Play ma nową usługę. Dostaniesz drugi dekoder

Play wprowadził ofertę Multiroom, skierowaną do użytkowników telewizji PLAY NOW TV z dekoderem TV BOX. Usługa kończy zdaniem operatora walkę o pilota i domowe spory to, co i kto ogląda – wszystko dzięki drugiemu dekoderowi.

Play ogłosił wprowadzenie oferty Multiroom, dzięki której użytkownicy telewizji PLAY NOW TV mają większą swobodę w wyborze tego, co chcą oglądać.

Masz naszą nowoczesną telewizję PLAY NOW TV z pakietem Podstawowym lub Rozszerzonym? TV BOX zajmuje główne miejsce w Twoim salonie, ale przydałby się też do oglądania telewizji w sypialni? A może czasem masz ochotę na dużym ekranie obejrzeć zupełnie co innego, niż Twoi bliscy? Lub po prostu chcesz mieć drugi dekoder TV BOX na wyjazdy, aby nie musieć odpinać od telewizora swojego głównego urządzenia?

– zachęca Play.

Dzięki Multiroom w Play za dodatkowe 15 zł miesięcznie po rabatach użytkownicy fioletowej telewizji otrzymają drugi dekoder. To pozwoli klientom na oglądanie innych programów czy filmów w tym samym czasie. I tak na przykład jedna osoba może wybrać oglądać mecz w salonie, a druga serial w kuchni czy sypialni. W ramach Multiroom oferowany jest dostęp do tego samego pakietu kanałów Podstawowego lub Rozszerzonego i promocyjnego dostępu do serwisów na urządzeniu.

Dekoder Playa można podłączyć do internetu od dowolnego dostawcy. Jak podkreśla operator, dzięki temu można zabrać urządzenie ze sobą gdzie się chce, by cieszyć się telewizją nie tylko w domu, ale też na działce czy na urlopie.

Użytkownicy oferowanego przez Play dekodera TV BOX z system Android TV mogą:

pobierać aplikacje i gry ze sklepu Google Play, gdzie znajdują się popularne aplikacje wideo (HBO MAX, Netflix, Amazon Prime Video itp) oraz gry,

(HBO MAX, Netflix, Amazon Prime Video itp) oraz gry, pauzować, cofać, przewijać i oglądać od początku wybrane kanały telewizyjne,

i oglądać od początku wybrane kanały telewizyjne, oglądać wybrane programy do 7 dni wstecz po ich emisji,

po ich emisji, wyszukiwać tytuł dzięki funkcji wyszukiwania głosowego ,

, nagrywać wybrane treści, które przechowywane są w chmurze nawet przez 180 dni.

Drugi TV BOX z takim samym pakietem można dokupić w salonie Play lub dzwoniąc pod numer 790 500 500.

