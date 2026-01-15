T-Mobile nie dał szans konkurencji. Wygrał w szybkości 4G i 5G

T-Mobile odjeżdża reszcie stawki

Grudniowy ranking RFBenchmark nie pozostawia złudzeń. T-Mobile zdominował zestawienie i pokazał ogromną moc swojej infrastruktury 5G. Operator osiągnął średnią prędkość pobierania na poziomie niemal 430 Mb/s. To wynik, który dla części konkurencji jest obecnie nieosiągalny. W 5G Magentowi oferowali też największą prędkość wysyłania danych do sieci - 64,5 Mb/s.

Drugie miejsce zajął Orange, ale strata do lidera była wyraźna. Pomarańczowy operator wykręcił solidne 364,4 Mb/s. Co ciekawe, najwięcej testów wykonali użytkownicy sieci Play, choć pod względem czystej prędkości fioletowy operator musiał zadowolić się trzecią lokatą.

Gdzie szukać najniższych opóźnień?

Jeśli grasz w gry online lub często korzystasz z wideokonferencji, szybkość to nie wszystko. Tutaj kluczowy jest parametr PING. W technologii 5G królem opóźnień pozostał Orange z wynikiem 22 ms. To najlepszy wynik, choć w T-Mobile było niewiele gorzej - 22,6 ms.

Sieć Szybkość

pobierania

danych Szybkość

wysyłania

danych PING Liczba

pomiarów Orange 364,4 Mb/s 60,0 Mb/s 22,0 ms 60 735 Play 225,8 Mb/s 55,0 Mb/s 23,7 ms 60 928 Plus 119,4 Mb/s 28,1 Mb/s 26,6 ms 34 516 T-Mobile 429,7 Mb/s 64,5 Mb/s 22,6 ms 33 049 Pokaż więcej

W 4G też wygrali Magentowi

Mimo rozwoju 5G, technologia LTE wciąż obsługuje ponad połowę ruchu (53,22% grudniowych testów). Tutaj walka jest znacznie bardziej wyrównana, choć zwycięzca pozostaje ten sam. T-Mobile wygrywa ranking pobierania z wynikiem 65,8 Mb/s. Magentowi wygrali też "o włos" w kategorii "upload" (23,1 Mb/s) oraz PING (29,4 ms).

Sieć Szybkość

pobierania

danych Szybkość

wysyłania

danych PING Liczba

pomiarów Orange 48,1 Mb/s 21,6 Mb/s 29,8 ms 69 344 Play 43,3 Mb/s 22,9 Mb/s 29,7 ms 71 287 Plus 41,9 Mb/s 17,6 Mb/s 40,3 ms 38 803 T-Mobile 65,8 Mb/s 23,1 Mb/s 29,4 ms 37 934 Pokaż więcej

Plus na końcu we wszystkim