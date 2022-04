iPhone 13 od teraz także z Indii

Apple rozpoczął komercyjną produkcją iPhone'a 13 w Indiach. Urządzenia są montowane w fabryce firmy Foxconn w pobliży Chennai.

Jeszcze w grudniu 2021 roku w Indiach ruszyła próbna produkcja iPhone'a 13, a teraz amerykański gigant ruszył z produkcją komercyjną. Urządzenia będą montowane w fabryce firmy Foxconn w Chennai – w tej samej, w której w marcu ubiegłego roku rozpoczęto produkcję iPhone'ów 12.

Cieszymy się, że możemy zacząć tworzyć iPhone'a 13 – z jego pięknym designem, zaawansowanymi systemami kamer do oszałamiających zdjęć i filmów oraz niesamowitą wydajnością układu A15 Bionic – właśnie tutaj w Indiach dla naszych lokalnych klientów.

– napisała firma Apple

Firma Apple rozpoczęła produkcję iPhone'ów w Indiach w 2017 roku, a pierwszym składanym tam smartfonem był iPhone SE. Obecnie produkowane tam są modele iPhone 11, iPhone 12 i iPhone 13. W przeszłości pojawiały się doniesienia, że Amerykanie chcą w Indiach produkować również inne modele iPhone'ów, ale póki co nie znalazły one potwierdzenia w rzeczywistych działaniach koncernu.

Amerykański gigant chwali się, że wiele zakładów dostawców Apple'a w Indiach korzysta z odnawialnych źródeł energii (energia słoneczna i wiatrowa). Z kolei miejsca końcowego montażu iPhone'ów w tym kraju nie generują żadnych odpadów trafiających na wysypiska śmieci i mają certyfikat UL Zero Waste.

Kolejnym krokiem w rozwoju firmy Apple w Indiach ma być uruchomienie pierwszego oficjalnego Apple Store, co ma się stać do sierpnia tego roku w Mumbaju. Podobny sklep ma się znaleźć również w New Delhi. Sklep internetowy Apple'a w Indiach działa od września 2020 roku.

Źródło zdjęć: NYC Russ / Shutterstock.com

Źródło tekstu: fonearena.com