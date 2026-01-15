Wiadomości

Grudzień był czasem rekordowego ruchu w sieciach komórkowych. Polacy masowo sprawdzali jakość swoich połączeń podczas świątecznych przygotowań.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 16:30
0
T-Mobile nie dał szans konkurencji. Wygrał w szybkości 4G i 5G

T-Mobile odjeżdża reszcie stawki

Grudniowy ranking RFBenchmark nie pozostawia złudzeń. T-Mobile zdominował zestawienie i pokazał ogromną moc swojej infrastruktury 5G. Operator osiągnął średnią prędkość pobierania na poziomie niemal 430 Mb/s. To wynik, który dla części konkurencji jest obecnie nieosiągalny. W 5G Magentowi oferowali też największą prędkość wysyłania danych do sieci - 64,5 Mb/s.

Dalsza część tekstu pod wideo

Drugie miejsce zajął Orange, ale strata do lidera była wyraźna. Pomarańczowy operator wykręcił solidne 364,4 Mb/s. Co ciekawe, najwięcej testów wykonali użytkownicy sieci Play, choć pod względem czystej prędkości fioletowy operator musiał zadowolić się trzecią lokatą.

Gdzie szukać najniższych opóźnień?

Jeśli grasz w gry online lub często korzystasz z wideokonferencji, szybkość to nie wszystko. Tutaj kluczowy jest parametr PING. W technologii 5G królem opóźnień pozostał Orange z wynikiem 22 ms. To najlepszy wynik, choć w T-Mobile było niewiele gorzej - 22,6 ms.

Sieć Szybkość
pobierania
danych		 Szybkość
wysyłania
danych		 PING Liczba
pomiarów
Orange 364,4 Mb/s 60,0 Mb/s 22,0 ms 60 735
Play 225,8 Mb/s 55,0 Mb/s 23,7 ms 60 928
Plus 119,4 Mb/s 28,1 Mb/s 26,6 ms 34 516
T-Mobile 429,7 Mb/s 64,5 Mb/s 22,6 ms 33 049
W 4G też wygrali Magentowi

Mimo rozwoju 5G, technologia LTE wciąż obsługuje ponad połowę ruchu (53,22% grudniowych testów). Tutaj walka jest znacznie bardziej wyrównana, choć zwycięzca pozostaje ten sam. T-Mobile wygrywa ranking pobierania z wynikiem 65,8 Mb/s. Magentowi wygrali też "o włos" w kategorii "upload" (23,1 Mb/s) oraz PING (29,4 ms).

Sieć Szybkość
pobierania
danych		 Szybkość
wysyłania
danych		 PING Liczba
pomiarów
Orange 48,1 Mb/s 21,6 Mb/s 29,8 ms 69 344
Play 43,3 Mb/s 22,9 Mb/s 29,7 ms 71 287
Plus 41,9 Mb/s 17,6 Mb/s 40,3 ms 38 803
T-Mobile 65,8 Mb/s 23,1 Mb/s 29,4 ms 37 934
Plus na końcu we wszystkim

Dla nikogo, kto obserwuje wyniki kolejnych rankingów RFBenchmark, nie jest żadnym zaskoczeniem, że ostatnie miejsce w każdej kategorii zajął Plus. Średnia prędkość pobierania danych w 5G w Plusie wyniosła zaledwie 119,4 Mb/s. To prawie cztery razy wolniej niż u lidera rankingu. To efekt między innymi tego, że Plus wciąż nie świadczy usług z wykorzystaniem wylicytowanego ponad 2 lata temu pasma C. Jeśli to się w końcu zmieni, Zieloni mogą jeszcze namieszać w rankingu.

telepolis
Zródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, RFBenchmark
Źródła tekstu: RFBenchmark