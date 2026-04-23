10,7 mln testów szybkości internetu domowego i FTTH. Oto wyniki

W I kwartale 2026 roku w Polsce wykonano blisko 11 mln testów na platformie SpeedTest.pl, z czego na internet domowy i FTTH przypadło 10,7 mln. Z tego ranking internetu domowego powstał na podstawie 8,4 mln testów wykonanych I kwartale 2026 roku w aplikacji webowej, aplikacji dla Windows, aplikacji dla macOS oraz o testy Wi-Fi w mobilnych aplikacjach dla Android i w mobilnej aplikacji dla iOS.

Prędkość internetu domowego

Początek 2026 roku przyniósł kolejne przyspieszenie w polskich sieciach. Średnia prędkość pobierania danych osiągnęła 201,7 Mb/s, co oznacza wzrost o 10 Mb/s względem końcówki ubiegłego roku. W skali roku SpeedTest.pl odnotował w pomiarach solidny, 15-procentowy progres (o 27 Mb/s).

Rośnie też prędkość wysyłania – w ciągu ostatnich 12 miesięcy parametr ten poprawił się o 20% (z 68 do blisko 82 Mb/s). Stabilność sieci pozostaje na wysokim poziomie, a średnie opóźnienia (ping) oscylują w granicach 17-18 ms.

Po raz pierwszy w historii rankingu SpeedTest.pl mamy do czynienia z niezwykle wyrównaną walką na szczycie. Różnice w I kwartale między trzema liderami były symboliczne i wyniosły od 0,1 do 0,5 Mb/s.

Średnia prędkość pobierania w T-Mobile wyniosła 288,9 Mb/s, w Orange 288,8 Mb/s, a w Play 288,3 Mb/s. Jak wyjaśniają autorzy raportu, wpływ na tę sytuację – poza stabilnymi wzrostami Orange i Play – miał niższy wynik T-Mobile w marcu (o ok. 13 Mb/s, -5% w porównaniu z lutym), w konsekwencji czego operator zajął w tym miesiącu czwartą pozycję. SpeedTest.pl sugeruje, że wpływ na tę zmianę mógł mieć zauważalny w zebranych danych wzrost udziału testów przeprowadzonych w wolniejszym paśmie WiFi (2,4 GHz) u tego operatora.

Operator Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] Ping [ms] Liczba testów T-Mobile 288,9 129,1 14 303 tys. Orange 288,8 110,1 13 1 209 tys. Play 288,3 67,3 14 732 tys. Plus 278,6 129,1 12 226 tys. Pokaż więcej

Tuż za pierwszą trójką plasuje się Plus i Netia z również bardzo dobrymi wynikami (278,6 i 273,9 Mb/s). W marcu to Orange i Play byli dostawcami najszybszego internetu domowego (odpowiednio 293,3 i 292,7 Mb/s).

Inea niezmiennie prowadzi w kategorii prędkości wysyłania (251,2 Mb/s) przed Netią (131,6 Mb/s) i T-Mobile i Plusem (identyczny wynik 129,1 Mb/s). Najniższe opóźnienia podobnie jak w poprzednim kwartale dostarczała Inea (9,5 ms) oraz Toya (9,6 ms).

Prędkość światłowodu FTTH

Ranking internetu światłowodowego powstał na podstawie 2,3 mln testów, których średnia prędkość wyniosła 314 Mb/s (więcej o 12 Mb/s w porównaniu do czwartego kwartału 2025). FTTH to najszybsza technologia dostępowa z bardzo niskim opóźnieniem na poziomie 11 ms.

Najszybszy światłowód w pierwszym kwartale 2026 roku dostarczał Orange z prędkością 360,1 Mb/s przed Play (309,5 Mb/s) i Netią (298,5 Mb/s). Najszybsze wysyłanie danych oferowała INEA (277,4 Mb/s) przed Netia (144 Mb/s). Tradycyjnie już, najniższe opóźnienia zapewniała Toya (6,4 ms) przed Orange i Ineą (8,5 i 8,6 ms).