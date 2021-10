Rządowa spółka Polskie 5G będzie zarządzać 5G w paśmie 700 MHz

Rząd pracuje nad nowelizacją ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC). Najnowsza wersja projektu, opublikowana z datą 12 października, rzuca nowe światło na to, jak ma wyglądać dalszy rozwój sieci 5G w naszym kraju. Odzyskanymi w procesie refarmingu częstotliwościami 700 MHz zarządzać będzie operator strategiczny oraz spółka Polskie 5G.

Prace nad nowelizacją ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC) trwają już od wielu miesięcy, a ostatnie projekty opracowane zostały w styczniu i marcu. Wtedy też powstał pomysł na powołanie Operatora Sieci Komunikacji Strategicznej, czyli państwowego operatora telekomunikacyjnego.

Najnowszy projekt uściśla związane z tym kwestie. Państwowy operator określany jest teraz mianem Operator Strategicznej Sieci Bezpieczeństwa (OSSB). Podmiot ten ma realizować zadania na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego w zakresie telekomunikacji. Projekt zakłada, że OSSB może być wyłączenie jednoosobowa spółka Skarbu Państwa, będąca jednocześnie operatorem telekomunikacyjnym. To dość ścisłe zawężenie, a nieoficjalnie wskazywany jest na to miejsce Exatel.

W celu realizacji ustawowych zadań OSSB ma stworzyć spółkę kapitałową o nazwie „Polskie 5G”, która będzie pełnić funkcję hurtowego operatora sieci 5G w zakresach 713-733 MHz oraz 768-788 MHz.

Największe udziały w spółce Polskie 5G obejmą OSSB (czyli prawdopodobnie Exatel) oraz Polski Fundusz Rozwoju (spółka akcyjna należąca do Skarbu Państwa) – każda z tych spółek dostanie 26%, co zapewni rządowi w projekcie większościowy pakiet 52%. Z kolei pozostałe 48% zostało zarezerwowane dla komercyjnych telekomów – pojedynczych operatorów lub konsorcjów. Każdemu z nich częstotliwości zostaną przyznane w częściach równych w zamian za wkłady pieniężne, po zakończeniu przetargu. Finalnie OSSC otrzyma w paśmie 700 MHz dwa bloki „częstotliwości rządowych” o szerokości 10 MHz, z kolei dwa bloki po 20 Hz trafią na komercyjny przetarg.

Spółka Polskie 5G będzie zobowiązana do budowy lub zapewnienia infrastruktury telekomunikacyjnej gwarantującej dostęp do sieci na terenie całego kraju. Ma też dbać o szczególny poziom bezpieczeństwa publicznego. Zaoferuje hurtowe usługi telekomunikacyjne, zachowując przy tym możliwość zwiększenia wykorzystania sieci poprzez odpowiednie zarządzanie ruchem, w szczególności poprzez jego priorytetyzację, w sytuacjach szczególnego zagrożenia.

Finansowanie działanie strategicznej sieci bezpieczeństwa ma zagwarantować powołany przez rząd fundusz celowy. Będzie to organ uprawniony do pobrania opłat jednorazowych za rezerwacje częstotliwości 700 MHz oraz czekającego też na przetarg pasma 3,6 GHz. Do funduszu wpłyną także opłaty roczne za prawo do dysponowania tymi częstotliwościami. Środki te mają być przeznaczone na budowę infrastruktury, zapewnienie niezawodności usług świadczonych przez OSSB oraz prace badawczo-rozwojowe. Szacunkowo jest to kwota rzędu 1 mld zł.

