Wiadomości

Polacy dostaną przesyłkę od rządu. Koniecznie się zapoznaj

Do końca stycznia wszyscy Polacy dostaną od rządu przesyłkę. Wiemy, co będzie się w niej znajdować. Warto zapoznać się z zawartością.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 13:37
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Polacy dostaną przesyłkę od rządu. Koniecznie się zapoznaj

Do końca stycznia do każdego gospodarstwa domowego w Polsce ma trafić poradnik bezpieczeństwa. Będzie on wysyłany przez rząd. Ma pomóc Polakom poradzić sobie w sytuacjach kryzysowych, nie tylko związanych z działaniami wojennymi.

Dalsza część tekstu pod wideo

Poradnik bezpieczeństwa dla Polaków

Poradnik bezpieczeństwa jest dostępny na rządowych stronach już od kilku tygodni. Jednak teraz będzie wysyłany również w formie książki. Przesyłka ma trafić do każdego Polaka. Celem ma być budowanie społecznej świadomości i przygotowanie Polaków na różnego rodzaju zagrożenia.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Etui MERCURY Jelly Clear do Apple iPhone Air Przezroczysty
Etui MERCURY Jelly Clear do Apple iPhone Air Przezroczysty
0 zł
34.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 34.99 zł
Nożyce do żywopłotu DEWALT DCMHT563N-XJ 18V akumulatorowe
Nożyce do żywopłotu DEWALT DCMHT563N-XJ 18V akumulatorowe
0 zł
899.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 899.99 zł
Pralka WHIRLPOOL Slim WAM 762W PL 7kg 1200obr HomeWhiz FreshCare+ Para
Pralka WHIRLPOOL Slim WAM 762W PL 7kg 1200obr HomeWhiz FreshCare+ Para
-180.06 zł
1979.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1799.93 zł
Advertisement

Chcemy, aby służby oraz obywatele byli lepiej przygotowani na kryzysy, zanim one nastąpią. Edukacja i prewencja są kluczowe, dlatego rząd opracował kompleksowy i przystępny "Poradnik bezpieczeństwa".

mówi Magdalena Rogucka, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.

Rząd poinformował, że zakończył się etap drukowania poradników. W sumie powstało aż 17 mln kopii, które teraz będą wysyłane do Polaków. Do wszystkich mają trafić do końca stycznia. 

W poradniku znajdują się wskazówki między innymi na temat tego, jak przygotować domowe zapasy, jakie są podstawowe zasady ewakuacji, jak zabezpieczyć zwierzęta domowe oraz jak udzielić pierwszej pomocy. Publikacja dostępna będzie również w alfabecie Braille'a oraz w innych wersjach językowych.

Image
telepolis
donald tusk rząd poradnik bezpieczenstwa rządowy poradnik bezpieczeństwa
Zródła zdjęć: UkrPictures / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Business Insider