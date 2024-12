Ustawa o cyberbezpieczeństwie: eksperci ostrzegają przed korupcją i hamowaniem rozwoju

Dalsza część tekstu pod wideo

Eksperci zwracają uwagę, że projekt ustawy przewiduje możliwość klasyfikacji dostawców technologii jako "wysokiego ryzyka" na podstawie decyzji administracyjnych opartych na kryteriach politycznych, a nie technologicznych. W praktyce oznacza to, że dostawcy spoza UE i NATO mogą być wykluczani z rynku bez możliwości odwołania.

Kwalifikacja dostawców technologii pod kątem bezpieczeństwa na podstawie arbitralnych decyzji administracyjnych może pozbawić Polskę dostępu do najbardziej konkurencyjnych technologii. W rezultacie może to doprowadzić do chaosu w wielu obszarach, nie tylko gospodarczych, ale na przykład w ochronie zdrowia, gdyż korzystamy ze sprzętu z państw azjatyckich, który jest czasami wielokrotnie tańszy od pochodzącego z Unii Europejskiej. Ponadto wprowadzanie rozwiązań arbitralnych i dyskrecjonalnych ocen dostawców technologii jest z natury korupcjogenne i samo w sobie stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego wystawiając je na bardzo silną korupcję, która pojawi się w sytuacji, kiedy nie będzie możliwa otwarta konkurencja na rozwiązania technologiczne.