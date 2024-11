Cena 700 MHz w dół? Jest taka możliwość

Urząd Komunikacji Elektronicznej szykuje aukcję na rozdysponowanie częstotliwości z pasma 700 MHz oraz jednego bloku z pasma 800 MHz. Pojawiły się sugestie, że zaproponowane przez UKE ceny wywoławcze mogą ulec obniżeniu.

Dlaczego pasmo 700 MHz jest ważne?

Pasmo 700 MHz charakteryzuje się doskonałymi właściwościami propagacyjnymi, co czyni je idealnym do pokrywania obszarów wiejskich oraz budynków. Dzięki temu, jego uwolnienie po cyfryzacji telewizji stwarza nowe możliwości dla rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu. Potencjał tego pasma w kontekście technologii 5G może przyspieszyć cyfrową transformację w Polsce.

Ceny na aukcji

Miesiąc temu, Urząd Komunikacji Elektronicznej ogłosił start konsultacji aukcji na 7 rezerwacji częstotliwości. 6 z nich dotyczy pasma 700 MHz, z proponowaną ceną wywoławczą w wysokości 580 mln zł za każdy licytowany blok, a ostatni to wolny blok z pasma 800 MHz, za który UKE życzy sobie na start 635 mln zł. Takie kwoty nie spodobały się jednak operatorom.

Jak informuje portal Parkiet.com, telekomy chcą, by ceny za rezerwacje były niższe. Wygląda na to, że UKE może uwzględnić te żądania, obniżając cenę wywoławczą za każdy blok z pasma 700 MHz o 20-30%. Z kolei cena za blok z pasma 800 MHz mogłaby zostać wyrównana ze stawkami za 700 MHz. Urząd czeka na konkretne propozycje cenowe od operatorów telekomunikacyjnych oraz ich odpowiednie uzasadnienie.

Obniżenie cen licencji w aukcji pasma 700 MHz może być korzystne dla operatorów, a także konsumentów, którzy skorzystają na lepszej dostępności usług. Warto zauważyć, że wcześniejsze aukcje przynosiły znaczne kwoty, co podnosiło koszty inwestycji. Niższa cena może przyczynić się do bardziej zrównoważonego rozwoju rynku.

Wyzwania, przed którymi stoją operatorzy

Mimo obiecujących perspektyw, operatorzy muszą zmierzyć się z wieloma wyzwaniami, takimi jak konieczność znacznych inwestycji w infrastrukturę i rozwiązywanie problemów związanych z dostępem do innych pasm częstotliwości. Oprócz tego, regulacje prawne oraz kwestie związane z bezpieczeństwem sieci będą miały kluczowe znaczenie w procesie wdrażania 5G.

Wprowadzenie technologii 5G ma potencjał nie tylko dla poprawy jakości usług telekomunikacyjnych, ale także dla transformacji różnych sektorów gospodarki, takich jak transport, zdrowie czy inteligentne zarządzanie miastami. Kluczowe jest, aby wszystkie zainteresowane strony – operatorzy, rząd i regulatorzy – współpracowały na rzecz stworzenia sprzyjających warunków dla tego rozwoju.

Zobacz: T-Mobile poprawił zasięg szybkiego 5G w siedmiu miastach Polski

Zobacz: Światłowód i 5G w Polsce opóźnione. Raport NIK miażdży rząd PiS

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: UKE, Parkiet.com, Telko.in