Pura 70 Ultra zależy od indywidualnych potrzeb użytkownika – oba modele oferują wyjątkowe funkcje fotograficzne, które spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników. A który z nich tak naprawdę robi lepsze zdjęcia? Znajdźmy odpowiedź na to pytanie, korzystając z przykładowych zdjęć, wykonanych w różnych warunkach.

Bitwa na Ultry, czyli kto robi lepsze zdjęcia?

Przejdźmy do zdjęć. Obejrzyj je dokładnie, ponieważ na końcu znajdziesz ankietę, w której możesz wskazać, który smartfon robi – według Ciebie – lepsze zdjęcia. Kliknij miniaturkę, by ją powiększyć i lepiej przyjrzeć się wybranemu zdjęciu. Drugie kliknięcie już na powiększonym zdjęciu spowoduje, że powiększy się ono do pełnej rozdzielczości, z jaką zostało zapisane. Korzystałem z ustawień domyślnych, dlatego nie są to zdjęcia o rozdzielczości 50 czy 200 Mpix.

Zdaję sobie sprawę z tego, że niektóre osoby przy wydawaniu werdyktu mogą się sugerować tym, że dane zdjęcie pochodzi z Samsunga, a inne z produktu firmy Huawei. Dlatego będzie to "test ślepy", zdjęcia nie są podpisane. Jednak odgadnięcie, który jest który, nie jest aż tak trudne. Żeby było ciekawiej, do porównywanego zestawu dodałem jeszcze zdjęcia z dwóch innych flagowców (nie powiem teraz jakich, może ktoś sam odgadnie) – być może któryś z nich okaże się lepszym sprzętem dla miłośników fotografii mobilnej.

Poniżej znajdziesz 12 minigalerii. W każdej są 4 zdjęcia, zrobione mniej więcej w tych samych warunkach i pokazujące mniej więcej to samo. Zdjęcia ustawione są tak, że za każdym razem pierwsze (od lewej) zdjęcie jest ze Smartfonu 1 (cokolwiek to jest), drugie ze Smartfonu 2, trzecie ze Smartfonu 3, a czwarte ze Smartfonu 4. Gdy zamieszczona na końcu ankieta straci swoją "ważność", napiszę, co kryje się pod jedynką i kolejnymi numerami.

Zdjęcia w pomieszczeniu

Na początek zdjęcia wykonane w moim gabinecie, wykonane przy użyciu różnych aparatów. Seria A to zdjęcia z dosyć dużym zoomem optycznym, przedstawiające ekran mojego laptopa oraz jego najbliższe otoczenie. Przed każdą z galerii umieściłem jedno ze zdjęć (losowe) w nieco większym formacie. Pamiętaj, klikając w miniaturkę możesz zobaczyć każde zdjęcie w dużej rozdzielczości.

Duży zoom optyczny ze Smartfonu 1

Seria B z kolei pokazuje niemal to samo ujęcie, ale wykonane za pomocą aparatów ultraszerokokątnych.

Szeroki kąt ze Smartfonu 3

Czas na główny aparat i serię C.

Główny aparat w Smartfonie 4

A tak wypadają zdjęcia z bardzo bliska, czyli makro. Oto seria D.

Makro ze Smartfonu 2

Na koniec tej części zostawiłem zdjęcia zrobione w nieco trudniejszych warunkach, z mocniejszym światłem dziennym w tle. Tak powstała seria E. Tu również w ruch poszły główne aparaty.

Główny aparat ze Smartfonu 2

Zdjęcia plenerowe przy świetle dziennym

W dobrych warunkach niemal każdy aparat zrobi dobre zdjęcia. A który z naszych dwóch (czy raczej czterech) bohaterów robi te najlepsze? Sam/sama zdecyduj! W serii F ponownie umieściłem zdjęcia z głównego aparatu każdego ze smartfonów.

Główny aparat ze Smartfonu 1

A jak w takich warunkach sprawuje się duży zoom? Pokazują to zdjęcia z serii G.

Teleobiektyw ze smartfonu 3

Tę część zakończę również obrazkami z teleobiektywu, ale tym razem zarejestrowanymi w lesie. Tak powstała seria H.

Teleobiektyw ze Smartfonu 4

Zdjęcia nocne

Pura 70 Ultra jest chwalona między innymi za to, jak sobie radzi fotograficznie w nocy. Czy w tym, co robi, jest najlepsza? Poniżej znajdziesz trzy serie I, J oraz K, które mają to pokazać. W każdym przypadku używałem głównych aparatów.

Zdjęcie nocne ze Smartfonu 3

Zdjęcie nocne ze Smartfonu 4

Zdjęcie nocne ze Smartfonu 2

Autoportret, czyli zdjęcie z przedniego aparatu

Na sam koniec zostawiłem serię L, czyli zdjęcia zrobione przednim aparatem w trybie portretowym, z rozmytym tłem. Które najlepsze?

Selfie ze Smartfonu 1

Ankieta: która Ultra robi lepsze zdjęcia?

Czas na ankietę. Który według Ciebie smartfon robi lepsze zdjęcia? Czy jest to:

Smartfon 1 (każde pierwsze zdjęcie od lewej w minigaleriach),

(każde pierwsze zdjęcie od lewej w minigaleriach), Smartfon 2 (każde drugie zdjęcie od lewej w minigaleriach),

(każde drugie zdjęcie od lewej w minigaleriach), Smartfon 3 (każde trzecie zdjęcie od lewej w minigaleriach),

(każde trzecie zdjęcie od lewej w minigaleriach), Smartfon 4 (każde czwarte zdjęcie od lewej w minigaleriach)?

Na Twój głos czekam do 25 sierpnia tego roku. Dzień później dopiszę tu, kto zwyciężył, a także ujawnię, jakie smartfony kryją się pod numerami 1, 2, 3 i 4.

Ankieta Który smartfon robi według Ciebie najlepsze zdjęcia? Smartfon 1 Smartfon 2 Smartfon 3 Smartfon 4 Nie wiem, nie mogę się zdecydować

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl