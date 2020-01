Używane smartfony sprzedają się coraz lepiej

​ ​ Producentom sprzętu z powiek spędza sen coraz słabsza sprzedaż nowych modeli. Jednym z odpowiedzialnych jest dynamiczny rozwój rynku wtórnego. Okazuje się, że to naprawdę duzy sektor.

Zaledwie wczoraj pisaliśmy, że w zeszłym roku sprzedaż nowych smartfonów spadła o 2%. To oczywiście złe wieści dla producentów, Apple już wcześniej zresztą narzekał, że Amerykanie już coraz dłużej korzystają ze starych urządzeń zamiast kupić najnowsze modele. Ale jest też drugi powód spadku sprzedaży - ludzie coraz chętniej kupują używane telefony.

IDC szacuje, że w 2019 sprzedaż używanych smartfonów sięgnęła 206,7 miliona sztuk. To wzrost o 17,6% w porównaniu z 2018, kiedy to wynosiła ona 175,8 miliona egzemplarzy. Najnowsza prognoza IDC jeśli chodzi o ten segment rynku przewiduje, że w 2023 roku sprzedaż wyniesie jeszcze więcej. Ma to być aż 332,9 miliona sprzedanych używanych smartfonów. Do telefonów z drugiej ręki coraz bardziej mają się też przekonywać Amerykanie. Do tej pory USA uważane są za najważniejszy rynek dla najnowszych i jednocześnie najdroższych urządzeń. Zwrócenie się zatem Amerykanów w kierunku telefonów używanych jest zatem czarnym proroctwem dla producentów.

Agencja badawcza uważa, że najważniejszym powodem jest zastój w nowościach. Teraz już nie widać aż takiej różnicy między najnowszym telefonem, a tym sprzed dwóch lat.

Źródło tekstu: IDC, wł