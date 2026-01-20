Wiadomości

Eksplozja w głównej siedzibie Rockstar. Twórcy GTA mieli szczęście w niesczęściu

Do eksplozji doszło w głównej siedzibie Rockstar North w Edynburgu. Na szczęście nikomu nic się nie stało, jednak całość została zamknięta.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 11:42
0
Fani serii GTA delikatnie mówiąc, nie są zadowoleni z ostatnich działań firmy. Odświeżone trzy pierwsze części 3D serii, spotkały się z gigantyczną krytyką za swój stan techniczny. Ciągłe przekładanie premiery GTA VI również nie wpłynęło pozytywnie o opinię o firmie. Na szczęście nie ma tu mowy o scenariuszu, w którym niezadowolony fan dokonuje zamachu. 

Eksplozja w Rockstar North 

Wedle wstępnych ustaleń przyczyną problemów był wadliwy kocioł grzewczy, w którym doszło do eksplozji. Najprawdopodobniej powstało w nim niebezpiecznie wysokie ciśnienie. To jednak jedynie spekulacja. Lokalne służby wraz ze strażą pożarną prowadzą dochodzenie, które ma na celu ustalenie dokładnych przyczyn eksplozji kotła.

Obecnie nie wiadomo czy to zdarzenie wpłynie na datę premiery GTA VI ani czy doszło do istotnych uszkodzeń sprzętu wykorzystywanego do pracy nad grą. 

GTA VI eksplozja Rockstar North
Zródła zdjęć: Rockstar Games
Źródła tekstu: RMF24