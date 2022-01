iOS 15.4 dostanie wyczekiwaną funkcję. W pandemii to zbawienne

iOS 15.4 w końcu pozwoli odblokować iPhone'a z Face ID również wtedy, gdy mamy założoną na twarzy maseczkę – to już pewne.

Przy okazji premiery iPhone'ów 12, a ostatnio także 13, sporo mówiło się o tym, że Apple jest niejako oderwany od rzeczywistości. W czasach pandemii, gdy powszechne na całym świecie stało się zakrywanie twarzy, forsuje bowiem Face ID jako jedyną słuszną technikę biometryczną. Dobra wiadomość: w końcu nie będzie to irytujące.

iOS 15.4 pozwoli na odblokowanie iPhone'a pomimo założonej maseczki – jednoznacznie wynika z funkcji odnalezionej przez redakcję Telepolis.pl w wydanej w czwartek becie tego systemu.

Jak podaje producent w opisie, zostało to uzyskane dzięki analizie okolic oczu, a co za tym idzie wymaga bezpośredniego patrzenia na urządzenie. Ale jest i możemy z pełnym przekonaniem potwierdzić, że istotnie działa, w znaczący sposób ułatwiając życie.

Nie wydaje się przy tym, aby było jakoś nadmiernie ryzykowne, bo nawet mając ten sam typ maseczki, cudzego telefonu odblokować się nie udaje.

Przypomnijmy, dotychczas Apple już co najmniej dwukrotnie próbował poradzić sobie z problemem maseczek, jednak w sposób bardziej, nazwijmy to tak, protetyczny. Najpierw wymusił automatyczne wyświetlanie ekranu blokady z żądaniem kodu, by później dorzucić funkcję odblokowywania poprzez Apple Watch.

Pierwsza to powrót do czasów zamierzchłych, druga jest niby OK, ale nie dość, że wymaga zegarka, to jeszcze nie działa w przypadku płatności. Słowem, obydwie to półśrodki – ale w końcu idzie remedium.

Źródło zdjęć: Mockuper.net, własne

Źródło tekstu: własne