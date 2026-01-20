Eksplozja w głównej siedzibie Rockstar. Twórcy GTA mieli szczęście w niesczęściu

Fani serii GTA delikatnie mówiąc, nie są zadowoleni z ostatnich działań firmy. Odświeżone trzy pierwsze części 3D serii, spotkały się z gigantyczną krytyką za swój stan techniczny. Ciągłe przekładanie premiery GTA VI również nie wpłynęło pozytywnie o opinię o firmie. Na szczęście nie ma tu mowy o scenariuszu, w którym niezadowolony fan dokonuje zamachu.

Eksplozja w Rockstar North

Wedle wstępnych ustaleń przyczyną problemów był wadliwy kocioł grzewczy, w którym doszło do eksplozji. Najprawdopodobniej powstało w nim niebezpiecznie wysokie ciśnienie. To jednak jedynie spekulacja. Lokalne służby wraz ze strażą pożarną prowadzą dochodzenie, które ma na celu ustalenie dokładnych przyczyn eksplozji kotła.