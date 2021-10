W Chinach jest już ponad milion stacji 5G

Gdy polscy operatorzy chwalą się dwoma czy trzema tysiącami stacji bazowych z 5G, w Chinach ich łączna liczba przekroczyła już milion. Oczywiście to tylko suche dane, które nie odzwierciedlają faktycznego rozwoju 5G w tym kraju.

Chińscy producenci smartfonów prześcigają się, wprowadzając na rynek kolejne modele z łącznością 5G, starają się też utrzymywać niskie ceny takiego sprzętu. Dzieje się to nie bez przyczyny, ponieważ w Chinach telefony 5G trafiają na podatny grunt, a liczba użytkowników stale rośnie.

Jak podało chińskie Ministerstwo Przemysłu i Technologii Informacyjnych liczba stacji bazowych z obsługą standardu 5G przekroczyła już w tym kraju milion. Jeszcze w lipcu ich liczba określana była na nieco ponad 900 tysięcy, a pod koniec 2020 roku – na 718 tysięcy. Chińczycy przechwalają się, że mają obecnie największą na świecie sieć 5G.

Plany zakładają, że do 2023 roku kraj ten osiągnie 560 milionów użytkowników 5G. Chińskie Ministerstwo nakreśliło też kierunki, w jakich ma rozwijać się tam 5G: Chińczycy będą inwestować w big data 5G, w technologie i oprogramowanie przemysłowe czy sztuczną inteligencję.

Inne statystyki, jakie podawali Chińczycy kilka tygodni temu, mają dowodzić, że działające w Chinach stacje 5G stanowią 70% wszystkich stacji na świecie, a do chińskich sieci 5G podłączonych jest 365 milionów urządzeń 5G, co stanowi 80% w skali świata.

Oceniając chińskie oficjalne dane trzeba oczywiście brać pod uwagę wielkość terytorialną tego kraju oraz największą na świecie liczbę ludności – ponad 1,4 mld. Statystycznie w tej chwili Chiny nie mieszczą się nawet w pierwszej 15 krajów z procentowym udziałem użytkowników 5G. Jak podaje OpenSignal w danych za sierpień 2021 r. pierwsze miejsce pod względem czasu podłączenia do 5G ma Korea Południowa, w której do 5G użytkowcy zalogowani są przez 28,1% czasu użytkowania smartfonów. Drugie miejsce pod tym względem należy do Arabii Saudyjskiej (26,6%), a trzecie do Kuwejtu (26,3%). Polska jest na 13 pozycji z wynikiem 11,9%.

Również pod względem średniej szybkości działania sieci 5G Chiny nie mieszczą się w pierwszej piętnastce. W tej kategorii wg OpenSignal w sierpniu 2021 r. podium należało do Korei Południowej (406,5 Mbps), Tajwanu (370.6 Mbps) oraz Norwegii (346,9 Mbps).

5G w Chinach dostarcza trzech operatorów: China Telecom, China Mobile i China Unicom. Buduja oni sieć w częstotliwościach 2,5 GHz, 3,5 GHz i 4,8 GHz (n41, n78 i n79).

