T-Mobile nie dał szans konkurencji. Wygrał w szybkości 4G i 5G
Grudzień był czasem rekordowego ruchu w sieciach komórkowych. Polacy masowo sprawdzali jakość swoich połączeń podczas świątecznych przygotowań.
T-Mobile odjeżdża reszcie stawki
Grudniowy ranking RFBenchmark nie pozostawia złudzeń. T-Mobile zdominował zestawienie i pokazał ogromną moc swojej infrastruktury 5G. Operator osiągnął średnią prędkość pobierania na poziomie niemal 430 Mb/s. To wynik, który dla części konkurencji jest obecnie nieosiągalny. W 5G Magentowi oferowali też największą prędkość wysyłania danych do sieci - 64,5 Mb/s.
Drugie miejsce zajął Orange, ale strata do lidera była wyraźna. Pomarańczowy operator wykręcił solidne 364,4 Mb/s. Co ciekawe, najwięcej testów wykonali użytkownicy sieci Play, choć pod względem czystej prędkości fioletowy operator musiał zadowolić się trzecią lokatą.
Gdzie szukać najniższych opóźnień?
Jeśli grasz w gry online lub często korzystasz z wideokonferencji, szybkość to nie wszystko. Tutaj kluczowy jest parametr PING. W technologii 5G królem opóźnień pozostał Orange z wynikiem 22 ms. To najlepszy wynik, choć w T-Mobile było niewiele gorzej - 22,6 ms.
|Sieć
|Szybkość
pobierania
danych
|Szybkość
wysyłania
danych
|PING
|Liczba
pomiarów
|Orange
|364,4 Mb/s
|60,0 Mb/s
|22,0 ms
|60 735
|Play
|225,8 Mb/s
|55,0 Mb/s
|23,7 ms
|60 928
|Plus
|119,4 Mb/s
|28,1 Mb/s
|26,6 ms
|34 516
|T-Mobile
|429,7 Mb/s
|64,5 Mb/s
|22,6 ms
|33 049
W 4G też wygrali Magentowi
Mimo rozwoju 5G, technologia LTE wciąż obsługuje ponad połowę ruchu (53,22% grudniowych testów). Tutaj walka jest znacznie bardziej wyrównana, choć zwycięzca pozostaje ten sam. T-Mobile wygrywa ranking pobierania z wynikiem 65,8 Mb/s. Magentowi wygrali też "o włos" w kategorii "upload" (23,1 Mb/s) oraz PING (29,4 ms).
|Sieć
|Szybkość
pobierania
danych
|Szybkość
wysyłania
danych
|PING
|Liczba
pomiarów
|Orange
|48,1 Mb/s
|21,6 Mb/s
|29,8 ms
|69 344
|Play
|43,3 Mb/s
|22,9 Mb/s
|29,7 ms
|71 287
|Plus
|41,9 Mb/s
|17,6 Mb/s
|40,3 ms
|38 803
|T-Mobile
|65,8 Mb/s
|23,1 Mb/s
|29,4 ms
|37 934
Plus na końcu we wszystkim
Dla nikogo, kto obserwuje wyniki kolejnych rankingów RFBenchmark, nie jest żadnym zaskoczeniem, że ostatnie miejsce w każdej kategorii zajął Plus. Średnia prędkość pobierania danych w 5G w Plusie wyniosła zaledwie 119,4 Mb/s. To prawie cztery razy wolniej niż u lidera rankingu. To efekt między innymi tego, że Plus wciąż nie świadczy usług z wykorzystaniem wylicytowanego ponad 2 lata temu pasma C. Jeśli to się w końcu zmieni, Zieloni mogą jeszcze namieszać w rankingu.