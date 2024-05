Huawei Pura 70 Pro – wybrakowany średniak z dodatkami premium (test)

Huawei postanowił w tym roku zmienić nazewnictwo swoich flagowych smartfonów i zamiast P70 mamy serię Pura 70. Urządzenia, które trafiły między innymi na polski rynek, zostały okrojone z 5G i wciąż nie możemy w nich liczyć na usługi Google’a.

Tym razem otrzymałem do testów jeden z najnowszych smartfonów firmy Huawei, model Pura 70 Pro. To bezpośredni następca Huaweia P60 Pro, choć ze zmienioną nazwą. Pod maską pracuje tu nowy Kirin 9010, który wytwarzany jest w dość już leciwej technologii 7 nm, który na rynku chińskim oferuje łączność 5G. I tylko tam, bowiem amerykańskie sankcje wciąż działają na tego chińskiego producenta.

Flagowe smartfony marki Huawei szczycą się przede wszystkim możliwościami fotograficznymi, które stawiają te urządzenia w światowej czołówce. Na co dzień potrzeba jednak o wiele więcej niż wysokiej jakości zdjęć. Czy Huawei Pura 70 Pro może to zapewnić swoim użytkownikom? Tego (i nie tylko) dowiesz się z poniższej recenzji, do której przeczytania i komentowania zapraszam.

Najważniejsze cechy telefonu (HBN-LX):

Szklana obudowa z aluminiową ramką, Kunlun Glass 2,

Wymiary: 162,6 x 75,1 x 8,4 mm, masa: 220 g,

Odporność na pyły i wodę na poziomie IP68,

6,8-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości 1260 x 2844 piksele (457 ppi), 120 Hz, HDR, czujnik oświetlenia,

Optyczny czytnik linii papilarnych (pod wyświetlaczem), głośniki stereo,

Ośmiordzeniowy układ Kirin 9010 (1 x Taishan Big @2,3 GHz + 3 x Taishan Mid @2,18 GHz + 4 x Cortex-A510 @1,55 GHz), proces technologiczny 7 nm,

Grafika Maleoon 910,

12 GB RAM-u, 512 GB pamięci masowej (466 GB dla użytkownika),

2 gniazda na kartę nanoSIM, eSIM,

Łączność 4G LTE, Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax (2,4/5 GHz), Bluetooth 5.2, NFC, podczerwień, GPS (L1 +L5) / Glonass / Galileo (E1 + E5a) / Beidou (B1I + B1C + B2a + B2b) / QZSS (L1 + L5) / NavIC, cyfrowy kompas, USB-C 3.1 Gen 1, USB OTG,

Główny aparat 50 Mpix (1/1,3"), obiektyw 25 mm z przysłoną f/1.4-f/4.0, PDAF, laserowy autofocus, optyczna stabilizacja obrazu, lampa LED, filmy 4K@30/60fps,1080p@30/60fps; drugi aparat 12,5 Mpix, obiektyw ultraszerokokątny 13 mm z przysłoną f/2.2; trzeci aparat 48 Mpix, teleobiektyw 93 mm z przysłoną f/2.1, PDAF, optyczna stabilizacja obrazu, powiększenie optyczne 3,5x, zdjęcia makro (od 5 cm),

Przedni aparat 13 Mpix, obiektyw z przysłoną f/2.4, autofocus, filmy 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps,

Niewymienny akumulator o pojemności 5050 mAh, szybkie ładowanie przewodowe 100 W, szybkie ładowanie bezprzewodowe 80 W, bezprzewodowe ładowanie zwrotne 20 W,

EMUI 14.2 (test na oprogramowaniu 14.2.0.137.C432E2R1P2),

Cena: 5199 zł.

Zawartość pudełka

Do testów otrzymałem smartfon Huawei Pura 70 Pro w kolorze białym. Urządzenie przyjechało do mnie w białym, kartonowym pudełku, w którym znalazłem również ładowarkę 100 W z podwójnym wyjściem (USB-A + USB-C), przewód USB-C oraz metalową igłe do wysuwania tacki na karty nanoSIM i etui na telefon.



Wygląd zewnętrzny i ergonomia

Huawei Pura 70 Pro krągłościami stoi, dzięki czemu smartfon wygodnie trzyma się w ręce. Szklana powierzchnia z tyłu jest matowa i niezbyt podatna na odciski palców, w przeciwieństwie do błyszczącego przodu urządzenia, gdzie niemal całą powierzchnię wypełnia zakrzywiony z czterech stron ekran z otworem na przedni aparat fotograficzny.

Tym, co przede wszystkim rzuca się w oczy z tyłu, jest wystająca, trójkątna „wyspa” fotograficzna z obiektywami trzech aparatów i całą resztą. Całość wygląda dość estetycznie i przede wszystkim oryginalnie.

Aluminiowe boki smartfonu są błyszczące. Znajdziemy na nich takie elementy wyposażenia, jak port USB-C, wyloty głośnika, otwór mikrofonu i tackę na karty nanoSIM na dole, otwór dodatkowego mikrofonu oraz diodę podczerwieni na górze, a także przyciski sterowania głośności i przycisk zasilania po prawej stronie. Szczelina wylotowa górnego głośnika znajduje się z przodu, nad ekranem.

Biometria

Huawei Pura 70 Pro ma podekranowy czytnik linii papilarnych oraz funkcję rozpoznawania twarzy. Jedno i drugie pozwala sprawnie i szybko odblokować smartfon. Podczas testów nie miałem żadnych większych problemów z tymi elementami wyposażenia. Ot czasem trzeba było ponownie przyłożyć palec do czytnika lub chwilę poczekać.

Wyświetlacz i jakość obrazu

Huawei Pura 70 Ultra został wyposażony w duży, zaokrąglony na brzegach wyświetlacz OLED, w których zagęszczenie pikseli wynosi około 457 ppi. To daje obraz, który jest zawsze ostry i pozbawiony poszarpanych krawędzi. Możemy również liczyć na doskonały kontrast oraz bardzo dobre jakościowo kolory, które wyglądają tak samo pod każdym kątem.

Tryb kolorów Temperatura bieli Pokrycie Gamy Objętość Gamy Średnie ∆E (MAX) Normalne 6814 K 99,8% sRGB

77,7% AdobeRGB

87,4% DCI P3 123,9% sRGB

85,3% AdobeRGB

87,7% DCI P3 0,99 (2,66) Wyraziste 7761 K 100% sRGB

77,1% AdobeRGB

88,5% DCI P3 127,7% sRGB

88,0% AdobeRGB

90,5% DCI P3 0,38 (2,26)





Szczytowa jasność ekranu, podawana przez producenta, wynosi 2500 nitów. Dotyczy ona jednak małych fragmentów obrazu i nie udało mi się ich stwierdzić za pomocą pomiarów. Uzyskane przeze mnie maksimum wyniosło 627 nitów w trybie manualnym oraz 1272 nity w trybie automatycznym, gdy światło słoneczne padało bezpośrednio na czujnik oświetlenia. Obraz w takich warunkach wciąż pozostaje czytelny.

Głośniki i jakość dźwięku

Pura 70 Pro została wyposażona w głośniki stereo, które bardzo dobrze radzą sobie z odtwarzaniem wszystkich dźwięków. Ich jakość jest podobna jak u konkurencji i tak jak tam, brakuje tu głębszych basów. Bywa za to głośno. Maksimum głośności zmierzone 60 cm od głośników wyniosło 85,3 dB podczas słuchania muzyki z Deezera oraz aż 93,9 dB w czasie odtwarzania jednego z dzwonków, zapisanych w pamięci telefonu. Dzwoniącego telefonu nie powinien więc nikt przegapić.

By pozbyć się wskazanego wyżej ograniczenia, można sięgnąć po w miarę dobre słuchawki lub zewnętrzny głośnik. Podłączymy je do urządzenia na przykład bezprzewodowo, za pomocą Bluetooth. Możemy również użyć portu USB-C. Podczas testów korzystałem z bezprzewodowych słuchawek Sony i mogłem korzystać z kodeka LDAC.



Interfejs systemowy i aplikacje

Huawei Pura 70 Pro w Polsce pracuje pod kontrolą systemu EMUI 14.2, bazującym na ogólnodostępnej wersji Androida. Z uwagi na amerykańskie sankcje, które ciągną się za chińskim producentem już od 2019 roku, w smartfonie nie ma usług Google Mobile Services oraz wielu aplikacji, które tego wymagają do swojego działania. Próżno tu również szukać usług amerykańskiego giganta, jak choćby Map Google czy płatności Google Pay. Sam interfejs bazuje na typowych dla tej marki rozwiązaniach, dzięki czemu wygląda estetycznie i jest funkcjonalny.

Jeśli natomiast chodzi o aplikacje, które możemy zainstalować w pamięci urządzenia, to sklep AppGallery jest w nie coraz bogatszy, a dodatkowo potrafi znaleźć wiele aplikacji i je pobrać z innych źródeł. Są też alternatywy dla usług Google, jak choćby Mapy Petal. Z kolei w przypadku płatności, do dyspozycji mamy zbliżeniowego BLIKA. W mBanku to działa.

Oczywiście może się wciąż zdarzyć, że jakaś aplikacja nie będzie dla dostępna dla smartfonu marki Huawei, nawet w formie alternatywy. Choć z drugiej strony, w Internecie możemy znaleźć poradniki, jak na pokładzie urządzenia zainstalować usługi Google. Nie sprawdzałem tego, więc nie wiem czy i jak to działa.

Jedną z ciekawszych funkcji, które znajdziemy na pokładzie testowanego smartfonu, jest narzędzie Super Device. Mogłem dzięki niej połączyć Purę 70 Pro z Purą 70 Ultra i na tej pierwszej korzystać z aparatu tej drugiej. Rozwiązanie to może się komuś przydać.

Łączność

Huawei Pura 70 Pro obsługuje sieci 5G, ale tylko w Chinach. Globalna wersja tego urządzenia została wykastrowana z takiej możliwości, dlatego musimy się tu zadowolić co najwyżej zasięgiem sieci LTE. Smartfon jednak dobrze radzi sobie z łapaniem zasięgu komórkowego, umożliwiając tak szybkie surfowanie po Internecie, jak pozwoli dostępna sieć. Skorzystać możemy również z Wi-Fi 6, z czym również podczas testów nie miałem problemu.

Na pokładzie jest też Bluetooth, co pozwala połączyć Purę z innymi urządzeniami, na przykład słuchawkami (przesyłanie dźwięku) czy innym smartfonem (przesyłanie plików). Jest również moduł NFC, który pozwala płacić zbliżeniowo za zakupy czy usługi. Jednak do dyspozycji mamy co najwyżej zbliżeniowego BLIKA. O czymś w rodzaju Google Pay możemy zapomnieć, co w moim przypadku wyklucza ten smartfon zupełnie.

Pura 70 Pro oferuje technologie VoLTE oraz WiFi Calling. Z obu mogłem korzystać, jeśli w telefonie „siedziała” karta SIM nju mobile (Orange). Przełożyło się to na wysoką jakość połączeń głosowych. Smartfon obsługuje dwie karty nanoSIM, przy czym SIM2 można zmienić na eSIM. Korzystać tu możemy również z nawigacji satelitarnej oraz cyfrowego kompasu, co przyda się szczególnie w nieznanej okolicy. Jedno i drugie działa tak, jak powinno.

Aparaty fotograficzne

Huawei Pura 70 Pro został wyposażony w cztery aparaty fotograficzne. Główna jednostka z tyłu ma rozdzielczość 50 Mpix oraz obiektyw 25 mm o zmiennej przysłonie (f/1.4-f/4.0). Towarzyszą jej aparat ultraszerokokątny 12,5 Mpix oraz teleobiektyw 48 Mpix z powiększeniem optycznym 3,5x. Ten ostatni umożliwia robienie ostrych zdjęć już z odległości 5 cm, a do tego – podobnie jak główny aparat – dysponuje optyczną stabilizacją obrazu. Selfie możemy zrobić przednim aparatem o rozdzielczości 13 Mpix z autofocusem.



Do robienia zdjęć oraz nagrywania filmów służy aplikacja Aparat. To znane wszystkim użytkownikom produktów firmy Huawei narzędzie, które jest proste w obsłudze, ale jednocześnie dość bogate w funkcje. W trybie Pro wiele ustawień wyregulujemy ręcznie, a wynik naszej pracy zapiszemy w formacie RAW, który ułatwia późniejszą obróbkę zdjęć. W niektórych trybach możemy też zdać się na sztuczną inteligencję, której zadaniem jest wyciągnąć z fotografowaniej sceny jak najwięcej.

Jakość zdjęć i filmów

Jedną z najważniejszych zalet topowych smartfonów firmy Huawei są od lat ich możliwości fotograficzne. Nie inaczej jest w testowanej Purze 70 Pro, dysponującej potężnym arsenałem foto. Przekłada się to na bardzo wysoką jakość zdjęć przy świetle dziennym, bez względu na to, którego aparatu użyjemy.

W galerii poniżej umieściłem zdjęcia zrobione z „zoomem”, do którego jest szybki dostęp z ekranu głównego aplikacji fotograficznej. Są wśród nich dodatkowe opcje „2X” oraz „10X”, realizowane główną jednostką oraz teleobiektywem.

Główny aparat możemy zmusić również do robienia zdjęć w pełnej rozdzielczości (50 Mpix). W takim przypadku mamy do wyboru tryb wspierany sztuczną inteligencją, który w niektórych sytuacjach poprawia dynamikę zdjęcia, a także tryb „normalny”. Różnice widać w galerii poniżej.

Flagowy smartfon marki Huawei świetnie radzi sobie również w nocy. Przydaje się wtedy między innymi bardzo jasny obiektyw głównego aparatu.

Huawei Pura 70 Pro oferuje maksymalne powiększenie na poziomie 100x. W niektórych sytuacjach może się to przydać.

W aplikacji Aparat znajdziemy wiele „ulepszaczy” zdjęć, a wśród nich 3 efekty XMAGE (Jaskrawy, Jasny oraz Mono). Poniżej przykładowe ujęcie bez efektów oraz z trzema wymienionymi wyżej.

Teleobiektyw ma autofocus, który potrafi robić ostre zdjęcia już z odległości 5 cm (makro). Wyniki potrafią być spektakularne, szczególnie z powodu naturalnego efektu bokeh

Żadnych zarzutów nie mam również do zdjęć z przedniego aparatu fotograficznego. Niektórych użytkowników może przytłoczyć liczba dostępnych opcji podczas robienia selfie, natomiast opcja pozwalająca uzyskać autoportret z rozmytym tłem jest schowana w nieoczywistym miejscu. Szczególnie dla użytkowników smartfonów innych marek.

Huawei Pura 70 Pro potrafi swoimi aparatami rejestrować filmy w maksymalnej jakości 4K z szybkością 60 klatek na sekundę i robi to bardzo dobrze. Sprawnie działa również stabilizacja obrazu, której optyczna wersja dostępna jest w głównym aparacie oraz teleobiektywie. W zasadzieNie ma się tu do czego przyczepić.

Wydajność

Smartfony z serii Huawei Pura 70 są napędzane układem Kirin 9010, wytwarzanym w procesie technologicznym 7 nm. W globalnej wersji ma on 8-rdzeniowy procesor, który pod względem wydajności ustępuje topowym konstrukcjom takich firm, jak Qualcomm czy MediaTek, bardziej pasując do górnej części aktualnej średniej półki, a nie do flagowców.



Nie zmienia to jednak faktu, że w połączeniu z 12 GB RAM-u daje to tandem, dzięki któremu wszystko w smartfonie działa płynnie i się nie zacina. No, w zasadzie prawie wszystko, bo na przykład film FullHD odtwarzany w aplikacji VLC potrafił się nawet całkowicie się zatrzymać. Również w trybie wydajności, w którym obudowa smartfonu rozgrzała się maksymalnie do 52,3°C, osiągając bez tego około 47°C.

Wydajność ogólna Antutu 10 Geekbench 6 AI Benchmark Jeden rdzeń Wszystkie rdzenie HTC U23 Pro 701715 1049 2894 505 Huawei Pura 70 Pro 959352 1427 4322 126,6 Infinix Zero 30 5G 761697 987 3340 156 Motorola Edge 40 745703 1113 3608 202,4 Motorola Edge 50 Pro 821507 1150 3058 555 Motorola RAZR 2022 1106935 - 4162 1726 Nothing Phone (2) 1199738 1375 4015 1752 Nothing Phone (2a) 693102 1142 2614 398 OnePlus Nord 3 1041870 1570 4301 990,8 Oukitel WP30 Pro 768180 1137 3509 186 Samsung Galaxy A55 740618 1167 3452 107 Samsung Galaxy S23 FE 1158642 1613 4030 115 Sony Xperia 1 V 1280111 2021 5250 1981 Ulefone Armor 23 Ultra 712696 991 3319 165 Xiaomi Poco F5 Pro 1295589 - 4007 1732 Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G 795273 1126 2684 427

Wydajność w grach 3D Mark GFXBench offscreen Maksymalna temperatura obudowy [°C] Wild Life Extreme Wild Life Extreme Stress Test Aztec Ruins Vulkan High Tier (1440p Offscreen) Car Chase (1080p Offscreen) HTC U23 Pro 830 99,60% 1064 2208 50,9 Huawei Pura 70 Pro 1570 40,90% 1954 3321 52,3 Infinix Zero 30 5G 1265 99,00% 1268 2939 44,9 Motorola Edge 40 1267 99,10% 1277 2958 47,5 Motorola Edge 50 Pro 1456 87,20% 1712 2769 39,3 Motorola RAZR 2022 2790 50,30% 2524 4804 46,4 Nothing Phone (2) 2811 60,40% 2938 4514 42 Nothing Phone (2a) 1160 99,60% 1380 2353 42,6 OnePlus Nord 3 2393 56,20% 2737 4666 45,6 Oukitel WP30 Pro 1310 99,20% 1302 2920 45 Samsung Galaxy A55 962 98,20% 1189 2146 33 Samsung Galaxy S23 FE 2380 66,00% 2514 4962 45,2 Sony Xperia 1 V 3649 56,40% 4371 7378 46,9 Ulefone Armor 23 Ultra 1252 99,60% 1245 2831 42 Xiaomi Poco F5 Pro 2150 66,30% 3299 6022 44 Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G 1179 99,50% 1424 2648 34,5



W trybie wydajności zdarzały się również momenty throttlingu, gdy wydajność urządzenia potrafiła spaść aż do 40,9%. Gdy ten tryb wyłączymy, nic takiego nie powinno się przydarzyć. Tak przynajmniej było w czasie moich testów. Podczas testów obudowa smartfonu rozgrzała się w najcieplejszym miejscu (z tyłu) do ponad 52°C. Warto dodać, że robi się ona ciepła lub bardzo ciepła w wielu różnych sytuacjach, na przykład podczas robienia zdjęć lub nagrywania filmów.

Huawei wyposażył testowy model w 512 GB pamięci masowej, z czego użytkownik ma do swojej dyspozycji około 466 GB miejsca na dane i pliki. To musi wystarczyć, ponieważ smartfon nie ma slotu na kartę pamięci. Możemy co najwyżej użyć zewnętrznej pamięci USB.

Zasilanie

Nowy flagowiec firmy Huawei jest zasilany akumulatorem o pojemności 5050 mAh. Z przeprowadzonych testów wynika, że przy jasności ekranu ustawionej na 300 nitów powinno to wystarczyć nawet na ponad 8 godzin grania lub na ponad 13 godzin oglądania filmów.

Wytrzymałość akumulatora Akumulator (mAh) Wyświetlacz Czas pracy (minuty) Przekątna (cale) Rozdzielczość (piksele) Odświeżanie (Hz) Honor Magic6 Pro 5600 6,8" 1280 x 2800 120 1345 Huawei Pura 70 Pro 5050 6,8" 1260 x 2844 120 795 Infinix Note 40 Pro 5000 6,78" 1080 x 2436 120 747 Motorola Edge 50 Pro 4500 6,7" 1220 x 2712 144 796 Motorola Moto G24 Power 6000 6,56" 720 x 1612 90 895 Nothing Phone (2a) 5000 6,7" 1080 x 2412 120 706 Samsung Galaxy A15 5000 6,5" 1080 x 2340 120 775 Samsung Galaxy A35 5000 6,6" 1080 x 2340 120 811 Xiaomi 14 4610 6,36" 1200 x 2670 120 934 Xiaomi POCO X6 Pro 5G 5000 6,67" 1220 x 2712 120 876 Ulefone Armor 23 Ultra 5280 6,78" 1080 x 2460 120 542



Podczas testów podłączałem Purę 70 Pro do ładowarki każdego dnia lub co dwa dni, zależnie od intensywności korzystania z urządzenia. Gdy zostawiałem Purę w spokoju na dłuższe chwile, czas ten wydłużał się nawet do kilku dni.

W zestawie ze smartfonem sprzedawana jest ładowarka sieciowa o mocy 100 W. Czas ładowania baterii od 0 do 100% jest dość długi, jak na oferowaną moc, i wynosi niemal 40 minut (po skorzystaniu z turboładowania). 50% osiągane jest w mniej niż kwadrans.

Nietypowym rozwiązaniem ładowarki Huawei są dwa umieszczone obok siebie porty USB-A oraz USB-C. Skorzystanie z obu naraz mogłoby być karkołomne (potrzebne by były wtyczki bez obudowy), jednak nie jesteśmy skazani na używanie tylko jednego rodzaju kabla.

Huawei Pura 70 Pro obsługuje również ładowanie bezprzewodowe z mocą do 80 W. Nie miałem jednak pod ręką odpowiedniej ładowarki, by sprawdzić szybkość tego rozwiązania.

Podsumowanie

Huawei Pura 70 Pro to piękny smartfon ze świetnymi aparatami fotograficznymi, który pod wieloma względami jest godnym następcą bardzo popularnych niegdyś w Polsce topowych smartfonów tej marki. Urządzenie zostało wyposażone również w wysokiej jakości wyświetlacz oraz oferujące wysoką jakość dźwięku głośniki stereo, a to wszystko jest zamknięte w wodoodpornym „opakowaniu”.

Problemem tego smartfonu są jednak braki w oprogramowaniu i funkcjonalności, co wynika w głównej mierze z amerykańskich sankcji, które się ciągną za chińskim producentem od 2019 roku. Potencjalni użytkownicy znajdą tu w wielu przypadkach wszystko, czego potrzebują, a jeśli jakiejś aplikacji nie będzie, znajdą zamienniki. Niektórych rozwiązań jednak próżno tu szukać (np. Google Pay lub w pełni funkcjonalny zamiennik), co wyklucza ten smartfon całkowicie z kręgu moich zainteresowań. Ja bym go nie kupił.

Pura 70 Pro kosztuje w Polsce 5199 zł. Za tak wysoką kwotę otrzymujemy wybrakowanego średniaka, do którego włożono trochę rozwiązań z urządzeń klasy premium. To świetny sprzęt dla miłośników marki, ale niekoniecznie dla innych osób.

Ocena końcowa: 6/10



Wady:

Błyszczące części obudowy trudno utrzymać w czystości,

Brak usług Google Play oraz części aplikacji i funkcji,

Brak obsługi sieci 5G oraz niektórych najnowszych standardów łączności,

Wydajność bardziej przystająca do średniaka niż drogiego flagowca,

Obudowa smartfonu często osiąga wysoką temperaturę, na przykład podczas korzystania z aparatów fotograficznych, zdarzają się duże spadki wydajności,

Jak na moc ładowarki, dość powolne ładowanie baterii,

Bardzo wysoka cena.

Zalety:

Atrakcyjny wygląd, wysoka jakość wykonania i użytych materiałów,

Etui na telefon w zestawie,

Odporność na pyły i wodę na poziomie IP68,

Sprawne działanie biometrii,

Bardzo dobry wyświetlacz,

Wysoka jakość dźwięku z głośników stereo,

Czytelny i funkcjonalny interfejs systemowy,

eSIM,

Wszechstronny zestaw aparatów fotograficznych,

Bardzo wysoka jakość zdjęć i filmów,

Przyzwoity czas pracy na baterii,

Szybkie ładowanie z jednym „ale” – patrz wady smartfonu), również bezprzewodowe.

Galeria zdjęć telefonu

