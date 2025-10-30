Polacy płacą za prąd więcej, niż większość Europy, ale tego nie widać

Jak wynika z danych Eurostatu, najdroższy prąd jest w Niemczech. Mowa tu o 38,3 Euro za 100 kWh. Jest to poważny problem dla tamtejszego przemysłu, który rozwijał się między innymi dzięki taniej energii elektrycznej z atomu. Tamtejsza gospodarka oparta na technologii i motoryzacji musi radzić sobie z coraz to większą presją ze strony Chin, jak i drogą energią. Mimo to jeśli chodzi o ceny prądu z punktu widzenia obywateli, to Polska jest w o wiele gorszej sytuacji.

Dalsza część tekstu pod wideo

Polska z ukrytą drożyzną za prąd

Jeśli chodzi o cenę energii za 100 kWh w Polsce, to ta wynosi 25,59 Euro, czyli znacznie mniej, niż w Niemczech. I o ile dla naszego przemysłu to względnie dobra wiadomość, tak dla użytkowników domowych liczy się inna wartość: Parytet Siły Nabywczej (PPS). Mowa tu o tym, jak bardzo ceny prądu uderzają po kieszeni obywateli danego państwa w odniesieniu do ich średniej wynagrodzeń.

Tu sytuacja wygląda znacznie gorzej. I o ile Niemcy wciąż są wysoko w tym rankingu, piastując czwarte miejsce ze stosunkiem PPS 34,34, tak Polska jest na drugiej pozycji z wynikiem 34,96 PPS. Niechlubnym liderem są Czechy z wynikiem 39,1 PPS. Tu warto dodać, że nasi południowi sąsiedzi płacą za 100 kWh 31,79 Euro, czyli znacznie więcej od nas i to mimo posiadania dwóch elektrowni atomowych.