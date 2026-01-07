Polacy dostaną przesyłkę od rządu. Koniecznie się zapoznaj
Do końca stycznia wszyscy Polacy dostaną od rządu przesyłkę. Wiemy, co będzie się w niej znajdować. Warto zapoznać się z zawartością.
Do końca stycznia do każdego gospodarstwa domowego w Polsce ma trafić poradnik bezpieczeństwa. Będzie on wysyłany przez rząd. Ma pomóc Polakom poradzić sobie w sytuacjach kryzysowych, nie tylko związanych z działaniami wojennymi.
Poradnik bezpieczeństwa dla Polaków
Poradnik bezpieczeństwa jest dostępny na rządowych stronach już od kilku tygodni. Jednak teraz będzie wysyłany również w formie książki. Przesyłka ma trafić do każdego Polaka. Celem ma być budowanie społecznej świadomości i przygotowanie Polaków na różnego rodzaju zagrożenia.
Chcemy, aby służby oraz obywatele byli lepiej przygotowani na kryzysy, zanim one nastąpią. Edukacja i prewencja są kluczowe, dlatego rząd opracował kompleksowy i przystępny "Poradnik bezpieczeństwa".
Rząd poinformował, że zakończył się etap drukowania poradników. W sumie powstało aż 17 mln kopii, które teraz będą wysyłane do Polaków. Do wszystkich mają trafić do końca stycznia.
W poradniku znajdują się wskazówki między innymi na temat tego, jak przygotować domowe zapasy, jakie są podstawowe zasady ewakuacji, jak zabezpieczyć zwierzęta domowe oraz jak udzielić pierwszej pomocy. Publikacja dostępna będzie również w alfabecie Braille'a oraz w innych wersjach językowych.