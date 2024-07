T-Mobile zwiększył zasięg 5G w paśmie C i ma nowe stacje

T-Mobile imponuje tempem rozbudowy 5G w paśmie C. Co tydzień przybywa kilkadziesiąt nowych stacji bazowych, a w zasięgu pojawiają się kolejne miasta.

Pod koniec czerwca T-Mobile podał dane, z których wynikało, że w zeszłym miesiącu operator oddał do użytku ponad 100 stacji bazowych z 5G w paśmie C. Ostanie dni czerwca (od 27) i początek lipca (do dziś) również był pracowite dla magentowego operatora, bo w ciągu minionego tygodnia oddał 45 nowych stacji bazowych z 5 G w paśmie C.

Usługa 5G Bardziej, jak T-Mobile określa 5G w paśmie C, zawitała do Kruszwicy, Kosakowa oraz Myszkowa. Poprawiony został również zasięg w Gliwicach, Kielcach, Łodzi, Mielcu i Płocku. W sumie Magentowi mają już łącznie 2615 stacji bazowych z 6G w paśmie C. Zasięg obejmuje ponad 25% populacji Polski.

T-Mobile uruchomił 5G w paśmie C w styczniu 2024 r., zajmując blok częstotliwości o szerokości 100 MHz z zakresu 3,7-3,8 GHz. Usługa 5G Bardziej gwarantuje dostęp do internetu mobilnego z prędkością do 1,1 Gb/s podczas pobierania i 100 Mb/s podczas wysyłania. Z oferty mogą korzystać klienci wszystkich ofert T-Mobile.

