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Rząd ostrzega. To musisz zrobić, jeśli dostałeś taki mandat

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ostrzega przed fałszywymi wiadomościami SMS, które trafiają do Polaków.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 11:12
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Rząd ostrzega. To musisz zrobić, jeśli dostałeś taki mandat
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MSWiA na oficjalnym profilu na platformie X ostrzega Polaków przed fałszywymi SMS-ami, które są rozsyłane przez cyberprzestęców. W nich oszuści informują o rzekomo nałożonym mandacie, który pilnie trzeba zapłacić. 

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Fałszywy SMS o mandacie

Z informacji przekazanych przez resort wynika, że cyberprzestępcy rozpoczęli już działania związane ze zbliżającym się okresem urlopowym, który wiąże się z częstszymi podróżami samochodem. Wysyłają SMS-y o wystawieniu mandatu, który trzeba natychmiast zapłacić. Na szczęście taką wiadomość można od razu usunąć.

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Cyberprzestępcy wykorzystują sezon wakacyjnych wyjazdów i rozsyłają fałszywe SMS-y oraz e-maile dotyczące rzekomo nieopłaconych mandatów. Celem jest wyłudzenie danych osobowych, numerów kart płatniczych i pieniędzy.

informuje MSWiA.

Ministerstwo przypomina, że oszuści często podszywają się pod urzędy i systemy płatności. Wysyłają SMS-y, które mają sprawiać wrażenie ważnych i pilnych. W rzeczywistości prowadzą do fałszywych stron internetowych. Dlatego warto pamiętać o kilku podstawowych kwestiach:

  • nie klikaj w linki przesłane w wiadomościach,
  • sprawdzaj nadawcę i podejrzane zagraniczne numery,
  •  zweryfikuj, czy wiadomość zawiera szczegóły dotyczące pojazdu, miejsca i daty wykroczenia,
  • w razie wątpliwości skontaktuj się bezpośrednio z właściwym urzędem.
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telepolis
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Źródła zdjęć: FotoDax / Shutterstock.com
Źródła tekstu: MSWiA