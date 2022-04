iPhone 13 sprzedaje się tak dobrze, że Apple chce zwiększyć produkcję

Apple ma powody do zadowolenia. Najnowsze flagowce firmy, w szczególności iPhone 13 Pro i iPhone 13 Pro Max, sprzedają tak dobrze, że amerykański gigant prawdopodobnie zwiększy produkcję tych urządzeń.

iPhone 13 Pro oraz iPhone 13 Pro Max to topowe smartfony firmy Apple, które sprzedają się dosłownie jak świeże bułeczki. Popyt na te urządzenia jest tak duży, że ich producent – jak sugerują różne źródła – planuje zwiększenie ich produkcji w drugim kwartale 2022 roku o 10 milionów sztuk. Podstawowy iPhone 13 również sprzedaje się bardzo dobrze i także w jego przypadku może nastąpić wzrost produkcji, ale w raportach nie pojawiają się żadne konkrety w tej sprawie.

Apple to jeden z producentów, który musi sobie poradzić z sytuacją w Chinach. Łańcuchy dostaw prowadzące przez Państwo Środka doświadczają zakłóceń związanych z wciąż trwającą pandemią COVID-19. Mogą one prowadzić do opóźnień w produkcji i dostawach różnych urządzeń, co w dużym stopniu oddziałuje na giganta z Cupertino, a w szczególności na komputery Mac. Raporty sugerują jednak, że sytuacja z łańcuchami dostaw dla Apple'a się poprawia, dlatego wzrost produkcji iPhone'ów jest jak najbardziej możliwy.

iPhone 14 coraz bliżej

Za niecałe 5 miesięcy powinniśmy zobaczyć następców trzech z czterech iPhone'ów z 2021 roku. iPhone 13 mini sprzedaje się poniżej oczekiwań firmy Apple, dlatego jego następca nie nadejdzie. Zamiast tego na rynek trafi iPhone 14 Max, czyli smartfon o rozmiarach zbliżonych do iPhone'a 14 Pro Max, ale o nieco gorszym wyposażeniu (np. podwójny aparat z tyłu zamiast potrójnego) oraz niższej cenie. Różnica w koszcie zakupu ma podobno wynieść około 200 dolarów (860 zł).

