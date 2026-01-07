Polacy dostaną przesyłkę od rządu. Koniecznie się zapoznaj

Do końca stycznia do każdego gospodarstwa domowego w Polsce ma trafić poradnik bezpieczeństwa. Będzie on wysyłany przez rząd. Ma pomóc Polakom poradzić sobie w sytuacjach kryzysowych, nie tylko związanych z działaniami wojennymi.

Poradnik bezpieczeństwa dla Polaków

Poradnik bezpieczeństwa jest dostępny na rządowych stronach już od kilku tygodni. Jednak teraz będzie wysyłany również w formie książki. Przesyłka ma trafić do każdego Polaka. Celem ma być budowanie społecznej świadomości i przygotowanie Polaków na różnego rodzaju zagrożenia.

Chcemy, aby służby oraz obywatele byli lepiej przygotowani na kryzysy, zanim one nastąpią. Edukacja i prewencja są kluczowe, dlatego rząd opracował kompleksowy i przystępny "Poradnik bezpieczeństwa". mówi Magdalena Rogucka, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.

Rząd poinformował, że zakończył się etap drukowania poradników. W sumie powstało aż 17 mln kopii, które teraz będą wysyłane do Polaków. Do wszystkich mają trafić do końca stycznia.