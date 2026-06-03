Rząd ostrzega. To musisz zrobić, jeśli dostałeś taki mandat

MSWiA na oficjalnym profilu na platformie X ostrzega Polaków przed fałszywymi SMS-ami, które są rozsyłane przez cyberprzestęców. W nich oszuści informują o rzekomo nałożonym mandacie, który pilnie trzeba zapłacić.

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Fałszywy SMS o mandacie

Z informacji przekazanych przez resort wynika, że cyberprzestępcy rozpoczęli już działania związane ze zbliżającym się okresem urlopowym, który wiąże się z częstszymi podróżami samochodem. Wysyłają SMS-y o wystawieniu mandatu, który trzeba natychmiast zapłacić. Na szczęście taką wiadomość można od razu usunąć.

Cyberprzestępcy wykorzystują sezon wakacyjnych wyjazdów i rozsyłają fałszywe SMS-y oraz e-maile dotyczące rzekomo nieopłaconych mandatów. Celem jest wyłudzenie danych osobowych, numerów kart płatniczych i pieniędzy. informuje MSWiA.

Ministerstwo przypomina, że oszuści często podszywają się pod urzędy i systemy płatności. Wysyłają SMS-y, które mają sprawiać wrażenie ważnych i pilnych. W rzeczywistości prowadzą do fałszywych stron internetowych. Dlatego warto pamiętać o kilku podstawowych kwestiach: