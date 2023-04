Spółka Play zapowiada 8 mld zł inwestycji w światłowody

Polski Światłowód Otwarty, spółka stworzona przez Play, w której połowę udziałów pozyskała niedawno francuska firma InfraVia, uruchamia ogólnopolską sieć szerokopasmową, dostępną wyłącznie w hurtowym modelu otwartego dostępu. Spółka zapowiada 8 mld zł inwestycji.

W ostatnim dniu marca Play poinformował o sprzedaży 50% udziałów swojej spółki zależnej Polski Światłowód Otwarty (PŚO) francuskiej firmie private equity – InfraVia Capital Partners. W ramach umowy Play przekazał do PŚO aktywa sieci UPC Polska.

Po tej transakcji spółka nakreśliła dalsze plany na rozwój. Polski Światłowód Otwarty dysponuje obecnie otwartą siecią szerokopasmową docierającą do ponad 3,7 mln gospodarstw domowych w Polsce. Dostęp do niej będzie oferowany wyłącznie w modelu hurtowym. Do 2028 roku PŚO planuje wybudować 2 mln nowych linii.

Rozwijamy rynek hurtowy w modelu otwartego dostępu, oferując wszystkim operatorom niedyskryminacyjny dostęp do naszej sieci, na której mogą świadczyć usługi abonentom końcowym. Ogromna skala inwestycji znacząco przyczyni się do rozwoju polskich regionów, miast i samej branży

– podkreśla Ignacio Irurita, prezes zarządu Polskiego Światłowodu Otwartego.

Pozyskana z UPC, istniejąca sieć HFC, która umożliwia świadczenie usług do 1 Gbit/s, będzie zmodernizowana do technologii FTTH. Plan inwestycyjny PŚO zakłada, że do 2028 r. sieć światłowodowa dotrze do ponad 6 mln gospodarstw domowych. Łączna wartość wszystkich inwestycji w infrastrukturę światłowodową może wynieść nawet 8 mld złotych.

Ignacio Irurita, prezes zarządu Polskiego Światłowodu Otwartego

Proces rozbudowy i modernizacji sieci realizowany jest w technologii w standardzie XGS-PON. Dzięki niej operatorzy korzystający z sieci PŚO będą mogli oferować sprzedaż usług internetowych FTTH o prędkości do 5 Gbit/s.

Istniejąca już sieć Polskiego Światłowodu Otwartego obejmuje swoim zasięgiem gospodarstwa domowe w 14 województwach i prawie 200 gminach w Polsce. Pierwszymi operatorami współpracującymi z PŚO są Play z UPC, którzy na sieci PŚO dostarczają usługi do ponad 1,4 mln abonentów.

Udziałowcami Polskiego Światłowodu Otwartego – z równymi udziałami na poziomie 50 proc. są InfraVia Capital Partners, firma private equity specjalizująca się w inwestycjach infrastrukturalnych i technologicznych, zarządzająca aktywami o wartości ponad 10 mld euro oraz Grupa Play.

