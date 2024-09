Hammer Watch 2 Lite – pancerny zegarek za małe pieniądze

Hammer Watch 2 Lite to nowoczesny pancerny zegarek, który wyróżnia się na tle konkurencji dzięki swoim zaawansowanym funkcjom zdrowotnym i sportowym, a także atrakcyjnej cenie.

Hammer Watch 2 Lite to nowy, pancerny smartwatch firmy mPTech, który łączy w sobie solidność, elegancję i funkcjonalność. Stworzony z myślą o osobach aktywnych, zarówno w miejskiej dżungli, jak i na łonie natury, ten zegarek oferuje zaawansowane funkcje monitorowania zdrowia i sportu.

Wytrzymałość i funkcjonalność

Nowy zegarek marki Hammer wyróżnia się 1,43-calowym ekranem AMOLED, odpornym na zarysowania i uderzenia. Dzięki ergonomicznemu designowi z obrotową koronką i dwoma funkcjonalnymi przyciskami, nawigacja po menu zegarka powinna być intuicyjna i szybka. Zegarek jest wodoodporny do 3 atmosfer, co oznacza, że można go używać nawet w kontakcie z wodą. Akumulator o pojemności 370 mAh zapewnia do 15 dni działania na jednym ładowaniu.

Zaawansowane funkcje

Hammwer Watch 2 Lite oferuje szereg funkcji przydatnych na co dzień. Są wśród nich takie rozwiązania, jak wyszukiwanie telefonu, prognoza pogody czy sterowanie muzyką. Dla osób aktywnych dostępnych jest 60 trybów sportowych, które monitorują postępy w biegu, jeździe na rowerze czy jodze. Zegarek dostarcza szczegółowe dane na temat spalonych kalorii, tętna i pokonanych kilometrów.

Smartwatch śledzi poziom saturacji krwi, stres oraz jakość snu. Dzięki funkcji treningu oddechowego, użytkownicy mogą szybko poprawić swoje samopoczucie. Wszystkie dane są dostępne w aplikacji Hammer App, kompatybilnej z urządzeniami pracującymi pod kontrolą systemów iOS i Android. Umożliwia to łatwą personalizację i zarządzanie funkcjami zegarka.

Łączność i bezpieczeństwo

Dzięki technologii Bluetooth 5.3, smartwatch umożliwia prowadzenie rozmów i odbieranie powiadomień bezpośrednio na zegarku. Tryb SOS pozwala z kolei szybko wezwać pomoc w nagłych przypadkach, co zwiększa poczucie bezpieczeństwa użytkownika.

Dostępność i cena

Hammer Watch 2 Lite jest dostępny w sklepie internetowym producenta oraz w wybranych elektromarketach w cenie 349 zł. Może to być świetny wybór dla każdego, kto ceni wytrzymałość połączoną z miejskim stylem oraz niewygórowaną ceną.

