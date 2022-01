iPhone znów ściąga z Androida! I dobrze, bo tej funkcji brakuje

System mobilny Apple ma co prawda widzety i nawet pozwala tworzyć stosy widżetów na ekranie głównym, ale bądźmy szczerzy – w porównaniu do możliwości Androida, to wciąż kiepska proteza. Z przecieków wiemy, że zmieni się to z wydaniem systemu iOS 16. Jeśli wierzyć tradycji, Apple zaprezentuje ten system w czerwcu 2022 podczas konferencji WWDC, a premiery spodziewamy się jesienią.

Zobacz: iOS 15.2 oficjalnie. Mały krok dla świata, wielki dla Polaków

Zobacz: iOS 15.4 dostanie wyczekiwaną funkcję. W pandemii to zbawienne

Informacja o tym nie pochodzi z oficjalnego źródła. Grafiki przedstawiające interaktywne widżety znalazły się w sieci dzięki @LeaksApplePro – analitykowi i dziennikarzowi, który często ma dostęp do ciekawych informacji z wewnątrz. Na Twitterze zamieścił dwie grafiki, przedstawiające moduł „InfoShack” w dwóch wariantach:

EXCLUSIVE:

A more compact version of “InfoShack” is also in the works.

There are a few variants being considered and I can’t confirm which one, if any, will end up in the final build of iOS 16.

Will keep you posted. pic.twitter.com/CAd8YWnStz