Rząd ostrzega. To musisz zrobić, jeśli dostałeś taki mandat
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ostrzega przed fałszywymi wiadomościami SMS, które trafiają do Polaków.
MSWiA na oficjalnym profilu na platformie X ostrzega Polaków przed fałszywymi SMS-ami, które są rozsyłane przez cyberprzestęców. W nich oszuści informują o rzekomo nałożonym mandacie, który pilnie trzeba zapłacić.
Fałszywy SMS o mandacie
Z informacji przekazanych przez resort wynika, że cyberprzestępcy rozpoczęli już działania związane ze zbliżającym się okresem urlopowym, który wiąże się z częstszymi podróżami samochodem. Wysyłają SMS-y o wystawieniu mandatu, który trzeba natychmiast zapłacić. Na szczęście taką wiadomość można od razu usunąć.
Cyberprzestępcy wykorzystują sezon wakacyjnych wyjazdów i rozsyłają fałszywe SMS-y oraz e-maile dotyczące rzekomo nieopłaconych mandatów. Celem jest wyłudzenie danych osobowych, numerów kart płatniczych i pieniędzy.
Ministerstwo przypomina, że oszuści często podszywają się pod urzędy i systemy płatności. Wysyłają SMS-y, które mają sprawiać wrażenie ważnych i pilnych. W rzeczywistości prowadzą do fałszywych stron internetowych. Dlatego warto pamiętać o kilku podstawowych kwestiach:
- nie klikaj w linki przesłane w wiadomościach,
- sprawdzaj nadawcę i podejrzane zagraniczne numery,
- zweryfikuj, czy wiadomość zawiera szczegóły dotyczące pojazdu, miejsca i daty wykroczenia,
- w razie wątpliwości skontaktuj się bezpośrednio z właściwym urzędem.