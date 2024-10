Rząd bierze się za ładowarki. Od grudnia w Polsce nowy wymóg

Minister cyfryzacji wydał nowe rozporządzenie, które wprowadza istotne zmiany w zakresie ładowania urządzeń elektronicznych w Polsce. Zgodnie z zapisami tego aktu prawnego, od 28 grudnia 2024 roku wszystkie urządzenia radiowe sprzedawane na polskim rynku będą musiały być wyposażone w uniwersalne gniazdo USB typu C.

Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało w Dzienniku Ustaw nowe rozporządzenie, które ujednolica sposób ładowania urządzeń elektronicznych. Wkrótce wiele popularnych sprzętów będzie musiało być wyposażone w port USB typu C do ładowania.

Jednolite ładowanie – dla kogo?

Rozporządzenie dotyczy szerokiej gamy urządzeń radiowych, w tym:

telefonów komórkowych,

tabletów,

aparatów cyfrowych,

słuchawek nagłownych i dousznych,

przenośnych konsol do gier,

głośników,

czytników e-booków,

klawiatur i myszy.

Od 2026 roku obowiązek ten obejmie również laptopy, co stanowi istotny krok w kierunku ujednolicenia standardów ładowania.

Nowe rozporządzenie jest zgodne z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2022/2380, która wprowadza jednolite standardy dotyczące ładowania urządzeń radiowych na terenie całej Unii Europejskiej. W szczególności odnosi się to do urządzeń ładowanych przewodowo, które będą musiały być kompatybilne z ładowarkami USB-C. To powinno znacznie ułatwić życie konsumentom.

Specyfikacje techniczne i protokoły szybkiego ładowania

W przypadku urządzeń obsługujących ładowanie o wyższej mocy niż standardowe 5 V/3 A lub 15 W, producenci będą musieli zadbać o kompatybilność z protokołami szybkiego ładowania, w tym USB Power Delivery (USB PD). Informacje na temat minimalnej i maksymalnej mocy wymaganej do ładowania poszczególnych urządzeń będą musiały być jasno określone na etykietach, co ma zwiększyć transparentność dla użytkowników.

Nowe oznakowania na opakowaniach

Rozporządzenie wprowadza także obowiązek umieszczania na opakowaniach piktogramów informujących o tym, czy urządzenie ładowarkę zawiera, czy też nie. Wzory piktogramów zostały szczegółowo opisane w załącznikach do rozporządzenia, a ich celem jest umożliwienie konsumentom szybkiego rozpoznania, co dokładnie zawiera opakowanie produktu.

Kiedy wchodzą w życie nowe przepisy?

Zgodnie z zapisami rozporządzenia, nowe przepisy wejdą w życie 28 grudnia 2024 roku, jednak w przypadku laptopów termin został przesunięty do kwietnia 2026 roku.

Wprowadzenie tych przepisów to krok w stronę ekologii i wygody konsumentów, którzy nie będą już musieli korzystać z wielu różnych ładowarek. Standard USB typu C ma zredukować ilość elektroodpadów, a także przyczynić się do obniżenia kosztów związanych z zakupem nowych ładowarek.

Dodatkowe informacje można znaleźć w treści rozporządzenia.

Źródło zdjęć: Mieszko Zagańczyk i Marian Szutiak / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Ministerstwo Cyfryzacji / Dziennik Ustaw