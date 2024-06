Huawei Pura 70 Ultra – test króla fotografii mobilnej

Flagowe smartfony firmy Huawei od dawna doskonale sobie radzą w świecie fotografii mobilnej, zajmując wysokie miejsca w rankingu serwisu DxOMark. Nie inaczej jest z topowym modelem Pura 70 Ultra, który trafił w moje ręce.

Huawei Pura 70 Ultra to flagowy smartfon tego chińskiego producenta, w którym mocno postawiono na jakość wbudowanych aparatów fotograficznych. Jakość rejestrowanych przy ich pomocy zdjęć i filmów została doceniona między innymi przez ekspertów z DxOMark, którzy przyznali chińskiemu produktowi najwyższą jak dotąd ocenę.

Testowany smartfon to, w chwili pisania tych słów, król fotografii mobilnej. Jednak od flagowego smartfonu wymaga się dużo więcej niż tylko świetnych zdjęć czy nagrań wideo. Potrzebna jest również wysoka jakość obrazu i dźwięku, wysoka wydajność, długi czas pracy na baterii, szybkie ładowanie i atrakcyjny wygląd. Potrzebne są również użyteczne aplikacje i funkcje, które ułatwiają codzienne życie. Czy to wszystko zapewnia Huawei Pura 70 Ultra? Odpowiedzi na to pytanie szukaj w poniższej recenzji, do której przeczytania i komentowania zapraszam.

Najważniejsze cechy telefonu (HBP-LX9):

Polimerowa obudowa (eko skóra) z aluminiową ramką, Kunlun Glass 2,

Wymiary: 162,6 x 75,1 x 8,4 mm, masa: 226 g,

Odporność na pyły i wodę na poziomie IP68,

6,8-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości 1260 x 2844 piksele (457 ppi), 120 Hz, HDR, czujnik oświetlenia,

Optyczny czytnik linii papilarnych (pod wyświetlaczem), głośniki stereo,

Ośmiordzeniowy układ Kirin 9010 (1 x Taishan Big @2,3 GHz + 3 x Taishan Mid @2,18 GHz + 4 x Cortex-A510 @1,55 GHz), proces technologiczny 7 nm,

Grafika Maleoon 910,

16 GB RAM-u, 1 TB pamięci masowej (943 GB dla użytkownika),

2 gniazda na kartę nanoSIM,

Łączność 4G LTE, Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax (2,4/5 GHz), Bluetooth 5.2, NFC, podczerwień, GPS (L1 +L5) / Glonass / Galileo (E1 + E5a) / Beidou (B1I + B1C + B2a + B2b) / QZSS (L1 + L5) / NavIC, cyfrowy kompas, USB-C 3.1 Gen 1, USB OTG,

Główny aparat 50 Mpix (1"), obiektyw 23 mm z przysłoną f/1.6-f/4.0, PDAF, laserowy autofocus, optyczna stabilizacja obrazu (sensor-shift OIS), lampa LED, filmy 4K@30/60fps,1080p@30/60fps; drugi aparat 40 Mpix, obiektyw ultraszerokokątny 13 mm z przysłoną f/2.2; trzeci aparat 50 Mpix, teleobiektyw 90 mm z przysłoną f/2.1, PDAF, optyczna stabilizacja obrazu, powiększenie optyczne 3,5x, zdjęcia makro (od 5 cm),

Przedni aparat 13 Mpix, obiektyw z przysłoną f/2.4, autofocus, filmy 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps,

Niewymienny akumulator o pojemności 5200 mAh, szybkie ładowanie przewodowe 100 W, szybkie ładowanie bezprzewodowe 80 W, bezprzewodowe ładowanie zwrotne 20 W,

EMUI 14.2 (test na oprogramowaniu 14.2.0.139.C432E2R2P1),

Cena: 6399 zł (wersja 16/512 GB).

Zawartość pudełka

Do testów otrzymałem smartfon Huawei Pura 70 Ultra w kolorze czarnym. Urządzenie przyjechało do mnie w dużym, kartonowym pudełku, w którym znalazłem ładowarkę sieciową o mocy 100 W z podwójnym wyjściem (USB-A + USB-C), przewód USB-C, metalową igłę do wysuwania tacki na karty nanoSIM oraz gustowne etui na telefon.



Wygląd zewnętrzny i ergonomia

Huawei Pura 70 Ultra to atrakcyjny wizualnie smartfon, na którego „pleckach” wyrosła gigantyczna, wielokształtna „wyspa” fotograficzna, wyglądająca dość oryginalnie. To, co się w niej wyróżnia, to wyjeżdżający z wnętrza obudowy obiektyw głównego aparatu fotograficznego, otoczony czerwoną obwódką. Panel pokryty został ekologiczną skórą (wykonaną z tworzywa sztucznego), dzięki czemu świetnie leży w dłoni i nie zbiera odcisków palców.

Gładki i błyszczący przód telefonu brudzi się „jak szalony” i ciężko go utrzymać w czystości. Niemal całą powierzchnię zajmuje zaokrąglony na brzegach wyświetlacz, równomiernie otoczony z każdej strony niezbyt szeroką ramką. Nad ekranem można wypatrzeć podłużną szczelinę wylotową górnego głośnika.

Równie błyszcząca oraz podatna na zabrudzenia jest aluminiowa ramka, otaczająca całe urządzenie. Na dole znajdziemy w niej port USB-C, wylot dolnego głośnika, otwór mikrofonu i wysuwaną tackę na karty SIM. Po przeciwnej stronie jest otwór kolejnego mikrofonu oraz dioda podczerwieni – Huawei wciąż oferuje to rozwiązanie. Z kolei przyciski głośności oraz zasilania producent umieścił po prawej stronie.

Biometria

Czytnik linii papilarnych i funkcja rozpoznawania twarzy to dwa biometryczne rozwiązania, dzięki którym możemy odblokować urządzenie. Podczas testów działały one bez zarzutów – szybko i sprawnie.

Wyświetlacz i jakość obrazu

Za wyświetlanie obrazu w topowym smartfonie firmy Huawei odpowiada panel OLED o zagęszczeniu punktów na poziomie około 457 ppi. To wystarczy, by obraz był zawsze ostry, a poszarpane krawędzie nie rzucały się w oczy. Nie mam zastrzeżeń również do kolorów, które wyglądają bardzo dobrze pod każdym kątem. Jeśli chodzi o pokrycie i objętość gamy kolorów, Pura 70 Ultra wypadła trochę słabiej niż Pura 70 Pro. Lepiej za to wyszły wartości wskaźnika ΔE, pokazujące zgodność wyświetlanych kolorów z oryginałem.

Tryb kolorów Temperatura bieli Pokrycie Gamy Objętość Gamy Średnie ∆E (MAX) Normalne 6472 K 98,2% sRGB

73,0% AdobeRGB

75,6% DCI P3 106,8% sRGB

73,6% AdobeRGB

75,6% DCI P3 0,13 (0,79) Wyraziste 6548 K 99,7% sRGB

77,0% AdobeRGB

81,3% DCI P3 116,1% sRGB

80,0% AdobeRGB

82,2% DCI P3 0,13 (0,73)





Huawei podaje, że szczytowa jasność ekranu w smartfonie Pura 70 Ultra wynosi 2500 nitów. Takiej wartości nie udało mi się odnotować, jednak zmierzone przeze mnie 1638 nitów w trybie automatycznym to wciąż imponująca wartość – szczególnie, że dotyczy całej powierzchni ekranu. W połączeniu z doskonałym kontrastem przekłada się to na dużą czytelność obrazu w każdych warunkach. Maksymalna jasność ekranu w trybie manualnym sięga 633 nitów.

Głośniki i jakość dźwięku

Huawei Pura 70 Ultra została wyposażona w mocne głośniki stereo, które osiągają bardzo wysoki poziom głośności. Maksimum zmierzone w odległości około 60 cm od głośników wyniosło 90,7 dB podczas słuchania muzyki z Deezera oraz 90,8 dB podczas odtwarzania dzwonków zapisanych w pamięci telefonu.

Dźwięk wydobywający się z głośników ma wysoką jakość w każdym odtwarzanym zakresie, a brakuje tu tylko głębszych basów. Te możemy uzyskać na przykład po sparowaniu smartfonu z w miarę dobrymi słuchawkami. W moim przypadku były to nauszne słuchawki Bluetooth firmy Sony, dzięki czemu mogłem korzystać z kodeka LDAC.



Interfejs systemowy i aplikacje

Testowany smartfon pracuje pod kontrolą opartego na Androidzie systemu EMUI 14.2. Ponieważ na chińskiego producenta wciąż mają wpływ amerykańskie sankcje, nałożone w 2019 roku i latach późniejszych, Huawei Pura 70 Ultra nie ma na pokładzie usług Google Mobile Services, oferując w zamian własny zamiennik (Huawei Mobile Services). Interfejs systemowy to znane z wielu innych smartfonów tej firmy rozwiązanie, które wygląda schludnie i ma wysoki poziom funkcjonalności.

Głównym źródłem aplikacji jest dla smartfonu sklep AppGallery. Jeśli czegoś w nim nie ma bezpośrednio, narzędzie to potrafi też znaleźć wiele aplikacji w innych źródłach, umożliwiając ich pobranie i zainstalowanie. Jednak nie znajdziemy wśród nich aplikacji firmy Google, takich choćby, jak Google Pay, z której na co dzień korzystam z kartami wydanymi przez różne banki. Nie ma też w pełni funkcjonalnej alternatywy dla rozwiązania giganta z Mountain View, co jest jednym z powodów, dla którego nie kupiłbym tego smartfonu dla siebie. Można tu przynajmniej płacić zbliżeniowym BLIKIEM, co testowałem w przypadku aplikacji mBanku. Jest też aplikacja Curve, dzięki której można płacić zbliżeniowo kartą tego fintechu. Ta z założenia ma zastępować między innymi inne posiadane karty.

No dobrze, a czy można sobie jakoś z tymi brakami poradzić? W dużej części tak, choć sam chiński producent oficjalnie tego nie proponuje (a nieoficjalnie jak najbardziej tak). Otóż środowisko Google Play da się na Purze zainstalować na przykład pod postacią narzędzie GBox, działające trochę jak emulator GMC, w którym działa sklep Google Play oraz większość aplikacji firmy Google (Google Pay oczywiście nie). Jest również nieco bardziej eleganckie rozwiązanie microG, przy którym nie widać efektu uruchamiania aplikacji w „piaskownicy”.

Podobnie jak wiele innych nowych urządzeń firmy Huawei, Pura 70 Ultra oferuje funkcję Super Device. Umożliwia ona łatwe łączenie ze sobą różnych urządzeń chińskiej marki, na przykład dwóch smartfonów czy smartfonu z laptopem. W ten sposób możemy na przykład na jednym urządzeniu korzystać z aparatu tego drugiego – w Purze 70 Pro korzystałem w ten sposób z aparatu Pury 70 Ultra. W przypadku połączenia smartfonu z laptopem możliwości jest znacznie więcej.



Łączność

Huawei Pura 70 Ultra, podobnie jak pozostałe smartfony z serii Pura 70, pozwala na korzystanie z sieci 5G, ale tylko w Chinach. W Polsce musimy się zadowolić łącznością LTE (lub w starszych technologiach), co wciąż pozwala sprawnie korzystać z Internetu, jednak flagowiec bez 5G w 2024 roku to nieporozumienie. Z resztą, wśród innych standardów łączności też brakuje tych najnowszych, jak choćby Wi-Fi 7 lub choćby Wi-Fi 6E. Bluetooth też jest „tylko” w standardzie 5.2, podczas gdy coraz więcej urządzeń oferuje Bluetooth 5.4. Na szczęście to, co jest, działa bardzo dobrze.

Na pokładzie testowanego smartfonu jest również moduł NFC. Jednak możliwości wykorzystania go do zbliżeniowego płacenia telefonem są mocno ograniczone, z uwagi na brak usługi Google Pay. Jest za to zbliżeniowy BLIK, który działa bardzo dobrze w przypadku korzystania z aplikacji mBanku, czy rozwiązanie Curve. Dla mnie to jednak za mało.

Gdy w smartfonie była umieszczona karta SIM nju mobile, mogłem bezproblemowo korzystać z takich technologii, jak VoLTE czy WiFi Calling. Dzięki temu nie mogę narzekać na jakość połączeń głosowych – swoich rozmówców zawsze słyszałem głośno i wyraźnie, podobnie jak oni mnie. A w nieznanej okolicy przyda się sprawnie działająca nawigacja satelitarna oraz cyfrowy kompas. W przeciwieństwie do testowanego przeze mnie wcześniej modelu Pura 70 Pro, ten nie pozwala na korzystanie z eSIM.

Aparaty fotograficzne

Charakterystyczną cechą Pury 70 Ultra jest wysuwany obiektyw głównego aparatu fotograficznego ze zmienną przysłoną (f/1.6-f/4.0), pod którą kryje się 1-calowa matryca o rozdzielczości 50 Mpix. Aparat ten domyślnie robi zdjęcia o rozdzielczości 4 razy mniejszej, czyli 12,5 Mpix. Do towarzystwa jednostka ta ma aparat ultraszerokokątny 40 Mpix oraz 50-megapikselowy teleobiektyw z zoomem optycznym 3,5x i ostrzeniem od 5 cm. Te aparaty domyślnie również dają zdjęcia o rozdzielczości 4x mniejszej niż rozdzielczość zastosowanych w nich czujników. Przedni aparat ma rozdzielczość 13 Mpix.



Do zarządzania całym fotograficznym arsenałem smartfonu służy aplikacja Aparat. To rozbudowane, ale też dosyć proste w obsłudze narzędzie, wyposażone w szereg przydatnych trybów pracy i funkcji dodatkowych. Nie zabrakło tu różnego rodzaju filtrów, a w trybie Pro można zapisywać zdjęcia w formacie RAW. Ułatwia to ich późniejszą edycję. W niektórych trybach możemy też zdać się na sztuczną inteligencję, której zadaniem jest wyciągnąć z fotografowanej sceny jak najwięcej.

Jakość zdjęć i filmów

Główny aparat daje możliwość zmiany wielkości przysłony w 9 krokach od f/1.6 do f/4.0 (w trybie Pro). Pozwala to zapanować nad głębią ostrości na zdjęciach i otrzymać bardziej lub mniej rozmyte tło fotografowanego obiektu.

W trybie automatycznym używana jest przysłona f/2.0, co przekłada się na wysokiej jakości zdjęcia o rozdzielczości 12,5 Mpix. Są one ostre, szczegółowe i mają dokładne kolory. Szumy są niewidoczne, a zakres dynamiczny nie jest przesadzony. Do dyspozycji mamy tu również świetny jakościowo bezstratny zoom 2x (z głównego aparatu) oraz szybko dostępne powiększenie 3,5x oraz 10 x (z teleobiektywu). Zdjęcia zrobione w taki sposób też wypadają bardzo dobrze, podobnie jak efekty działania aparatu ultraszerokokątnego. Przykładowe ujęcia w różnym powiększeniu znajdziesz w galerii poniżej.

Główny aparat możemy również zmusić do robienia zdjęć w rozdzielczości 50 Mpix. Możemy przy tym użyć sztucznej inteligencji, która je nieco podkręci. W galerii poniżej są na przemian zdjęcia z użyciem AI i bez tego dodatku.

Flagowy smartfon firmy Huawei świetnie sobie radzi również w nocy. Nie ma się do czego przyczepić. Dobrze działa już tryb automatyczny, ale możemy również skorzystać z oddzielnego trybu nocnego.

Maksymalne oferowane powiększenie wynosi 100x. Zdjęcia zrobione w ten sposób nie błyszczą jakością, ale mogą być użyteczne.

W aplikacji Aparat znajdziemy wiele „ulepszaczy” zdjęć, a wśród nich 3 efekty XMAGE (Jaskrawy, Jasny oraz Mono). Oto przykładowe ujęcie zmienione przy ich pomocy.

Jedną z cech teleobiektywu, w który wyposażona została Pura 70 Ultra, jest autofocus działający już z odległości 5 cm. Dzięki temu aparatem tym możemy zrobić nie tylko zdjęcia z daleka, ale również z bardzo małej odległości (zdjęcia makro). Długa ogniskowa przekłada się tu na naturalny efekt bokeh.

Bardzo dobrze radzi sobie również przedni aparat, szczególnie w połączeniu z autofocusem. Otrzymamy w ten sposób ostre i szczegółowe selfie, pełne ładnie nasyconych kolorów.

Pura 70 Ultra nagrywa filmy w maksymalnej jakości 4K z szybkością 60 klatek na sekundę i wychodzi jej to bardzo dobrze. Są szczegółowe i niezaszumione (szumy mogą się pojawić przy zoomowaniu), a także z niezłym odwzorowaniem kolorów. Skutecznie też działa stabilizacja obrazu.

Wydajność

Huawei Pura 70 Ultra jest napędzana układem Kirin 9010, wytwarzanym w dosyć już leciwym procesie technologicznym 7 nm. Pod względem wydajności mocno on ustępuje flagowym Snapdragonom i MediaTekom, osiągając wyniki zbliżone do najmocniejszych średniaków.

Jednak w codziennym użytkowaniu smartfonu mocy nie powinno nam zabraknąć. Wszystko działa tu płynnie i bez zacięć. Jedyny mankament, jaki zauważyłem podczas testów, to problemy z płynnym odtwarzaniem wideo w aplikacji VLC, podobnie jak w Purze 70 Pro.

Wydajność ogólna Antutu 10 Geekbench 6 AI Benchmark Jeden rdzeń Wszystkie rdzenie HTC U23 Pro 701715 1049 2894 505 Huawei Pura 70 Pro 959352 1427 4322 126,6 Huawei Pura 70 Ultra 988023 1420 4309 128,7 Infinix Zero 30 5G 761697 987 3340 156 Motorola Edge 40 745703 1113 3608 202,4 Motorola Edge 50 Pro 821507 1150 3058 555 Motorola RAZR 2022 1106935 - 4162 1726 Nothing Phone (2) 1199738 1375 4015 1752 Nothing Phone (2a) 693102 1142 2614 398 OnePlus Nord 3 1041870 1570 4301 990,8 Oukitel WP30 Pro 768180 1137 3509 186 Samsung Galaxy A55 740618 1167 3452 107 Samsung Galaxy S23 FE 1158642 1613 4030 115 Sony Xperia 1 V 1280111 2021 5250 1981 Ulefone Armor 23 Ultra 712696 991 3319 165 Xiaomi Poco F5 Pro 1295589 - 4007 1732 Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G 795273 1126 2684 427

Wydajność w grach 3D Mark GFXBench offscreen Maksymalna temperatura obudowy [°C] Wild Life Extreme Wild Life Extreme Stress Test Aztec Ruins Vulkan High Tier (1440p Offscreen) Car Chase (1080p Offscreen) HTC U23 Pro 830 99,60% 1064 2208 50,9 Huawei Pura 70 Pro 1570 40,90% 1954 3321 52,3 Huawei Pura 70 Ultra 1577 76,50% 1933 3318 49,6 Infinix Zero 30 5G 1265 99,00% 1268 2939 44,9 Motorola Edge 40 1267 99,10% 1277 2958 47,5 Motorola Edge 50 Pro 1456 87,20% 1712 2769 39,3 Motorola RAZR 2022 2790 50,30% 2524 4804 46,4 Nothing Phone (2) 2811 60,40% 2938 4514 42 Nothing Phone (2a) 1160 99,60% 1380 2353 42,6 OnePlus Nord 3 2393 56,20% 2737 4666 45,6 Oukitel WP30 Pro 1310 99,20% 1302 2920 45 Samsung Galaxy A55 962 98,20% 1189 2146 33 Samsung Galaxy S23 FE 2380 66,00% 2514 4962 45,2 Sony Xperia 1 V 3649 56,40% 4371 7378 46,9 Ulefone Armor 23 Ultra 1252 99,60% 1245 2831 42 Xiaomi Poco F5 Pro 2150 66,30% 3299 6022 44 Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G 1179 99,50% 1424 2648 34,5



Pod koniec testu badającego działanie smartfonu pod dużym obciążeniem i przy włączonym trybie wydajności, nastąpił ponad 23% spadek wydajności. Jeśli chodzi o temperaturę obudowy, to ta w najcieplejszym miejscu osiągnęła 49,6°C. To trochę mniej niż w Pro w tych samych warunkach.



Topowa Pura w testowanej przeze mnie wersji miała 1 TB pamięci masowej, z której do dyspozycji użytkownika było 943 GB miejsca na dane. W sprzedaży w Polsce dostępna jest jednak wersja, która ma „tylko” 512 GB pamięci. I to musi wystarczyć, ponieważ smartfon nie ma slotu na kartę pamięci.

Zasilanie

Smartfon Huawei Pura 70 Ultra jest zasilany akumulatorem o pojemności 5200 mAh. Zgromadzonej w nim energii powinno wystarczyć nawet na ponad 8 godzin grania lub do 13,5 godzin oglądania wideo. Oba czasy przy założeniu, że jasność ekranu będzie ustawiona na 300 nitów.

Wytrzymałość akumulatora Akumulator (mAh) Wyświetlacz Czas pracy (minuty) Przekątna (cale) Rozdzielczość (piksele) Odświeżanie (Hz) Google Pixel 8 4575 6,2" 1080 x 2400 120 894 Google Pixel 8 Pro 5050 6,7" 1080 x 2444 120 897 Honor Magic6 Pro 5600 6,8" 1280 x 2800 120 1345 Huawei Pura 70 Pro 5050 6,8" 1260 x 2844 120 795 Huawei Pura 70 Ultra 5200 6,8" 1260 x 2844 120 799 Infinix Note 40 Pro 5000 6,78" 1080 x 2436 120 747 Motorola Edge 50 Pro 4500 6,7" 1220 x 2712 144 796 Motorola Moto G24 Power 6000 6,56" 720 x 1612 90 895 Nothing Phone (2a) 5000 6,7" 1080 x 2412 120 706 Samsung Galaxy A15 5000 6,5" 1080 x 2340 120 775 Samsung Galaxy A35 5000 6,6" 1080 x 2340 120 811 Xiaomi 14 4610 6,36" 1200 x 2670 120 934 Xiaomi POCO X6 Pro 5G 5000 6,67" 1220 x 2712 120 876 Ulefone Armor 23 Ultra 5280 6,78" 1080 x 2460 120 542



Gdy w czasie testów korzystałem ze smartfonu tak samo, jak z używanego na co dzień urządzenia, energii wystarczało mi na cały dzień i jeszcze sporo zostawało na następny (nawet ponad 40%). Podłączałem jednak Purę do ładowania w nocy, by mieć na następny dzień zapas energii. Czas pracy można oczywiście skrócić nawet do kilku/kilkunastu godzin lub wydłużyć do kilku dni. Wszystko zależy od sposobu, w jaki korzystamy ze smartfonu.

Pura 70 Ultra sprzedawana jest w komplecie z ładowarką o mocy 100 W. Podczas testów ładowanie było jednak stosunkowo powolne. Nawet po aktywowaniu turboładowania, wynik 100% pokazał się dopiero po niemal 45 minutach. 50% osiągnięte zostało po kwadransie.

Baterię możemy również naładować bezprzewodowo, i to z mocą 80 W. Jest też bezprzewodowe ładowanie zwrotne.

Podsumowanie

Huawei Pura 70 Ultra to topowy smartfon tej chińskiej marki, który pod względem zalet i wad jest niemal identyczny, jak testowana przeze mnie wcześniej Pura 70 Pro, z kilkoma wyjątkami. Po pierwsze, temperatura urządzenia jest trzymana bardziej w ryzach, a spadki wydajności spowodowane przegrzaniem występują znacznie rzadziej. Poza tym, nie ma tu eSIM, ale za to etui na telefon wygląda bardziej elegancko od tego z modelu Pro.

Z wyglądu zewnętrznego Ultra podoba mi się bardziej od modelu Pro, przede wszystkim ze względu na tylny panel wykonany z ekologicznej skóry, a także układ tylnej „wyspy” fotograficznej, gdzie widać mały upgrade. No i wysuwany obiektyw głównego aparatu potrafi wywołać efekt WOW.

Sam fotograficzny arsenał Pury 70 Ultra jest klasą samą w sobie, co docenił między innymi serwis DxOMark, czyniąc z testowanego smartfonu aktualnego w chwili pisania tych słów króla fotografii mobilnej. W zestawie otrzymujemy również niemal doskonały wyświetlacz, zapewniający wysoką czytelność w każdych warunkach, a także mocne głośniki stereo.

Są jednak i braki, które dotyczą przede wszystkim oprogramowania. Nie ma tu zainstalowanych fabrycznie usług firmy Google, a metody, które pozwalają obejść ten problem, nie sprawdzają się w każdym przypadku (Google Pay). W dodatku nawet firma Huawei ich oficjalnie nie poleca.

Do tego dochodzi bardzo wysoka cena, wynosząca w Polsce 6399 zł za wariant 16/512 GB. Testowana wersja z 1 TB pamięci byłaby jeszcze droższa. Za tyle pieniędzy otrzymujemy urządzenie o wydajności średniaka, w dodatku wybrakowanego, którego funkcjonalność producent rozszerzył o rozwiązania premium. Dla mnie to za mało, choć wiele rzeczy mi się tu podoba.

Ocena końcowa: 6,5/10



Wady:

Błyszczące części obudowy trudno utrzymać w czystości,

Brak usług Google Play (można doinstalować nieco okrężną drogą) oraz niektórych aplikacji i funkcji,

Brak obsługi sieci 5G oraz niektórych najnowszych standardów łączności,

Wydajność bardziej przystająca do średniaka niż drogiego flagowca,

Jak na moc ładowarki, dość powolne ładowanie baterii,

Bardzo wysoka cena.

Zalety:

Świetny wygląd, wysoka jakość wykonania i użytych materiałów,

Eleganckie etui na telefon w zestawie,

Odporność na pyły i wodę na poziomie IP68,

Sprawne działanie biometrii,

Bardzo dobry wyświetlacz,

Wysoka jakość dźwięku z głośników stereo,

Czytelny i funkcjonalny interfejs systemowy,

Wszechstronny zestaw aparatów fotograficznych,

Bardzo wysoka jakość zdjęć i filmów,

Przyzwoity czas pracy na baterii,

Szybkie ładowanie z jednym „ale” (patrz wady smartfonu), również bezprzewodowe.

Galeria zdjęć telefonu

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl