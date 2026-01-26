Wiadomości

Eksplozja popularności 5G. Polacy mają coraz szybszy internet

RFBenchmark podsumował rok 2025, analizując stan polskich sieci 4G i 5G oraz wyniki, jakie w testach osiągali ich użytkownicy. Nie będzie zdziwieniem wniosek, że główna rywalizacja w rankingu przebiegała między Orange a T-Mobile.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 15:19
Podsumowując miniony rok, RFBenchmark wskazał na trzy główne trendy. Pierwszy to eksplozja popularności 5G (zwrost pomiarów z 22% po koniec 2024 do blisko 40% w grudniu 2025), drugi to przekroczenie bariery 300 Mb/s, a trzeci – stabilizacja opóźnień (średni ping w sieciach 5G spadł poniżej 25 ms).

Na potrzeby opracowania trendów w 2025 roku RFBenchmark przeanalizował łącznie 4 892 534 testy prędkości.

Ranking 5G

RFBenchmark zauważa, w 2025 roku polska infrastruktura 5G przeszła dużą metamorfozę za sprawą szerokiego wykorzystaniu pasma C. Poniższa tabela prezentuje uśrednione wyniki z 12 miesięcy dla kluczowych parametrów.

  5G    
  Orange Play Plus T-Mobile
Szybkość pobierania danych 364,6 Mbps 211,7 Mbps 127,1 Mbps 399,3 Mbps
Szybkość wysyłania danych 58,6 Mbps 51,4 Mbps 28,0 Mbps 61,1 Mbps
Ping 19,9 ms 22,3 ms 26,5 ms 22,6 ms
Liczba pomiarów 598391 638364 364354 324260
Liderem kategorii szybkości pobierania danych w roku 2025 został T-Mobile, osiągając wysoką średnią na poziomie 399,3 Mb/s.

Drugie miejsce zajął Orange (364,62 Mb/s), a Play utrzymał solidną pozycję w środku stawki (211,74 Mb/s), podczas gdy Plus odstaje od konkurencji z wynikiem 127,13 Mb/s.

W kategorii średniej szybkości wysyłania danych na szczycie zestawienia za rok 2025 uplasował się T-Mobile, osiągając wynik 61,1 Mb/s. Tuż za liderem, z niewielką stratą, znalazł się Orange (58,60 Mb/s). Podium zamyka Play, oferując transfer na poziomie 51,44 Mb/s, natomiast Plus wyraźnie ustępuje konkurencji, notując średnią prędkość 27,98 Mb/s.

Najniższe średnie wartości opóźnień w technologii 5G odnotował Orange, zdobywając tytuł lidera z wynikiem 19,9 ms. Bardzo zbliżoną charakterystykę responsywności sieci wykazały Play (22,3 ms) oraz T-Mobile (22,6 ms). Zestawienie zamyka Plus, którego średni ping wyniósł 26,5 ms.

Ranking 4G

Z danych RFBenchmark wynika, że mimo rozwoju 5G, technologia LTE wciąż obsługuje ok. 60% ruchu. 

  LTE    
  Orange Play Plus T-Mobile
Szybkość pobierania danych 44,3 Mbps 42,4 Mbps 39,9 Mbps 57,7 Mbps
Szybkość wysyłania danych 20,6 Mbps 22,7 Mbps 17,9 Mbps 22,2 Mbps
Ping 27,3 ms 24,3 ms 38,9 ms 30,7 ms
Liczba pomiarów 945247 938123 514544 522988
Najwyższą średnią prędkość pobierania danych odnotował T-Mobile (57,9 Mb/s). Kolejne miejsca zajęły Orange (44,0 Mb/s), Play (42,3 Mb/s) oraz Plus (39,9 Mb/s). Liderem kategorii wysyłania danych został Play (22,7 Mb/s), a najniższe wartości utrzymał Orange (27,3 ms).

Pełna treści raportu RFBenchmark.

telepolis
LTE T-Mobile 5g Internet Mobilny orange play plus RFBenchmark najszybszy internet mobilny
Zródła zdjęć: Pushy zver / Shutterstock
Źródła tekstu: RFBenchmark