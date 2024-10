Hammer wprowadza nowego pancerniaka. Ma 5G, eSIM i termowizję

Firma mPTech wprowadza do Polski kolejnego pancerniaka. Hammer Construction 2 Thermal 5G to smartfon, który łączy zestaw profesjonalnych narzędzi z funkcjami przydatnymi na co dzień, w tym eSIM i 5G.

Jak sama nazwa wskazuje, Hammer Construction 2 Thermal 5G to model, który powinien sprawdzić się w rękach profesjonalistów, podczas prac na budowie, remontowych, montażowych czy w warsztacie. Wyposażony jest w aparat termowizyjny HeatView z czujnikiem ThermoVue, ma też aparat noktowizyjny, laserowy dalmierz, zestaw dodatkowych narzędzi Hammer Toolbox, a wszystko to zamknięte jest w solidnej, pancernej obudowie o wytrzymałości IP69. Smartfon wytrzyma upadki z wysokości 1,5 m, przeszedł też testy MIL-STD-810H.

Pancerny smartfon do pracy i na wędrówki

Hammer Construction 2 Thermal 5G waży 306 g, a jego grubość wynosi 13,5 mm, więc na tle innych smartfonów do zadań specjalnych nie jest przesadnie masywny. Wygodę korzystania zapewnia gumowane, matowe wykończenie obudowy.

Nowy model marki Hammer wyposażono w ekran IPS o przekątnej 6,58 cala, w rozdzielczości Full HD+ (2400 x 1080), z odświeżaniem obrazu 120 Hz. Wyświetlacz zabezpieczany jest szkłem Gorilla Glass 5.

Pod maską pracuje układ Dimensity 6300, tegoroczna jednostka MediaTeka w litografii 6 nm. Za szybkość pracy odpowiada 8 GB pamięci RAM w standardzie LPDDR4X, a na aplikacje i swoje dane użytkownik otrzymuje 256 GB pamięci masowej. Nie zabrakło rozszerzenia microSD.

Hammer Construction 2 Thermal 5G ma solidne zaplecze komunikacyjne – poza obsługą standardu 5G w pasmach n1/n3/n8/n28/n38/n41/n78 został także wyposażony w eSIM, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 oraz NFC z płatnościami Google. Pozwoli też skorzystać z VoLTE i VoWiFi. Za bezpieczeństwo odpowiada zintegrowany z przyciskiem zasilania czytnik linii papilarnych.

Główny aparat wykorzystuje matrycę 108 Mpix (f/1,8), pomaga mu jednostka noktowizyjna 8 Mpix (f/2,0) do robienia zdjęć w całkowitej ciemności. Kolejny element to aparat termowizyjny z czujnikiem ThermoVue o termicznej rozdzielczości 160 x 120, działający w zakresie temperatur od -10 stopni C do 550 stopni C, z dokładnością do 3 stopni C. Zdjęcia selfie wykonamy aparatem 32 Mpix (f/2,5).

Atutem Hammera Construction 2 Thermal 5G może się też okazać solidny akumulator 6500 mAh. Producent obiecuje do 200 godzin działania w trybie czuwania i 20 godzin rozmów. W razie potrzeby smartfon można naładować z mocą 33 W. Jest też opcja ładowania bezprzewodowego 15 W. Wszystkim zarządza Android 14.

Hammer Construction 2 Thermal 5G wchodzi do sprzedaży za 2499 zł.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, mPTech

Źródło tekstu: Opracowanie własne