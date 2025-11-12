Nasze dane nie aż tak cenne. UE chce złagodzić RODO i to zła wiadomość

Niemiecka grupa aktywistów Netzpolitik dotarła do dość niepokojących informacji. Okazuje się, że Komisja Europejska planuje złagodzić przepisy stojące za RODO. I o ile niektóre zapisy, jak te o plikach cookie warto nieco przytemperować. Ręka do góry, kto to w ogóle czyta po wejściu na stronę? Problem w tym, że złagodzeniu mają podlegać także inne, te, dzięki którym modele językowe będą mogły się szkolić na naszych danych. Oczywiście jeśli to szkolenie będzie w uzasadnionym interesie... firm stojących za AI.

Komisja Europejska chce osłabić RODO

Zmiany mają wejść w życie w ramach pakietu Digital Omnibus. Tym samym nasze dane, które były chronione między innymi przed AI, staną się dla niej dostępne. To jednak nie koniec złych wieści. Definicja danych wrażliwych w rozumieniu RODO ma zostać znacznie zawężona.