iOS 15.2 oficjalnie. Mały krok dla świata, wielki dla Polaków

Zgodnie z przewidywaniami, w poniedziałek do sieci trafił iOS 15.2. Z grubsza to typowa aktualizacja przyrostowa, ale pod maską są ciekawostki.

Jak dobitnie wskazuje numeracja, iOS 15.2 to druga większa aktualizacja przyrostowa dla wydanej we wrześniu piętnastki. Oficjalnie wprowadza dwie nowe funkcje, o których to jednak wiedzieliśmy jeszcze przed premierą podstawki.

Przypomnijmy pokrótce, pierwsza to Raport prywatności aplikacji, pozwalająca sprawdzić jak często poszczególne apki uzyskiwały dostęp do danych takich jak m.in. położenie, zdjęcia czy kontakty. Druga – Spadek cyfrowy, czyli możliwość ustalenia warunków dziedziczenia zawartości konta iCloud na wypadek śmierci głównego użytkownika.

Ponadto, w systemie znajdziemy kilka pomniejszych usprawnień i poprawek, w tym chociażby funkcję pozwalającą subskrybentom iCloud+ na ukrycie adresu w aplikacji Mail. Ale nie to okazuje się najważniejsze, a przynajmniej nie dla Polaków.

iOS 15.2 to też zmiany nieuwzględnione w changelogu

Tych jest zaskakująco wiele i co nawet istotniejsze, często bezpośrednio dotyczą one polskich użytkowników iPhone'a. Do rzeczy.

Po pierwsze, iOS 15.2 pozwala na wykorzystanie technologii VoLTE klientom sieci Plus, o czym mogliście przeczytać na Telepolis.pl już w piątek. Po drugie jednak wygląda na to, że system wspiera jeszcze jedną telekomunikacyjną nowinkę, a mianowicie SMS-y po Wi-Fi w Orange.

Odchodząc natomiast od wątku lokalnego, poza oficjalną listą nowości, a mimo wszystko na pokładzie znalazła się historia napraw. Dzięki temu, wchodząc do menu ustawień, można łatwo sprawdzić, jakie części zostały ewentualnie wymienione i jakie jest pochodzenie zastosowanych zamienników. Po szersze informacje o tym dodatku odsyłamy do dedykowanego mu newsa.

Tradycyjnie, aktualizację do iOS 15.2 pobierzecie wprost z poziomu OS-u. Waga paczki, przynajmniej dla iPhone'a 12 mini, to nieco ponad 870 MB. Dodajmy, w analogiczny sposób dostępny jest iPadOS 15.2. Nie zapomnijcie też odwiedzić Forum Telepolis, gdzie w blokach startowych czekają na Was te i wiele innych ciekawostek.

Źródło zdjęć: Shutterstock (NYC Russ)

Źródło tekstu: Apple, Forum Telepolis, oprac. własne