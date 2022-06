Niechciane usługi – kolejny telekom pod lupą UOKiK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił kolejnej spółce telekomunikacyjnej zarzut naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Chodzi o włączanie płatnych usług dodatkowych bez wyraźnej zgody klientów.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie wobec spółki Vectra, świadczącej między innymi usługi telewizji kablowej i dostępu do Internetu. Do 11 maja 2020 roku operator ten automatycznie uruchamiał w niektórych ofertach promocyjnych usługę dodatkową „Bezpieczny Internet”. Problem polega na tym, że Vectra nie pytała klientów o zgodę na pobieranie za nią płatności. Usługa bowiem była oferowana bezpłatnie przez miesiąc lub dwa, jednak później kosztowała 6,90 zł miesięcznie. Aby nie płacić, konsument musiał podjąć dodatkowe czynności, by z tej usługi dodatkowej zrezygnować.

Przedsiębiorca najpóźniej w chwili zawierania umowy musi uzyskać zgodę konsumenta na każdą dodatkową płatność wykraczającą poza uzgodnione wynagrodzenie za główne świadczenie, czyli w tym przypadku poza abonament. Ta zgoda nie może być dorozumiana, musi być jasna i wyraźna. Konsument musi mieć też realny wybór i możliwość odmowy, jeśli proponowana usługa dodatkowa jest mu niepotrzebna.

– powiedział Tomasz Chróstny, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

UOKiK informuje, że obowiązek uzyskania zgody przed zawarciem umowy na wszelkie dodatkowe płatności wynika z art. 10 ustawy o prawach konsumenta. Tymczasem konsultanci Vectry podczas rozmów sprzedażowych jedynie informowali o usłudze „Bezpieczny Internet” oraz o tym, że potem można z niej będzie zrezygnować, nie pytali jednak, czy konsumenci są nią zainteresowani. Taka sytuacja miała miejsce, gdy przedstawiane konsumentowi warunki danej oferty przewidywały, że uruchomienie płatnej usługi dodatkowej „Bezpieczny Internet” było konieczne dla zawarcia umowy na warunkach promocyjnych.

Od 11 maja 2020 roku Vectra uruchamia usługę dodatkową „Bezpieczny Internet” jedynie po uzyskaniu wyraźnej zgody konsumentów, a nowe oferty promocyjne nie uzależniają już możliwości zawarcia umowy od obowiązkowej aktywacji takiej usługi. Spółka jednak wciąż może pobierać opłatę za usługę dodatkową „Bezpieczny Internet” aktywowaną na starych zasadach. Prezes UOKiK w "wystąpieniu miękkim" poinformował Vectrę, że powinna usunąć skutki naruszenia i wynagrodzić konsumentom poniesione straty.

Propozycje przedstawiane przez spółkę nie rekompensowały konsumentom w wystarczającym stopniu skutków praktyki, dlatego Prezes Urzędu wszczął postępowanie. Może się ono zakończyć na przykład zobowiązaniem Vectry do wypłaty rekompensat albo nałożeniem na nią kary w wysokości do 10% rocznego obrotu.

Vectra nie jest pierwszą firmą z branży telekomunikacyjnej, który może odpowiedzieć za pobieranie od konsumentów płatności za usługi dodatkowe aktywowane im bez ich wyraźnej zgody. W ostatnich miesiącach Prezes UOKiK wydał decyzje wobec spółek Netia, P4 (operator sieci Play) oraz Orange Polska, na mocy których muszą one wypłacić rekompensaty poszkodowanym konsumentom.

Źródło zdjęć: Robson90 / Shutterstock.com

Źródło tekstu: UOKiK