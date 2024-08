iPhone, Galaxy, Xperia, a może Pura? Oto najlepszy smartfon do zdjęć

Czytelnicy Telepolis.pl w kolejnej serii zmagań wybrali najlepszy smarfon do zdjęć. Wyniki mogą szokować.

To miał być pojedynek smarfonów Galaxy S24 Ultra i Pura 70 Ultra, ale dołożyliśmy jeszcze dwa

Marian Szutiak porównał ze sobą prawdziwą smartfonową śmietanę w kontekście zdjęć. W szranki stanął Samsung Galaxy S24 Ultra, Huawei Pura 70 Ultra, a do tego będący swego rodzaju rynkowym standardem Apple iPhone 15 Pro Max i przynoszący dużo innowacji sprzętowych Sony Xperia 1 VI.

Wszystkie zdjęcia z pojedynku znaleźć można w pełnym artykule pod tym adresem. Czytelnicy oddawali głosy „ślepo”, nie wiedząc, z jakiego urządzenia pochodzą poszczególne zdjęcia, by wykluczyć faworyzowanie ulubionych marek. Wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

Smartfony na liście to odpowiednio:

1. Huawei Pura 70 Ultra - 39% głosów

2. Apple iPhone 15 Pro Max - 9% głosów

3. Sony Xperia 1 VI - 5% głosów

4. Samsung Galaxy S24 Ultra - 23% głosów

Podsumowanie

Jak widać w wynikach głosowania, fotograficzna potęga Huawei Pura 70 Ultra to nie tylko wyniki DxOMark, którym zarzuca się ostatnimi czasy utratę wiarygodności. Faktycznie telefon ten deklasuje zdjęciami cały rynek i jednak słusznie zajmuje w tabeli pierwszą lokatę.

Pozostałe miejsca to już zupełnie inna historia. Sposób obrazowania świata przez Samsunga Galaxy S24 Ultra zajął u nas drugie miejsce, podczas gdy w DxO model ten jest gdzieś daleko na 25. lokacie. W teorii znacznie lepiej powinien wypaść Apple iPhone 15 Pro Max (7. w DxO), ale w praktyce zdjęcia z niego zebrały u nas tylko 9% głosów. Najnowszej flagowej Xperii DxO jeszcze nie testował, nic to jednak, bo zdjęcia z Sony Xperia 1 VI i tak najmniej przypadły naszym Czytelnikom do gustu.

Testy wszystkich wymienionych telefonów znajdziesz w linkach poniżej. A jeśli interesuje Cię, jak na tym tle wypadają smartfony Google Pixel, zajrzyj do naszego starszego pojedynku pod tym adresem.

