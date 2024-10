Polska będzie cyfrowym mocarstwem. Na początek wydamy na to 100 mld zł

Rząd zaprezentował nową strategię cyfryzacji Polski do 2035 roku. Przez najbliższą dekadę Polska będzie realizowała ambitny plan unowocześnienia wszystkich kluczowych dziedzin życia. Do 2030 roku na ten cel przewidziano wydatki 100 mld zł.

Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zaprezentował dziś projekt Strategii Cyfryzacji Polski – plan transformacji cyfrowej na najbliższe 10 lat. Założenia są bardzo ambitne – strategia ma przynieść poprawę jakości życia obywateli dzięki cyfryzacji i wdrożeniu idei e-państwa, przyczynić się do rozwoju nauki, szkolnictwa, służby zdrowia i gospodarki. Nowa strategia obejmuje każdy element funkcjonowania państwa, życia obywateli oraz działania przedsiębiorstw.

Polska będzie w pełni scyfryzowana

Wielopunktowa strategia obejmuje najważniejsze dziedziny życia obywateli Polski – przede wszystkim dotyczące administracji, kontaktów obywateli z urzędami, służby zdrowia, rozwoju nauki czy edukacji. Rząd chce, by obywatele mieli dostęp do wszystkich kluczowych usług z telefonu, w czym główną rolę ma odgrywać aplikacja mObywatel.

W urzędach papier ma być wykorzystywany tylko w wyjątkowych sytuacjach, zamiast tego posłużymy się dokumentami elektronicznymi. Ma być także mniej wypełniania po wielokroć tych samych dokumentów, rejestry i systemy publiczne będą interoperacyjne, czyli będą się wzajemnie widziały i wymieniały danymi. Ma to wyeliminować zjawisko tzw. silosowości, która sprawia, że poszczególne części administracji są od siebie odizolowane i nie współpracują, co podwyższa koszty i utrudnia budowę korzystnych dla obywateli rozwiązań.

Pracę urzędów i rozwiązywanie spraw obywateli ułatwi większa automatyzacja, w tym stosowane na jak najszerszą skalę e-usług. Wszystko to ma wspomagać sztuczna inteligencja. Na stronach administracji rządowej czy samorządowej będą działały systemy AI, doradzające obywatelom w codziennych sprawach urzędowych.

Wszystkie e-usługi w mObywatelu

Strategia przedstawiona przez ministra Gawkowskiego zakłada, że w roku 2035 przynajmniej podstawowe kompetencje cyfrowe będzie miało 85% obywateli, a zaawansowane 50% obywateli. Do 2035 roku 20 mln Polaków będzie korzystać z portfela tożsamości cyfrowej, czyli aplikacji mObywatel. Będą w niej dostępne wszystkie kluczowe e-usługi. Jednocześnie strategia zakłada powstanie całkiem nowego dokumentu – firmowego profilu zaufanego.

W ciągu dziesięciu następnych lat wszystkie podmioty publiczne mają wdrożyć system elektronicznego zarządzania dokumentami, a 100% spraw prowadzonych przez te podmioty ma być załatwianych elektronicznie. Również 100% jednostek administracji publicznej ma udostępniać e-płatności. Plan zakłada, że w 2035 roku każdy użytkownik w Polsce będzie miał dostęp do ultraszybkich usług telekomunikacyjnych.

Podczas prezentacji założeń planu cyfryzacji Polski minister Gawkowski szczególną rolę przypisał rozwojowi sztucznej inteligencji i wykorzystaniu jej w rozwiązywaniu codziennych spraw obywateli. AI ma ułatwiać wypełnianie dokumentów i załatwianie spraw urzędowych. Dotyczy to także medycyny i służby zdrowia – plan zakłada na przykład, że 100 jednostek chorobowych będzie diagnozowanych wspomagająco z wykorzystaniem AI.

Strategia zwraca uwagę także na inne kwestie jak cyberbezpieczeństwo, walka z dezinformacją, kompleksowa ochrona dzieci przed szkodliwymi treściami w sieci czy wsparcie osób, których miejsca pracy są zagrożone przez technologię.

Powstanie polski satelita telekomunikacyjny

Realizacja tych planów zakłada solidne wsparcie dla nauki, szkolnictwa i rozwoju przedsiębiorczości. Rząd chce, by do 2035 roku 50% firm wykorzystywało narzędzia AI. Zamierza też wspierać projekty badawcze związane z cyfryzacją i rozwojem sztucznej inteligencji, obiecuje też wspierać młodych naukowców z obszarów technologii, inżynierii i matematyki, a także stymulować rozwój startupów. Moce obliczeniowe dla naukowców wzrosną do 2035 r. przynajmniej dziesięciokrotnie, a zatrudnienie znajdzie przynajmniej 1,5 mln specjalistów ICT. Wszystkie projekty IT o publicznym zastosowaniu realizowane mają być zgodnie z jednolitymi standardami i rekomendacjami architektonicznymi Architektury Informacyjnej Państwa.

Plany rządu sięgają dalej. W realizacji cyfryzacji Polski z zachowaniem zasad cyberbezpieczeństwa i niezależności technologicznej ma pomóc między innymi polski satelita telekomunikacyjny.

Na te wszystkie cele rząd chce przeznaczyć do 2030 roku 100 mld złotych, a od 2035 roku na cyfryzację Polska będzie przeznaczać 5% PKB.

Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zastrzegł jednak, że spodziewa się wielu uwag do strategii, w tym głosów krytycznych. W związku z tym ogłoszone zostały konsultacje społeczne. Można je zgłaszać na podstawie założeń strategii, które przedstawia ten dokument:

