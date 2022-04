iOS 16 – poznaliśmy datę premiery nowego systemu Apple

Apple będzie gospodarzem corocznej konferencji Worldwide Developers Conference (WWDC), która tym razem odbędzie się w dniach od 6 do 10 czerwca 2022 roku. Wydarzenie będzie prowadzone w formacie online i będzie bezpłatnie dla wszystkich programistów. Podczas WWDC 2022 poznamy między innymi najnowsze wersje systemów iOS, iPadOS, macOS, watchOS i tvOS.

W swoim sercu WWDC zawsze było forum do tworzenia kontaktów i budowania społeczności. W tym duchu WWDC 2022 zaprasza programistów z całego świata do wspólnego odkrywania, jak wcielić w życie swoje najlepsze pomysły i przesunąć granice tego, co jest możliwe. Uwielbiamy kontaktować się z naszymi programistami i mamy nadzieję, że wszyscy nasi goście poczują się naładowani swoim doświadczeniem.