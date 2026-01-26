Eksplozja popularności 5G. Polacy mają coraz szybszy internet
RFBenchmark podsumował rok 2025, analizując stan polskich sieci 4G i 5G oraz wyniki, jakie w testach osiągali ich użytkownicy. Nie będzie zdziwieniem wniosek, że główna rywalizacja w rankingu przebiegała między Orange a T-Mobile.
Podsumowując miniony rok, RFBenchmark wskazał na trzy główne trendy. Pierwszy to eksplozja popularności 5G (zwrost pomiarów z 22% po koniec 2024 do blisko 40% w grudniu 2025), drugi to przekroczenie bariery 300 Mb/s, a trzeci – stabilizacja opóźnień (średni ping w sieciach 5G spadł poniżej 25 ms).
Na potrzeby opracowania trendów w 2025 roku RFBenchmark przeanalizował łącznie 4 892 534 testy prędkości.
Ranking 5G
RFBenchmark zauważa, w 2025 roku polska infrastruktura 5G przeszła dużą metamorfozę za sprawą szerokiego wykorzystaniu pasma C. Poniższa tabela prezentuje uśrednione wyniki z 12 miesięcy dla kluczowych parametrów.
|5G
|Orange
|Play
|Plus
|T-Mobile
|Szybkość pobierania danych
|364,6 Mbps
|211,7 Mbps
|127,1 Mbps
|399,3 Mbps
|Szybkość wysyłania danych
|58,6 Mbps
|51,4 Mbps
|28,0 Mbps
|61,1 Mbps
|Ping
|19,9 ms
|22,3 ms
|26,5 ms
|22,6 ms
|Liczba pomiarów
|598391
|638364
|364354
|324260
Liderem kategorii szybkości pobierania danych w roku 2025 został T-Mobile, osiągając wysoką średnią na poziomie 399,3 Mb/s.
Drugie miejsce zajął Orange (364,62 Mb/s), a Play utrzymał solidną pozycję w środku stawki (211,74 Mb/s), podczas gdy Plus odstaje od konkurencji z wynikiem 127,13 Mb/s.
W kategorii średniej szybkości wysyłania danych na szczycie zestawienia za rok 2025 uplasował się T-Mobile, osiągając wynik 61,1 Mb/s. Tuż za liderem, z niewielką stratą, znalazł się Orange (58,60 Mb/s). Podium zamyka Play, oferując transfer na poziomie 51,44 Mb/s, natomiast Plus wyraźnie ustępuje konkurencji, notując średnią prędkość 27,98 Mb/s.
Najniższe średnie wartości opóźnień w technologii 5G odnotował Orange, zdobywając tytuł lidera z wynikiem 19,9 ms. Bardzo zbliżoną charakterystykę responsywności sieci wykazały Play (22,3 ms) oraz T-Mobile (22,6 ms). Zestawienie zamyka Plus, którego średni ping wyniósł 26,5 ms.
Ranking 4G
Z danych RFBenchmark wynika, że mimo rozwoju 5G, technologia LTE wciąż obsługuje ok. 60% ruchu.
|LTE
|Orange
|Play
|Plus
|T-Mobile
|Szybkość pobierania danych
|44,3 Mbps
|42,4 Mbps
|39,9 Mbps
|57,7 Mbps
|Szybkość wysyłania danych
|20,6 Mbps
|22,7 Mbps
|17,9 Mbps
|22,2 Mbps
|Ping
|27,3 ms
|24,3 ms
|38,9 ms
|30,7 ms
|Liczba pomiarów
|945247
|938123
|514544
|522988
Najwyższą średnią prędkość pobierania danych odnotował T-Mobile (57,9 Mb/s). Kolejne miejsca zajęły Orange (44,0 Mb/s), Play (42,3 Mb/s) oraz Plus (39,9 Mb/s). Liderem kategorii wysyłania danych został Play (22,7 Mb/s), a najniższe wartości utrzymał Orange (27,3 ms).
Pełna treści raportu RFBenchmark.