Wdrażanie 5G idzie opornie - na świecie jest około 4 mln użytkowników tej technologii

Na rok 2020 zapowiadana jest wielka rewolucja 5G. Na razie jednak wdrożenie nowych sieci idzie dość opornie. Aktualne dane wykazują, że 5G obejmuje zaledwie około 0,05% globalnego rynku telefonii. Perspektywy są jednak zachęcające.

Sądząc z liczby publikacji na temat 5G i zapowiadanych premier smartfonów działających w tym standardzie, sieci nowej generacji są tuż za rogiem, a już wkrótce będziemy się cieszyć ich zaletami. Aktualne statystyki to jednak kubeł zimnej wody na rozpalone głowy. Zgodnie z danymi londyńskiej firmy badawczo-konsultingowej Ovum do końca trzeciego kwartału 2019 roku na całym świecie liczba abonamentów 5G osiągnęła 4,04 mln, co stanowi 0,045% całego globalnego rynku telefonii komórkowej. W porównaniu do 4,98 miliarda subskrypcji LTE, które stanowią obecnie 55,4% wszystkich globalnych abonamentów mobilnych, to wciąż bardzo niewiele. Od trzeciego kwartału 2019 liczba użytkowników 5G oczywiście jeszcze wzrosła, ale to wciąż ułamki.

Tak samo było z 4G

Statystyki nie budzą entuzjazmu, ale najbliższe miesiące mogą sprawić, że rozwój 5G nabierze dynamiki. W styczniowym podsumowaniu rozwoju 5G na świecie Global mobile Suppliers Association (GSA) podaje, że prawie 10% wszystkich operatorów LTE wdrożyło 5G, a niecałe 8% uruchomiło już działające w tej technologii rozwiązania. 355 operatorów na całym świecie inwestuje już w rozwój technologii piątej generacji, co oznacza rozpoczęcie testów, ale i komercyjnych uruchomień sieci.

Do tej pory 61 operatorów w 34 krajach uruchomiło jedną lub więcej komercyjnych usług 5G zgodnych ze standaryzacją 3GPP. Część z nich dedykowana jest smartfonom (49 operatorów), część routerom (34 operatorów wdrożyło 5G FWA – Fixed Wireless Access), a ich geograficzny zasięg działania jest zróżnicowany – od rozwiązań na szeroką skalę po tylko lokalne wdrożenia.

Stopniowy wzrost usług 5G uruchamianych przez operatorów idzie w parze z coraz większą dostępnością urządzeń wspieranych przez tę technologię. GSA odnotowało, że ich liczba gwałtownie wzrosła w 2019 roku. Na początku minionego roku było dosłownie tylko kilka zapowiedzi, a w styczniu 2020 r. odnotowano już 208 różnego rodzaju urządzeń 5G, z czego przynajmniej 60 już jest dostępnych na rynku, a pozostałe zadebiutują w najbliższych miesiącach. Łącznie 78 dostawców ogłosiło m.in. 62 modele smartfonów 5G, z których 35 już jest komercyjnie dostępnych, 5 laptopów, 2 drony, 3 roboty, 3 telewizory, 4 routery, 14 hotspotów czy 69 urządzeń abonenckich CPE.

Pracownie badawcze są zgodne co do tego, że wdrażanie 5G zdominują Chiny. ABI Research przewiduje, że pod koniec 2020 roku chińscy operatorzy będą mieć 143 miliony abonentów, co będzie stanowić 70% wszystkich połączeń na całym świecie. Natomiast operatorzy w USA w tym samym roku osiągną około 28 milionów. Analitycy oczekują, że w 2025 roku Chiny będą miały 1,1 miliarda abonentów 5G, a Stany Zjednoczone 318 milionów.

Źródło tekstu: Huawei